В России и крупных ее городах Москве и Санкт-Петербурге новый всплеск заболеваемости ковидом. Врачи пишут о заполненных реанимациях, городские власти вводят новые ограничения. Мэр Собянин пошел еще дальше - предлагает квартиру и автомобили привившимся от ковида. Как третью волну комментируют в российских соцсетях - в обзоре Украина.ру

Политолог Сергей Марков призывает срочно исполнить гражданский долг:

«В Москве объявлены длинные выходные фактически с 12 по 20 июня. Причина — надвигающаяся на столицу России 3-я волна эпидемии коронавируса. Главная причина эпидемии — люди ленятся прививаться, боятся прививаться, подозревают какие то заговоры путем вакцины. Если это безумие отказа от вакцинации продолжится, то Москву а потом страну ждут ужасы новой эпидемии. Ждут ужасы нового закрытия экономики. Ждут ужасы увольнений, безработицы, бедности. Ждут ужасы бунтов и их подавления. Ждут ужасы новых тысяч смертей и сотен тысяч тяжёлых болезней, которых можно избежать. Сегодня гражданский долг каждого пойти прививаться сам и уговорить пойти прививаться всех своих родственников и знакомых. Или и выполняй свой гражданский долг! Иди прививайся от ковида!»

Его поддерживает научный сотрудник МГУ Мария Витушкина и делится европейским опытом: «Нет у нас счастливого третьего варианта «не привился» и «не заболел». И прививка это просто перенос заболевания в легкую форму или на более позднее время, когда поймут как лечить и сам ковид и, главное, постковид. Или пока не появятся прививки нового поколения.

При этом вакцинированные болеют, уже много куда пришел штамм дельта. Но если бегло пройти по статистике, то в странах, где процент вакцинированных большой, заметно упала смертность. Побочки же от прививок, что бы не утверждали члены кружков юных конспирологов, не сравнимы с тем, что сделает с вами сам вирус.

Кстати, во Франции, перед прививкой врачи практически трясут за плечи «Прививка не предотвращает болезнь, а уменьшает ее тяжесть. Вы точно поняли? Точно? Маски надо продолжать носить!».

На данный момент вот так. Прививаться и носить маски».



Социолог Валерий Федоров написал о страхах и мифах о вакцинации: «Новая вспышка коронавируса в очередной раз активизировала поиски виноватых.

Криптолибералы Фейсбука один за другим выдвигают обвинения в адрес Кремля: вот кто виноват! Ибо «запретил ввоз настоящих вакцин — европейских, американских и китайских».

Читая этот бред, быстро вспоминаешь, что социальные сети — это, увы, далеко не ноосфера, предсказанная Вернадским, не коллективный опыт и Знание человечества.

Это сфера глупости и страхов, где всякий болтливый глупец волен нести любую чушь и терроризировать аудиторию самыми дикими порождениями своего скудоумия».





Главрач 52 больницы Марьяна Лысенко описала ситуацию с медицинской и гражданской позиции: «Эпидемия движется по обычному своему пути развития. И пока мы все не привьемся или не переболеем, что значительно хуже, и не выработаем коллективный ответ на вирус, история эта не то чтобы не закончится — она даже не стабилизируется.

Мы больше года живем в очень стесненных жизненных обстоятельствах. У многих погибли близкие люди, переболевшие страдают от последствий ковида, который никогда не проходит бесследно. И наша обычная жизнь не такая как раньше. Хочется жить полноценной жизнью, не тревожиться за своих родных, общаться, путешествовать, и поверьте, что нам, медикам, этого хочется не меньше, чем всем остальным, а может быть, даже и больше — ведь мы видим боль и страдания наших пациентов нон-стоп. Да, сейчас система здравоохранения справляется с ситуацией достаточно хорошо, но это не значит, что мы должны работать в постоянном напряжении сил. Кроме того, есть другие болезни, требующие нашего внимания.

