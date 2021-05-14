В четверг, 13 мая, в Печерском суде Киева избирали меру пресечения главе политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку. Политика оставили под домашним арестом. Как события будут развиваться дальше, спрогнозировали эксперты и лидеры мнений в соцсетях

Суд над Медведчуком: «Я ваш приговор» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Игорь Гужва назвал процесс сильным ударом по власти. Судили оппозиционера, а приговор вынесли себе:

«Суд отказал прокурорам и не взял Медведчука под стражу. Вместо этого — круглосуточный домашний арест. Это серьезное поражение власти.

Что произошло?

1. Дело было слеплено наспех и с крайне мутной доказательной базой, о чем судья прямо и заявлял во время процесса.

2. Очевидно, в идеале Банковая предполагала, что сама по себе угроза вручения подозрения побудит Медведчука покинуть страну, что имиджево и политически сработает резко против него. Но Медведчук остался в Украине.

3. После того, как стало понятно, что Медведчук не уедет из Украины власти поставили задачу отправить его в тюрьму. Иначе вся история не имела бы никакого смысла (с такой мутной фабулой дела оно будет тянуться годами без всякого результата). Посадка Медведчука была важна для Офиса президента как с точки зрения внутренней политики (показать, что даже главу политсовета крупнейшей оппозиционной партии можно отправить в тюрьму, если так захотят на Банковой). Так и с точки зрения отношений с американцами — продемонстрировать лютую борьбу с "пророссийскими силами" под шумок которой можно не выполнять требования Вашингтона по судам и прочему.

4. Посадка не удалась потому что Банковая до сих пор не контролирует целиком судебную систему. Это было видно и по недавнему решению Верховного Суда, которое заблокировало избрание депутатом Вирастюка. А теперь и Медведчука под стражу не взяли. Силы, которые влияют на суды, показали, что Офис президента не может просто так взять и отправить за решетку кого ему вздумается. И, кстати говоря, впереди ещё суды по обжалованию Указов президента о санкциях по решению СНБО.

5. Для власти это сильный удар. По сути все ее пиар-потуги пошли прахом. Хотели показать, что они сильны как никогда, а вышел пшик. Поэтому решение об отказе во взятии под стражу, скорее всего, будет обжаловано в апелляции. А возможно Медведчуку будут предъявлены и новые подозрения, по которым его попытаются отправить в тюрьму. Хотя, судя по сегодняшнему суду, и новые дела могут закончиться для власти также плачевно».

Весьма показательный процесс. Как судили Медведчука © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Александр Меламуд написал о том, что власть люстрировала саму себя:

«Мне и в страшном сне не могло присниться, что я когда-нибудь скажу хоть что-то хорошее о деятельности властей после Майдана.

Но я ошибался. Есть положительные моменты.

Вот вчера, пытались прокуроры пришить Медведчуку знаменитую 58ю статью(её номер в современной интерпретации я не знаю), измена Родине! (я не понимаю оба эти слова, но это не важно).

Могли бы состряпать дельце, но их уровень квалификации… «в неустановленное время, неустановленные люди, в неустановленном месте… и т. д.».

Спасибо тебе, майдан, за люстрацию. Огромное спасибо».

Политолог Кирилл Молчанов уверен, что рейтинг Медведчука на фоне судебного дела вырастет:

«Сегодняшний суд над Медведчуком станет для Зеленского точкой обратного отсчета и началом заката внезапной политической карьеры вчерашнего комика. Ведь расчет президента был на то, что Медведчук просто уедет из страны и прекратит свою деятельность в Украине. Как это делает большинство политиков, против которых открывают уголовные дела. Но Медведчук никуда не сбежал, более того, он открыто пришел в Офис генпрокурора, затем пришел на суд, заявив стране, что дело сфальсифицировано, и он будет добиваться справедливости. Сильный ход сильного человека, не меняющего свою позицию на протяжении всего политического пути.

«Я не собирался уезжать из страны раньше, не собираюсь сегодня и не собираюсь завтра. Я такого удовольствия никому не доставлю. В первую очередь тем, кто очень хочет, чтобы я это сделал… Я буду бороться за справедливость, я буду бороться с незаконными обвинениями, потому что они являются незаконными, немотивированными и бездоказательными», — так Медведчук четко дал понять, что будет отстаивать свое имя законодательным путем. Даже в противостоянии с властью, которая пошла против закона.

