Украинский журналист Дмитрий Василец обратился к коллегам в День журналиста Украины и пожелал им следовать журналистским стандартам, способствуя миру, а не разжигая ненависть и сея рознь

Кирилл Вышинский: Работающие под давлением украинские журналисты заслуживают уважения © РИА Новости, Владимир Песня

По состоянию на 2021 год журналистское сообщество Украины все так же расколото. По одну «сторону баррикад» те, кто способствует продолжению вооруженного конфликта на Донбассе, сеет рознь и ненависть по языковому и религиозному признаку, пытаясь доказать украинцам, что «мы воюем с Россией», а не «нами воюют». Они считают себя «информационными солдатами», воюющими на стороне «Западного мира» в лице США, полагают, что врать украинцам для победы США над Россией приемлемо и необходимо, а внешнее управление Украиной, грантовские деньги и коррупция — это благо.

По другую «сторону баррикад», журналисты, читавшие журналистские стандарты, в которых четко написано: журналист своей работой ДОЛЖЕН способствовать миру, быть объективным и освещать ситуацию с разных сторон конфликта. Журналисты, которые категорически против использования украинского народа в противостоянии сверхдержав в виде «пушечного мяса» под лозунги популистов «Украина — щит Европы от России». Такие журналисты говорят сильно горькую правду для власти о том, что «нами воюют», вскрывая выгодополучателей конфликта и рассказывая про «прелести» внешнего управления Украиной в виде коррупции, мародерства и экономического геноцида.

Надеюсь, в будущем все больше журналистов будут читать журналистские стандарты и работать для сохранения мира во благо украинского народа наперекор «грантодателям» и олигархам.

Для этого рекомендую коллегам все больше обращать внимание на возможности, которые дают современные интернет-платформы как по донесению информации людям, так и по монетизации.