14 мая Кабинет министров Украины ввел государственное регулирование цен на топливо на время карантина. Установили предельные уровни торговой надбавки к средней цене для сетей АЗС: не выше 7 грн на литр дизельного топлива и не выше 5 грн на литр бензина.
На следующий день сети WOG, OKKO и Socar приостановили продажу премиальных марок бензина и дизельного топлива.
Объяснили это тем, что продажа по новым ценам убыточна. В WOG сказали, что приостанавливают продажу 95 Mustang и ДТ + Mustang, ОККО — PULLS 95 и PULLS Diesel, Socar — NANO 95 и Diesel Nano Extro.
После этого в Минэкономики уточнили, что под новое регулирование премиальное топливо не подпадает. А речь идет о «социально значимых товарах», среди которых бензин марок А-92 и А-95 и дизельное топливо.
Министр экономики Игорь Петрашко отметил, что такая мера — «ответ на необоснованный рост цен на топливо в розничных сетях» с целью защиты потребителей, в том числе от манипуляций с ценами.
Постановление Кабмина уже вступило в силу. Информация о средней стоимости топлива будет публиковаться на сайте Минэкономики до 3, 13 и 23-го числа каждого месяца.
Решение раскритиковали в Европейской бизнес-ассоциации, считая, что это приведет к убыткам для бизнеса и будет способствовать еще большей тенизации рынка.
«Единственный, кто одержит победу, — теневой бизнес с сомнительным качеством горючего, с которым так активно пытается бороться страна», — заявили в ассоциации.