Трагедия в Казани, где в результате стрельбы погибли 8 человек (семеро из них — дети), потрясла не только жителей России, но и украинцев. Политики, эксперты и блогеры выразили глубокие соболезнования пострадавшим, а также призвали украинские власти сделать выводы и усилить безопасность в школах

«В рубашке родился»: мама ученика о стрельбе в казанской школе — видео © Украина.ру Ольга Шарий написала, что подобные трагедии происходят сегодня по всему миру, и призвала обеспечить безопасность детей:

«Такой бред сумасшедшего — по всем новостям сообщают, что усиливают меры безопасности в школах украинских городов. Стрелки в школах всегда были, и это ОЧЕНЬ страшно. Уже давным-давно всему миру нужно было понять, что лучше недоплатить или подождать с окраской стен или обновлением актового зала, но ОБЯЗАТЕЛЬНО в школе должна присутствовать вооружённая охрана.

Мы находимся в мире странных фильмов, странных игр и переизбытка информации. Что, и как, и где, и когда ударит в чей-то больной мозг — мы не можем знать. Но что мы знаем — места, где собираются дети, где эти дети не защищены родителями, обязательно должны находиться под серьёзной охраной.

Не нужно показательно в Украине усиливать меры защиты, нужно их просто ОБЕСПЕЧИТЬ раз и навсегда.

По Казани даже сказать нечего. Что может быть хуже убийства детей».

Общественный деятель Максим Гольдарб тоже написал слова соболезнования:

«Теракт в лицее в Казани… Десяток ребят погибших…

А ведь мы все отводим детвору в школы, за знаниями и развитием, не за смертью…

Нет страшнее беды, чем родителям хоронить своих детей.

Искренне и глубоко нормальная Украина сопереживает Вашему горю».



Общественный деятель Дмитрий Спивак обратил внимание, что в Украине предлагают легализовать продажу оружия, чего делать не стоит:

«КАЗАНЬ. ДЕТИ. МИР СОШЁЛ С УМА…

Подобные трагедии не имеют государственных границ и политических факторов.

СКОРБИМ.

Это ещё один сигнал тем, кто хочет легализовать в Украине свободную продажу оружия».

Бывший народный депутат Кирилл Куликов призвал президента Украины выразить официальные соболезнования Казани и России — без политики:

«Г-н Президент, положите на советы советчиков и выразите соболезнования от народа Украины в связи с трагическими событиями в Казани! Мы же люди, а там погибли дети! Вам за это воздастся!»

Бизнесмен Евгений Черняк потрясён событиями в Казани:

«Казань — шок!

Когда гибнут невинные дети — это всегда больно и несправедливо.

Чужих детей не бывает.

Соболезнования».

Политолог Михаил Павлив задался вопросом, насколько украинские школы защищены от случайных стрелков и террористов:

«А ведётся ли в Украине работа по потенциальным "колумбайнерам" и их сообществам?

С учётом тонн пропаганды насилия, человеконенавистничества, милитаризма и официального деления людей на "сорта" появление у нас таких вот отморозков, как в Керчи и Казани, — это только вопрос времени.

До сих пор, как мне кажется, нас спасает только наличие легализованного насилия в форме активизма, где больное существо вполне легально и с поощрением от старших может реализовать почти все свои болезненные фантазии, в том числе и тягу к убийствам. Но бесконечно везти нам в этой рулетке не будет».

Композитор Владимир Быстряков написал:

«Казань… наша общая боль… дети…»

Политик Наталья Королевская также принесла соболезнования:

«Жуткая трагедия в Казани.

Глубокие соболезнования родственникам и близким погибших».

Политик Юрий Павленко на двух языках (украинском и русском) выразил слова поддержки пострадавшим:

«Ужасная трагедия в школе в Казани, где двое нелюдей расстреляли детей, показала, насколько иногда ужасной бывает реальность, несмотря на все попытки многих людей не знать о таком или не принимать во внимание.

В такие минуты и в такой ситуации не может быть никакой политики, не имеет никакого значения, в какой стране это произошло и какой режим у власти. Потому что ужасная насильственная смерть детей — это общечеловеческая боль. Ведь страх потерять ребёнка — один из самых болезненных для родителей.

Выражаю искренние глубокие соболезнования родным и близким погибших».

