А КГБ Беларуси оказался толковым преемником той, сильной кагэбэшной школы! Снимаю шляпу, опера.
Это ж надо так — усадить самолёт с разыскиваемым организатором беспорядков в аэропорту Минска, когда борт следовал мимо, по другому маршруту, в связи с якобы «заминированием»!
А ведь тот, кого искали, уверен, всё понял, когда увидел слово «Минск». Ох шо в салоне было, страшно представить!
Как хочу, чтобы рано или поздно были изловлены порошенки, луценки, турчиновы, парубии, черноволы, клички, яценюки и пр. пошесть, перевернувшая, предавшая, продавшая и поедающая нашу страну. Чтобы не спаслись от справедливого возмездия ни в Англии, ни в Америке, ни на Багамах, ни в офшорах, ни в чартерных или частных рейсах!