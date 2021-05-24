В воскресенье, 23 мая, в Белоруссии был задержан один из координаторов акций протеста Роман Протасевич. Авиалайнер с ним совершил вынужденную посадку в Минске. Европа обвинила власти Белоруссии в «государственном терроризме». Украинская журналистка Марина Ахмедова напомнила, как и кем был создан прецедент с принудительной посадкой самолета

Казус Протасевича. Как Белоруссия вспомнила о мировом опыте © Commons.wikimedia/Adrian Pingstone

Это, знаете, как с обстрелами. Когда бьют по Донбассу, и там гибнут дети, для некоторых это проходит незамеченным. Еще и говорят, что мальчика-то не было. А когда начинают так же бить по какой-нибудь другой территории, близкой сердцу, сразу вскидываются и начинают вопить. И правильно делают. Нельзя стрелять по мирным людям — неважно, где они живут, в Донбассе, в Израиле, в Палестине. Это беда, ужас, горе, катастрофа, когда от снарядов гибнут дети и взрослые. И вообще все. И неважно где. Кричать надо всегда. Но когда мы там видим, здесь не видим, мы разрешаем плохим прецедентам рождаться. Вот в этом-то и есть корень зла — в кажущихся безобидными двойных стандартах.