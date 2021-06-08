Президенты США и Украины провели телефонный разговор. Именно официальный Киев добивался этого контакта накануне личной встречи Джо Байдена и Владимира Путина. Удалось ли проработать украинскую повестку Зеленскому — рассуждали эксперты в своих соцсетях

Мечта Зеленского сбылась: Байден позвонил ему. Но не всё так однозначно © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Игорь Гужва написал, как Офис президента умудрился оскандалиться: «Интерпретация разговора Зеленского и Байдена украинской стороной все ж таки обернулась скандалом. Причём весьма показательным.

Вчера вечером на сайте Офиса президента появилось сообщение о разговоре, где было написано, что Байден поддержал предоставление Украины ПДЧ в НАТО.

Вот как это звучало:

"Президент США акцентировал на полной поддержке евроатлантической интеграции Украины и важности предоставления Украинскому государству Плана действий относительно членства в Альянсе. Он заверил, что позиция Украины обязательно будет учтена при обсуждении стратегических вопросов в НАТО, а также планируемых мероприятий самого высокого уровня".

Затем вышел релиз Белого дома, где о ПДЧ не было сказано вообще ничего.

А ещё чуть позже фраза про поддержку Байденом ПДЧ исчезла и с сайта Офиса президента.

Теперь там написано так:

Якеменко: рискнет ли Украина подорвать собственную ГТС? © Украина.ру

Американское издание Axios пишет, что релиз Офиса президента Украины исправили после претензий из Вашингтона.

"Украина превратно восприняла заявление (Байдена о НАТО. — Ред.) и внесла правку", — заявил Axios источник в Совете по национальной безопасности США.

В общем, получился ещё один очень красноречивый сигнал из Вашингтона, что движение Украины в НАТО поставили на стоп».



Общественный деятель Максим Гольдарб написал, что Украина в повестке предстоящих переговоров двух мировых лидеров ни при чём: «Позвонил.

Переговорил.

Обещал пригласить.

Очень поддерживает.

Тоже против северного потока.

Будет отстаивать.

Обеспокоен.

Краткое содержание самого радостного и долгожданного для зеленского телефонного звонка.

Почему именно для зеленского? Потому что Украина здесь ни при чём. А он и его зелёные слуги смогут включить этот трёп в месячное продолжение своего шоу для украинцев про главного слугу народа».



Ростислав Ищенко: Байден не выбросит Зеленского на улицу, пока не договорится с Путиным © РИА Новости, Нина Зотина Андрей Золотарев написал о том, что именно расстраивает взаимоотношения новой администрации Байдена и Офиса президента: «C утра на эфирах пришлось объяснять, что не так с публикацией в Axios. Американское издание написало, что отставка Коболева послужила причиной срыва встречи Байдена и Зеленского. А эту "зраду" оперативно разогнала по украинским медиа "прогрессивная" общественность. Во-первых, американским медиа тоже "джинсуют", понятно, у человека с улицы не возьмут. Во-вторых, экс-глава "Нафтогаза" зарядил американских лоббистов, когда под ним начало шататься кресло. В-третьих, от заголовков и лидов за версту веет обидой и завышенной самооценкой, нетрудно догадаться чьей.

"Сенсации" не получилось, уже ближе к вечеру прошла и была официально подтверждена информация, что Джо Байден переговорил по телефону с Владимиром Зеленским. Во время разговора он пригласил президента Украины посетить Вашингтон в июле этого года. Разумеется, версия, изложенная Axios, не очень стыкуется с этим фактом. В ходе беседы президент США также сообщил, что намерен отстаивать суверенитет Украины на встрече с Владимиром Путиным в Женеве. В ходе беседы, как сообщают, поднимался и вопрос деолигархизации. Кстати, Зеленскому как раз стоило бы подать увольнение заигравшегося с олигархами Коболева как практический шаг в этом направлении…»

Народный депутат Олег Волошин нашел емкий литературный образ происходящего: «Всю эту глупейшую суету вокруг звонков и приглашений в Белый дом, до мелочей копирующую такую же суету команды "попередника" после победы Трампа, точнее всего можно описать словами Алисы из великой сказки Люиса Кэрролла: "Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте"».

Журналист Максим Юсин считает, что Вашингтон раздражен действиями Киева: «Торжество в команде Владимира Зеленского, добившейся телефонного разговора с президентом США Джо Байденом и бодро рапортовавшей об этом общественности, продлилось недолго. Не прошло и нескольких часов после беседы, как вспыхнул скандал, необычный в дипломатической практике и, пожалуй, не имевший прецедентов в истории "стратегического партнёрства" между Вашингтоном и Киевом.

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Соединённых Штатов заявил порталу Axios, что украинская сторона неверно интерпретировала суть того, что Байден сказал Зеленскому относительно возможного предоставления Киеву плана членства в НАТО (ПДЧ). В первоначальной версии, распространённой украинскими властями, утверждалось, что Байден якобы "подчеркнул важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в НАТО".

Однако, как следовало из слов представителя СНБ, ничего подобного глава Белого дома не говорил, украинская сторона "превратно восприняла его заявление" и в итоге исправила опубликованный ранее текст. Теперь на сайте президента Украины скромно сообщается, что это не Байден, а Зеленский "отметил важность предоставления украинскому государству плана действий по членству в Альянсе".

Эта история знаменательна сразу по нескольким причинам.

Во-первых, она показывает, насколько в Вашингтоне понимают чувствительность для России темы Украины, и в особенности её возможного членства в НАТО. И за неделю до женевского саммита Путин — Байден в Белом доме абсолютно не хотят появления лишнего раздражителя, тем более если этот раздражитель искусственно пытается создать Киев, исказив смысл сказанного американским президентом.

Во-вторых, при желании дело можно было не доводить до публичного скандала и прямых обвинений в искажении слов Байдена. Достаточно было по дипломатическим каналам довести до Киева просьбу исправить текст на сайте президента Украины — и это без шума и лишней огласки было бы сделано. Никто, возможно, и не заметил бы. Но в Вашингтоне предпочли иной сценарий. Представитель СНБ сделал специальное заявление, которое информированный и близкий к администрации портал Axios сделал максимально публичным.

Для Киева это неприятный сигнал, показывающий, что в Вашингтоне накапливается раздражение действиями и заявлениями команды Зеленского. Такими, как недавнее интервью президента Украины тому же Axios, в котором он позволил себе в адрес США и их лидера несколько выпадов, которых не должен допускать союзник, а уж тем более партнёр, полностью зависящий от "старшего брата".

В официальных заявлениях Белый дом придерживается официальной линии и повторяет дежурные фразы о "непоколебимой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины". Но дипломатия — это не только официальные заявления: это зачастую символы, нюансы и сигналы. И в этом смысле скандал с "неверной интерпретацией" слов Байдена и устроенная за это публичная выволочка должны стать для Киева холодным душем. Что-то в американо-украинских отношениях идёт не так. И нет уверенности, что анонсированный июльский визит президента Зеленского в Вашингтон исправит ситуацию».