Как можно в этой ситуации не стремиться что-то изменить и не дать возможность вернуться к привычной жизни — мне это непонятно. Что нужно еще сделать, сколько раз рассказать про вакцину, чтобы люди осознали, что она безопасна, эффективна и способна решить многие проблемы как одного человека, так и общества в целом?

Наряду с понятием коллективного иммунитета есть понятие коллективной ответственности. Человек, живущий в обществе, должен уважать право другого человека не заболеть, не погибнуть, не получить осложнения, не стать инвалидом, — последствия ковида могут оказаться порой более неприятными, чем сам ковид. То, что происходит сейчас — именно коллективная безответственность оказывает влияние на формирование коллективного иммунитета. Тем более мне непонятна позиция некоторых врачей, которые в отсутствие веских противопоказаний не рекомендуют пациенту прививаться.

Во всем мире история вакцинации — это история побед над множеством особо опасных инфекций. Коронавирус — очередная из них. Если есть выбор болеть или не болеть — здравомыслящие люди должны выбирать второй вариант развития событий. Ковид так или иначе коснется всех. Важно только понимать, в какой степени, и как сделать так, чтобы этот контакт не стал трагичным.

Убедительно прошу принять каждого разумное и единственно верное решение в пользу вакцинации — во имя спасения себя и своих близких людей. Благодарю всех, кто это уже сделал».



Профессор Александр Браверман в цифрах и фактах объяснил, почему важно вакцинироваться:

1) В России вообще и в Москве в особенности в последние две недели опять наблюдается заметный рост вируса. Официальной российской статистике доверять, конечно, глупо, но думаю, что динамику она отражает более или менее верно. А цифры заражений в последнюю неделю выглядят так: 9163, 9429, 9977, 10407, 11699, 12505. Израиль уже 2 недели назад сделал Россию красной страной (что в израильском случае означает, например, что даже привиты израильтяне по возвращении из России должны две недели сидеть в карантине), думаю, что сейчас много кто — даже из тех, кто пускает россиян — этому последует.

2) Вокруг опять куча сообщений о смертях от ковида — не в самом близком моем кругу, но в следующем. Все случаи, о которых я слышу в последние дни — это непривитые люди.

3) Совершенно очевидно, что это не кончится НИКОГДА, пока существенная часть населения не привьется. В России привито около 12% населения — статистически это незначимая цифра вообще. Какой-то эффект может наблюдаться только начиная от 35-40%, серьёзный эффект — после 50% (так показывает опыт уже многих стран). В Америке, Канаде, Израиле и всех странах Евросоюза (кроме, кажется, Болгарии) одной дозой привито больше 40% населения (не взрослого, а вообще), во многих странах (Израиль, Канада, Соединенное Королевство) привито больше 60%).

4) Kaчество вакцины, разумеется, имеет значение. И тут надо понимать следующее: в России есть ОДНА вакцина — это Спутник. Понятно, что у нее все равно не было настоящих клинических испытаний по западному образцу (хотя в первом приближении все же были), и данных у нас меньше, чем про "западные" вакцины (хотя некоторое количество разумных данных из Аргентины и Сан-Марино в последние месяцы появилось), но всё указывает на то, что эффективность у неё достаточно высокая, а проблемы с безопасностью как минимум не больше, чем у других векторных вакцин. Всякие ковиваки и эпиваки вакцинами не являются. Точнее, так: эпивак (который из Новосибирска) является очевидным фуфлом по всем параметрам. Ковивак — который сделан из инактивированного вируса — скорее всего не совсем плацебо, но а) данных про него вообще никаких нет б) никому в мире до сих по не удалось сделать осмысленную вакцину из инактивированного вируса. Весь 3-й мир прививается именно такими китайскими вакцинами, и если посмотреть, скажем, на Чили, то видно, что эффективность их очень низкая (самая оптимистичная оценка — 40%, но скорее всего сильно меньше). В России ситуация уникальная — это единственная страна не "первого" мира, где есть более или менее работающая вакцина (хотя скоро эта ситуация изменится — Байден вчера обещал положить в международный банк вакцин для бедных стран 500 миллионов доз Пфайзера), но где привито статистически ничтожное количество людей.

