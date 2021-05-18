Не перестаю удивляться (вере людей в государственных экономистов)
Вас не удивляет шум, который поднялся по поводу проблем, вызванных государственным регулированием цен на бензин? Такое ощущение, что у нас не существует огромного количества экономических высших учебных заведений, исследовательских институтов в области экономики, экономических мозговых центров (think tanks), экспертных комиссий по экономике, сонма экономических экспертов и многочисленных гуру экономики. Такое ощущение, что вообще не существовало многих сотен лет развития экономической мысли.
Несмотря на миллиардные ежегодные расходы государства (естественно, из денег, отнимаемых у людей) на финансирование всего этого экономического и около экономического бомонда, оказывается, простейший и банальнейший закон экономики, по-прежнему, никому из них неизвестен.
Закон этот заключается в следующем: если предпринимателей силой или угрозой применения силы принуждать к снижению цен, неминуемо возникнет дефицит товара — для потребителей товар станет или малодоступным, или недоступным совсем.
Но, оказывается, этот простейший закон экономики никому во властных кабинетах и прилежащих к ним властных коридорах неизвестен. Все удивляются тому, как так получилось, что бензин перестали продавать? Ведь цель же была благородная — сделать бензин более доступным для людей!
Но, что касается меня, я больше склоняюсь к тому, что этот закон им прекрасно известен. Просто признание его существования им не выгодно. Если существование такого закона признать, то автоматически напрашивается вывод, что вся их деятельность (любая деятельность политиков и чиновников) является преступлением перед людьми.
А каково ваше мнение? Вы по-прежнему считаете, что жизнью людей обязательно должны управлять чиновники, и помогать им в этом должны их советники по экономике? Вы считаете, что если такого управления не будет, то у нас не будет бензина и всего остального, необходимого нам для жизни?
Но на чём основывается такая ваша уверенность, если практика жизни (я уже не говорю об экономической теории) утверждает, что всё как-раз наоборот: когда чиновники управляют нашей жизнью, у нас пропадает бензин и всё остальное?
И дело даже не в бензине. Проблема с бензином — это только часть айсберга. Только видимая его часть. Дело в том, что из-за государственного регулирования нашей жизни мы пользуемся намного меньшим (чем могли бы) количеством всех существующих на рынке товаров и услуг. Кроме того, из-за такого регулирования многие товары и услуги нам вообще недоступны. По вине государства они просто не могут появиться.
Случай с бензином поднял столько шума просто потому, что он заметен. Вот бензин был, а теперь его нет. Это видно. А то, что какие-то товары и услуги из-за государства вообще не могут появиться или их производится меньше, чем могло бы производиться, этого нам просто не видно. Именно поэтому мы не можем до конца осознать всю пагубность государственного регулирования нашей с вами жизни. Просто потому, что мы пока просто не видели того, какой могла быть наша жизнь без государственного регулирования.