Во вторник, 11 мая, Служба безопасности Украины провела обыски у главы политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука. Его обвинили в государственной измене. Политику угрожают арест и тюремное заключение

Фонд госимущества Украины просит вернуть «трубу Медведчука» © Facebook, ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ Ирина Венедиктова озвучила суть обвинений в адрес политика.

В социальных сетях новости о Медведчуке стали ключевой темой.

Политолог Константин Бондаренко написал о пикантной роли Петра Порошенко в этой истории:

«У меня нет вопросов к самому Медведчуку — было бы странно, если бы он не общался с Козаком или Сурковым. В конце концов, не было секрета в том, что у него есть бизнес в России.

Объявления подозрения — тоже логичный шаг со стороны власти: то, что подозрение готовится, было понятно еще в феврале этого года и его объявление было лишь вопросом времени — еще с момента закрытия телеканалов (Зеленский хорошо знаком с принципами Станиславского, согласно которым ружье должно выстрелить в третьем акте).

Вот что действительно интересует: все записи сделаны в то время, когда президентом был Петр Порошенко. Он санкционировал прослушку Медведчука? Если да, то с какой целью? И получил ли он на это санкцию суда? Если не получил — то возникает вопрос о законности подобных действий и о том, собирался ли он вообще использовать эти записи как доказательную базу в судах? Если не санкционировал, то необходимо расследовать, откуда эти записи взялись и кого еще прослушивали.

Представляю, как Наливайченко или Грицак приносили Порошенко расшифровки разговоров или «тэшки» в синих бумажных папочках, он их просматривал, принимал во внимание, возможно, отдавал какие-то распоряжения… Но какие? А если ему не докладывали — почему? «Как много вопросов, как мало ответов», — писал Бертольд Брехт. Не случайно Баканов на вопрос о Порошенко ответил, что это «сложный вопрос». Медведчук, скорее всего, выкрутится. А вот «трудные вопросы» к другим политикам останутся».

Журналист Дмитрий Василец считает процесс преследования Медведчука очередной клоунадой от власти:

«Генпрокурор Венедиктова объявила о «подозрении» народным депутатам Медведчуку и Козаку. Уверен, что лучшие шутки «СНБО-95» мы увидим в «доказательствах вины».

Скорее всего, чтоб скрыть политическую мотивацию попытки ареста, нам всем расскажут про «совершенно секретные доказательства» вины подозреваемых, которые нельзя предать гласности, иначе украинское общество погибнет мучительной смертью от шока!»

Медведчук рассказал, где находится после обысков в его доме © РИА Новости, Виктор Толочко / Перейти в фотобанк Сергей Никонов считает дело политическим:

«По делу против Медведчука. Я скажу о его причинах, независящих от объективности или необъективности следствия. Первая заключается в неспособности власти хоть сколько-нибудь, хоть на малость, удовлетворить желания людей.

Медведчук, несмотря на пошатнувшиеся на местах позиции ОПЗЖ, остается сильным, умным и дальновидным политиком. Кого могут противопоставить фракции Голоса, ПСА и СН? Некого. В лучшем случае хитрецы, а то и просто серости. Они неспособны выбить электорат у ОПЗЖ, а может и удержать свой. Медведчук не идеал. Полагаю, что он такой же олигарх, как и другие. Все они из одной системы. Но этот придерживается трезвой оценки реальности и обоснованной идеологии, а не крика или копирования Порошенко.

Третья причина в монополии Медведчука на продуктивные контакты с РФ. Тут они похоже хотят помочь западным партнерам оказать давление на РФ., ослабляя рычаг влияния в Украине. Если правительство России ставило только на Медведчука, то оно ошибалось.

Четвертая причина идеологическая. Тут пытаются убить двух зайцев. Создать видимость борьбы с олигархами. И показать, что рвем бесповоротно с РФ. На горячие головы, может и подействует.

А я задам вопросы: 1. А у нас работают антимонопольные законы и органы? 2. У нас есть эффективные программы реструктуризации экономики? 3. У нас работают механизмы, предотвращающие или наказывающие коррупцию или экономические преступления? 4. А избиратель у нас хорошо думает при выборе? 5. Как у нас вообще функционируют механизмы демократической власти? Что касается связи с Россией, то духовные и культурные связи слишком глубокие и слишком неощутимые, чтобы можно было убить их, убрав лишь Медведчука. Я что от этого буду голосовать за власть, читать другие книги, смотреть ваши телеканалы? Мог за Мураева проголосовать или за партию Держава. Только похлеще получите.

