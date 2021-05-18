На украинских АЗС исчезло топливо премиального качества — бензин А-95 и дизтопливо. Это стало ответом крупных операторов рынка на решение властей отрегулировать рынок. А именно на введенное правительством госрегулирование цен на топливо. Эксперт Центра экономического обновления Валерия Заружко раскритиковала данное решение правительства

«Монопольный сговор»: в Офисе Зеленского знают причину снятия с продажи брендового горючего © CC0, Pixabay

На следующий день сети WOG, OKKO и Socar приостановили продажу премиальных марок бензина и дизельного топлива.

Объяснили это тем, что продажа по новым ценам убыточна. В WOG сказали, что приостанавливают продажу 95 Mustang и ДТ + Mustang, ОККО — PULLS 95 и PULLS Diesel, Socar — NANO 95 и Diesel Nano Extro.

После этого в Минэкономики уточнили, что под новое регулирование премиальное топливо не подпадает. А речь идет о «социально значимых товарах», среди которых бензин марок А-92 и А-95 и дизельное топливо.

Украинские АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Игорь Петрашко отметил, что такая мера — «ответ на необоснованный рост цен на топливо в розничных сетях» с целью защиты потребителей, в том числе от манипуляций с ценами.

Постановление Кабмина уже вступило в силу. Информация о средней стоимости топлива будет публиковаться на сайте Минэкономики до 3, 13 и 23-го числа каждого месяца.

Решение раскритиковали в Европейской бизнес-ассоциации, считая, что это приведет к убыткам для бизнеса и будет способствовать еще большей тенизации рынка.

«Единственный, кто одержит победу, — теневой бизнес с сомнительным качеством горючего, с которым так активно пытается бороться страна», — заявили в ассоциации.

