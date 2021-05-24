В воскресенье, 23 мая, в Белоруссии был задержан один из координаторов акций протеста Роман Протасевич. Авиалайнер с ним совершил вынужденную посадку в Минске. Европа обвинила власти Белоруссии в «государственном терроризме». Украинский политик Василий Волга углубился в мировоззренческие рассуждения об оправданности подобных средств

ПРОТАСЕВИЧ

Заслуживает ли задержания, ареста, суда и справедливого наказания человек, игравший ключевую роль в подготовке государственного переворота, похищении людей и покушении на жизнь президента суверенного государства?

Конечно. Главное, чтобы суд был судом, а не судилищем.

Прерванный полет. Как Украина помогла Лукашенко поймать соавтора «Нехты» Протасевича © REUTERS, Stringer

Не уверен.

Мне многие говорят: «А ты посмотри на них!» Имея в виду поведение США, Израиля, Ирана и пр. Мол, они не стесняются в выборе методов и не особенно обращают внимание на нравственность и закон.

Да. Это так.

Но мы ведь не они. Или уже они? Мы ведь никогда не были на стороне двойных стандартов. Или уже стали?

Не думаю.

Мы никогда не бомбили мирные города атомными бомбами, мы не вторгались в другие государства под надуманным предлогом, мы не осуществляли геноцид целых континентов. Мы всегда были носителями добра. И наши победы всегда были победами над злом.

Если же мы начинаем сравнивать себя со злом, оправдывая тем самым свои методы, то чем же тогда мы от зла будем отличаться?

Я с нами, и именно потому, что мы никогда не были ими. Но мне кажется, что есть угроза ими стать. Сегодня на моих глазах уже происходит перерождение целого народа, который когда-то решил действовать их методами, который решил, что в этом нет ничего страшного, если уж там, на Западе, они так поступают.

Благородные цели недостижимы неблагородными средствами.