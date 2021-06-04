Белорусский оппозиционер Роман Протасевич заигрался и стал инструментом игры больших и циничных людей, написал украинский политический эксперт Энрике Менендес на своей странице в Facebook

Ребята, мы тут с вами состоим в чисто племенных отношениях. У нас есть племя, в котором Протасевич это чистой воды агнец божий, герой и невинная жертва режима. А в другом племени, Протасевич это демон, порождение ада, преступник, убийца, который пил кровь младенцев по утрам.

Я не хочу этих племенных отношений. Это путь в никуда. Если Вы решили идти этой дорогой — я прошу вас одуматься. Сожаление — это то немногое, что осталось у нас.

На мой взгляд, Протасевич это молодой, сильно запутавшийся парень, который не понимает последствий своих поступков. И не очень понимает, что стал инструментом игры больших и циничных людей.

Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича © REUTERS, Stringer

Завтра мне скажут, что я жил в ДНР, под оккупационным режимом и покажут фотку, где я выдаю гуманитарную помощь, а на фоне маячит человек с оружием — и скажут, что я поддерживал терроризм.

Поэтому я принципиально против репрессий по политическим признакам. В моём мире нет оправданий пыткам.

Многие пишут, что раз он фоткался в форме "Азова" на Донбассе, то он преступник автоматически. Я против национализма в той форме, которую исповедует "Азов". Я за расследование всех военных преступлений на Донбассе, кто бы их не совершил. Но на данный момент, мы даже не знаем, сделал ли Протасевич хоть один выстрел, чтобы предъявлять ему ТАКИЕ обвинения.

То, что государственный переворот и подстрекательство к насилию — это преступление, я поддерживаю. Но с учётом обстоятельств и поведения режима Лукашенко — я не уверен, что противоположная сторона лучше. Любой политический режим, который лишает права голоса своих граждан — в моих глазах не легитимен. Будь-то Лукашенко, Порошенко или Зеленский.

В общем смысл моего поста простой — будьте людьми. И думайте своей головой вне зависимости от того, популярно ваше мнение или нет. Надо следить за ситуацией, требовать фактов и делать собственные выводы. И быть милосердными. Потому что альтернатива этому — Джон Локк, Левиафан и война всех, против всех.

Мы все заложники того дерьма, в которое нас втянули наши политические элиты. Эти безответственные ублюдки. Весь мой гнев исключительно против них.