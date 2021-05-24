В воскресенье, 23 мая, в Белоруссии был задержан один из координаторов акций протеста Роман Протасевич. Авиалайнер с ним совершил вынужденную посадку в Минске. Украинский политтехнолог Дмитрий Раимов в этой связи напомнил, как Киев развернул самолет «Белавиа» и направил его обратно в аэропорт Жуляны в 2016 году

RYANAIR — и NEXTA

Коротко про информационный скандал: лоукостер обвинили, что они сели и сдали белорусского оппозиционера.

Самолёт летел через территорию этой страны, и на борту одним из сотен был основатель телеграм-канала NEXTA.

Ему светит вышка.

Много вопросов журналистов про репутацию авиаперевозчика, потому коротко:

1. Пилот самостоятельно принимает решение на борту, а не компания. Ему пригрозили военной авиацией.

МИД Украины потребовал немедленного освобождения Протасевича © REUTERS, Stringer

Белоруссия как страна имеет такое право.

Истребитель подняли в небо. С ракетой «воздух — воздух».

2. Украина в 2016 году так же вернула в Киев самолёт белорусских авиалиний, угрожая поднять военную авиацию. Типа там на борту важный преступник.

3. Что комментировать авиакомпании? Что она выполнила правила международных перевозок.

4. Бойкот. Ага. Конечно. Народ дерется за дешевые билеты, чтобы за три копейки лететь в авиаэлектричке.

Чтобы ребятам сильно стало плохо, прокомментировать посадку должен Илон Маск.