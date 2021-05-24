В воскресенье, 23 мая, в Белоруссии был задержан один из координаторов акций протеста Роман Протасевич. Авиалайнер с ним совершил вынужденную посадку в Минске. Украинский общественный деятель Максим Гольдарб понадеялся, что таким же образом когда-нибудь будут наказаны и власти постмайданной Украины

Казус Протасевича. Как Белоруссия вспомнила о мировом опыте © Commons.wikimedia/Adrian Pingstone

Это ж надо так — усадить самолёт с разыскиваемым организатором беспорядков в аэропорту Минска, когда борт следовал мимо, по другому маршруту, в связи с якобы «заминированием»!

А ведь тот, кого искали, уверен, всё понял, когда увидел слово «Минск». Ох шо в салоне было, страшно представить!

Как хочу, чтобы рано или поздно были изловлены порошенки, луценки, турчиновы, парубии, черноволы, клички, яценюки и пр. пошесть, перевернувшая, предавшая, продавшая и поедающая нашу страну. Чтобы не спаслись от справедливого возмездия ни в Англии, ни в Америке, ни на Багамах, ни в офшорах, ни в чартерных или частных рейсах!