5) Могут ли быть от Спутника серьезные осложнения? Наверняка — да, но вот за последний месяц вокруг меня (в разных странах) умерло от ковида несколько человек возраста 40 с небольшим. По-моему, соотношение рисков тут совершенно ясное. Не прививаться является безумием. Все врачи, которым я более или менее доверяю, уверены, что НИКАКИХ противопоказаний против прививки не существует.

Все хронические болезни — это причина прививаться, а не наоборот.



Врач Алексей Живов призвал сделать вакцинацию от ковида обязательной, а не добровольной. Это единственный путь:«Спокойно всё», сказал про Российскую эпидемию COVID-19 министр здравоохранения страны ещё в начале июня, во время ПМЭФ'21, видимо для того, чтобы не портить благостную картинку. Но насколько всё «хорошо» видно из простой динамики заболеваемости за 3 последних дня (см. Приложенные фото) отраженной в отчетах оперативного штаба Москвы по борьбе с коронавирусной инфекцией. Страна и Москва прибавляют 10-15% заболевших в день. Питер, к слову, очевидно скрывает истинную заболеваемость. Больницы переполняются, а цифра заболеваемости незыблема. Вооружившись простой арифметикой понятно, что это слишком далеко от истины. Вот только зачем, не могу понять? Чтобы чемпионат Европы провести?

И в этом контексте я искренне рад за Сергея Семёновича Собянина. Пожалуй единственное, что не могу одобрить в его антиковидном поведении это упорное не ношение маски перед камерой. Я понимаю его личные и ситуативные причины, но на людей это действует плохо. Они следуют неправильному примеру. Руководители любого уровня! Показывайте пример подчиненным! Носите маски в общественных местах и при скоплении людей! Мэр Москвы быстро среагировал на рост заболеваемости введением новых ограничительных мер, по сути правильных. Уверен, что он бы мог быстро навести порядок и с контролем разными силовиками ношения масок в общественных местах. Но видно не велят… В общем, несмотря на объективные трудности, наш ССС принимает правильные меры, но вот хочу прямо официально попросить Вас, Сергей Семенович, внести к ним существенное дополнение. Уважаемый Сергей Семенович! Здравоохранение Москвы работает с огромным напряжением, но оно пока справляется. Занято уже 3/4 больничных коек, реанимации уже переполнены. И что будет, если медицинские работники начнут массово болеть, а ведь предпосылок к этому предостаточно (а ведь и заражать тоже им, мягко говоря, есть кого). Если некому будет работать в больницах, недалёк тот час, когда мы увидим трупы на улицах (апокалиптически). Поэтому, дабы сохранить силы медицинской службы противоковидной армии в строю, дабы не лишать больных всеми сущими на земле болезнями медицинской помощи, глубокоуважаемый Сергей Семёнович, прошу Вас, почти умоляю: СРОЧНО ВВЕДИТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ ВСЕХ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ! Это даст руководителям медицинских учреждений великолепный инструмент, ресурс и возможность сберечь кадры, не работать с диким перенапряжением сил. И ведь это по сути правильно!!! Без обязательной вакцинации против кори и гепатита Б медицинские работники к работе не допускаются. Так а чем коронавирус то «хуже»? Ведь таких разрушений жителям земли ни одна корь и не один гепатит за всю историю не принесли. Так ну же, давайте! В чем проблема? А потом обязательная вакцинация работников сфер образования, транспорта, общественного питания, развлечений. Иначе ведь до катастрофы не далеко и апокалиптические сценарии могут стать реальностью, ведь сколько там не декларируй победу над эпидемией и не вешай награды, всем уже должно быть понятно — пандемия коронавирусной инфекции не в прошлом. Она с нами надолго, а может быть и навсегда. Особенно если мы так и не будем массово прививаться и столь же массово пренебрегать средствами индивидуальной защиты. Время для сильных решений. Есть возможность войти в историю, господа руководители!»

