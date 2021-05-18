На украинский АЗС исчезло топливо премиального качества - бензин А-95 и дизтопливо. Это стало ответом крупных операторов рынка на решение властей отрегулировать рынок. А именно введенное правительством госрегулирование цен на топливо. Эксперт по экономическим вопросам Михаил Чернышев отреагировал на волнения на топливном рынке

Не перестаю удивляться (вере людей в государственных экономистов)

Глава фракции «Слуги народа» объяснил, зачем нужно госрегулирование цен на топливо © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Несмотря на миллиардные ежегодные расходы государства (естественно, из денег, отнимаемых у людей) на финансирование всего этого экономического и около экономического бомонда, оказывается, простейший и банальнейший закон экономики, по-прежнему, никому из них неизвестен.

Закон этот заключается в следующем: если предпринимателей силой или угрозой применения силы принуждать к снижению цен, неминуемо возникнет дефицит товара — для потребителей товар станет или малодоступным, или недоступным совсем.

Но, оказывается, этот простейший закон экономики никому во властных кабинетах и прилежащих к ним властных коридорах неизвестен. Все удивляются тому, как так получилось, что бензин перестали продавать? Ведь цель же была благородная — сделать бензин более доступным для людей!

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А каково ваше мнение? Вы по-прежнему считаете, что жизнью людей обязательно должны управлять чиновники, и помогать им в этом должны их советники по экономике? Вы считаете, что если такого управления не будет, то у нас не будет бензина и всего остального, необходимого нам для жизни?

Но на чём основывается такая ваша уверенность, если практика жизни (я уже не говорю об экономической теории) утверждает, что всё как-раз наоборот: когда чиновники управляют нашей жизнью, у нас пропадает бензин и всё остальное?

Украинские АЗС снизили цены на бензин и дизтопливо © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Случай с бензином поднял столько шума просто потому, что он заметен. Вот бензин был, а теперь его нет. Это видно. А то, что какие-то товары и услуги из-за государства вообще не могут появиться или их производится меньше, чем могло бы производиться, этого нам просто не видно. Именно поэтому мы не можем до конца осознать всю пагубность государственного регулирования нашей с вами жизни. Просто потому, что мы пока просто не видели того, какой могла быть наша жизнь без государственного регулирования.

