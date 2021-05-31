Одна из лидеров Майдана, бывший народный депутат Светлана Залищук, в понедельник, 31 мая, была назначена советником председателя правления НАК «Нафтогаз Украина» Витренко. Ее близкие соратники - Сергей Лещенко и Мустафа Найем — ранее также занимали должность советников в ключевых государственных концернах - «Укрзализнице» и «Укроборонпроме»

Правда, недавно Найем был отстранен от исполнения своих обязанностей. Между тем Залищук будет координировать взаимодействие группы «Нафтогаз» с международными партнерами, а также выполнять представительскую функцию высокого уровня. Одним из ее приоритетов станет противодействие «Северному потоку-2». Вот как сама Залищук и эксперты прокомментировали кадровые назначения в «Нафтогазе».

Бывший народный депутат Светлана Залищук на своей странице в ФБ написала: «Я присоединяюсь к команде Нафтогаза, советником председателя правления по международному направлению, в том числе по вопросам противодействия Северному потоку-2. Противодействие российской агрессии и интеграция Украины в ЕС и НАТО — это продолжение пути, который я начинала семь лет назад в Верховной Раде, затем в статусе внешнеполитической советника Премьер-министра Алексея Гончарука и в команде Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишин. За последние несколько лет команде Нафтогаза вместе с моими коллегами из Совета и реформаторами из правительства удалось добиться почти невозможного, чтобы отсрочить достройку Северного потока-2. Принятие санкций против российской трубы — это одна из самых крутых историй успеха противодействия агрессору. Но точку ставить рано. Сейчас мы готовимся к нескольким сценариям остановки проекта «Северный потока-2». Необходима мобилизация всех ветвей власти и четкая координация с нашими международными партнерами, которые понимают опасность российской энергетической экспансии как для Европы, так и для всего мира. Именно на этом и сосредоточусь в своей работе. Надеюсь, что мой политический и международный опыт сможет помочь компании и стране».



Журналист Дмитрий Василец был прямолинеен в своих оценках: «В Нафтогазе «пополнение», советником Витренко назначили титулованную любительницу Сороса, бывшего нардепа Светлану Залищук.

Видимо в посольстве США сильно переживают, чтоб коррупционный налог на украинцев в виде завышенной цены на газ не отменяли.

Официально, Залищук назначили «бороться с Россией», по традиции у нас каждый коррупционер и мародёр «борется с Россией», получая сотнями тысяч долларов зарплаты, пока половина населения живет за чертой бедности.

Думаю, на «Нефтегазовой теме» после известного «борца с Россией» Хантера Байдена, также за вознаграждение от украинского народа в миллионы долларов начнёт «трудиться» и Залищук, не забывая в коррупционном угаре писать отчеты о проделанной работе «за океан» на своём родном английском…

И да, как Вы уже поняли, никаких понижений цены на газ не будет, с такими назначениями только рост цен».



Общественный деятель Дмитрий Спивак считает, что подобные кадры обслуживают интересы совсем не Украины: «НУ ШО, НАКОРМИМ СВЕТОЧКУ?

Теперь я спокоен за Нефтегаз и наши платежки. Сама Света Залищук стала советником Юрия Витренко. Будет присматривать за шефом от G7 и «бороться против СП-2»… Борцуня, блин. Байден уже не борется. Одна Светочка Залищук осталась.

Так же я спокоен за нашу УЗ и доблестного Серёжу. Там тоже все хорошо.

Осталось теперь трудоустроить Мустафу куда-нибудь в банк или советником в Энергоатом после его блестательной работы в Укроборонпроме.

Эта троица — специалисты широкого профиля. Им похрену, где и за кем присматривать…

Эти персонажи, давно обслуживающие интересы другой страны, и получающие деньги не только украинских, но и американских налогоплательщиков.

Сегодня эти марионетки продолжают паразитировать на Украине за счёт украинцев, и абсолютно презирают обычных людей../

А Вы говорите, что незаменимых нет.

А Вы говорите, что мы суверенная страна, и нет никаких смотрящих.

А Вы все про Бацька та про демократию….

В общем, пипл опять хавает….»



Блогер Вячеслав Беленький убежден, что жить в такой стране, как Украина, уже нельзя: «Суд в наглую оправдал Стерненко в деле о похищении человека. (подтвержденные похищения, пытки и т.д.) Светлана Залищук, карьерная грантоедка (читай — безработная тунеядка), наколядовавшая на мойдане от Сороса квартиру за 13 млн грн в центре Киева с декларацией на 12 тыс грн в месяц, назначена советницей главы Нафтогаза.

Для тех, кто еще не понял, что детей надо отправлять подальше».



Блогер Олеся Калиновская написала, кто именно лоббировал назначение своей подруги на высокую должность: «Светлана Залищук назначена советником главы правления НАК Нафтогаз Юрия Витренко. Говорит, что будет останавливать «Северный поток-2».

На самом деле, в новости об этом назначении нет ничего удивительного и главной задачей для Залищук будет не остановка «Северного потока-2», который даже сам Байден остановить не может (или не хочет).

К Юрию Витренко очень близок давний друг Залищук Сергей Лещенко. Именно Лещенко сейчас является основным лоббистом Витренко перед западными партнёрами, зализывая им душевные раны, нанесённые «разрушением корпоративного управления в НАКе» (речь идёт об отставке Коболева).

Теперь к этому процессу присоединится и Залищук. Вдвоём оно как-то сподручнее будет».

https://www.facebook.com/groups/1333865716733326/permalink/3986875344765670

Советник заместителя киевского городского главы Олег Попенко тоже не в восторге от такого назначения: «Светлана Залищук (помните да?) Стала советником главы Нафтогаза Витренко.

Еще одна борцуня с Северным Потоком-2 за наши с вами деньги.

Каких реформ вам еще не хватает??»