Националисты пытались прорваться в суд, где избирают меру пресечения Медведчуку © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Теперь время играет на Медведчука. Чем дольше будет продолжать этот абсурдный процесс, тем больше будет видно, что у следователей ничего нет, и они выполняют волю Зеленского. Уверен, рейтинг Медведчука на фоне этого судилища только вырастет. Зеленский, сам того не понимая, усиливает позиции своего главного политического оппонента и человека, которого президент боится больше всего.

Это и к лучшему. Значит, у страны еще есть шанс. Когда политики не трусы и лгуны, способные лишь постить видосики, а уверенные в себе и своей правоте опытные руководители. Именно они и нужны сейчас Украине, в этот сложный момент нашей истории. За таких кандидатов и будут голосовать украинцы на выборах».

Политолог Владимир Фесенко дал свой прогноз и оценку происходящему:

«Относительно меры пресечения Медведчуку. Очень мягкий вариант, и явно под интересы Медведчука (сразу столько денег под залог у него видимо не было). Я лично недоволен. И считаю, что прокуратура такое решение должна обжаловать. По делу о государственной измене это явно неадекватно мягкая мера пресечения.Почему такое решение суда? Возможны следующие объяснения: Связи Медведчука в юридической сфере (возможно не только связи, но и другие стимулы). Затем уже традиционный страх перед Медведчуком (боятся не только Медведчука, а Путина за его спиной). Не похоже, что Банковая вмешивалась в это дело. Возможно и зря. Это мое неполиткорректное мнение. Хотя возможны и мотивы умеренного решение, чтобы не слишком раздражать Путина и сохранять шансы на дальнейшие переговоры».

Бывший народный депутат Вадим Денисенко спрогнозировал, как дело Медведчука скажется на украинских позициях в переговорах с Россией:

«Итак, Медведчука не посадили в тюрьму хотя бы на одни сутки, пока он собирал бы деньги на залог. Можно сказать, что власть сначала ждала, что Медведчук уйдет, а когда он не убежал, то испугалась. Но на самом деле, последствия гораздо глубже и шире. Непосадка Медведчука показала Путину, что его визави робкий человек. Если ты поднял руку — надо бить.

На самом деле, непосадка Медведчука ослабила переговорные позиции Украины накануне теоретически возможной встречи Зеленский-Путин. Перед Западом Зеленский последнее время начал демонстрировать определенную самостоятельную игру во внутренней политике и Медведчук здесь был козырем. Этот козырь, после вчерашнего суда, превращается в простую карту не высшей пробы. Запад не сможет поверить в борьбу с Медведчуком и ему подобными, если их не сажают в тюрьму. Между прочим, теперь и Козак может возвращаться — его, по логике, нельзя сажать в СИЗО. Он также получит домашний арест.

Электорат Порошенко еще больше убедился в своей «правоте», электорат ОПЗЖ также сплотился. Поэтому электоральных достижений здесь Зеленский не получил. Но мы не понимаем, как будет себя вести электоральное болото. По логике, у нас должно увеличиться количество тех, кто разочаровывается во всем. Олигархат, который очень напрягся после объявления подозрения, несколько расслабился. Сила Зеленского оказалась довольно иллюзорной. До своего настоящего Ходорковского он еще точно не созрел».

Политолог Елена Дьяченко считает, что в деле Медведчука налицо реформы прокуратуры:

«Складывается впечатление, что позиция прокуроров строилась исключительно на сценарии бегства Медведчука из страны. А к публичному состязательному процессу они откровенно не готовы, такой вариант не просчитывался. Результаты реформы Рябошапки налицо, но их боятся признать».

Народный депутат Олег Волошин написал, что нет больше в Украине государственной машины:

«Медведчук, Козак та інші невстановлені особи» — в этой фразе прокурора-обвинителя весь уровень нынешней системы юстиции. Даже формулировать грамотно не умеют. Нет в Украине больше государственной машины. Одни активисты».