Теперь вернусь к причинам. Возможно, что ОПЗЖ был в целом удобной оппозицией из-за отсутствия решительных действий, предательства многими членами ПР своих избирателей. Теперь картина может поменяться. Нацисты уже не в таком почете как в 2014. А происшествия на 9 мая показали, что растет народный гнев и сопротивление. Несколько попыток арестовать людей за советские символы были успешно провалены людьми, совершенно незнакомыми для жертв блюстителей декоммунизационного закона. Этот тренд вряд ли нравится элите. Это тренд чести, памяти и классовой борьбы».

Журналист Юрий Лукашин напомнил, кто еще ведет бизнес в России и получает от этого выгоду:

«Несколько заметок на полях по атаке на Медведчука.

А кто вообще сказал, что бизнес в российской юрисдикции для граждан Украины это зрада? Где и в каком законе про это написано? Порошенко вёл и ведёт до сих пор там бизнес (а его Свинарчук вообще из РФ военную технику и запчасти к ней через левые схемы закупал, подпиливая еще и бюджетные деньги под это; и ниче — уголовное дело спущено Зе-командой тихонько на тормоза, зрада не нашлась).

Зе вёл бурно бизнес в РФ, ездил в Москву много-много раз после 2014-го. И ведёт свой бизнес там до сих пор — не только сериал "Папик", но и многие другие продукты, связанные или аффилированные с Кварталом, на российские каналы продавались и продаются все эти годы. А не хочет ли Зе половину своего состояния, которое он заработал за последние 15 лет как раз в РФ, вернуть… в РФ, ну или хотя бы на помощь той же украинской армии (или, скажем, активистам майдана, семьям небесной сотни)?

Даже мысли такой точно там и не закрадывалось — напротив, денежки, заработанные в том числе и в РФ (с которых уплачены и налоги в РФ), на российских медийных и концертных контрактах и роялти, он и его семья благополучно тратили, тратят и, можем не сомневаться, будут дальше тратить исключительно на самих себя любимых!

Когда, кстати, Зе публично откажется от своей квартиры в Крыму? Это же точно такая же частная собственность, актив, за что Медведчуку сейчас будут пытаться шить зраду! А в чем вообще отличия, кроме как в стоимости?

У Баканова жена, кстати, перешла в украинское гражданство? А почему до сих пор не перешла — ждёт документы украинской миграционной службы?)) Не, мы все понимаем, но он же все-таки голова Службы безпеки (не какой-то там депутатик), который стоит на самой передовой по отражению путенских диверсантов и вот, даже предъявляет обвинения в зраде на пользу агрессора… А у самого жена че-то все ещё в российском гражданстве!

Украинский бизнес что, по какому-то закону должен был сразу после сдачи Турчиновым Крыма (ой, эта ж тема тоже как-то пруитихла — тоже якось невдобно!) и начала событий на Донбассе передать все свои активы на территории РФ или Крыма в пользу… а кстати кого? российского государства? Нет такого закона! Напротив, между обеими странами продолжается бурная торговля и инвестиционное взаимодействие — РФ по-прежнему остаётся главным торговым партнёром Украины (если учитывать ещё и т.н."словацкий" газ), поставляет в Украину даже кучу сельхозпродукции, производство которой в Украине загнулось в ходе реформ (например, почти вся гречка в Украине сегодня российского производства); на её нефти сегодня под 90% всего топлива, потребляемого в Украине (просто ещё при Порошенко стало ясно, что если начать покупать его где-то ещё и закрыть импорт из РФ и Белоруссии — цены вырастут ещё раза в два, а агросектор вообще можно будет закрыть за нерентабельностью).

И, кстати, Медвечук что, обещал своим избирателям не сотрудничать и не вести бизнес с РФ, как это обещали Петро и Зе своим избирателям? Он где-то обещал отказаться в чью-то (в чью?) пользу от своих активов в РФ? Напротив — публично призывает украинский политический класс перестать ставить самих себя и всю страну в это дурацкое, если не сказать смешное положение.

Вон, для примера, вчера сам Зе заявил, что Россия, дескать, не решится начинать войну с Украиной, потому что, по его мнению, это может перерасти в мировую войну. Только снова и снова, когда он вот такое, не подумав ляпнет, возникает встречный вопрос: тогда что же, вашу мать, между Украиной и Россией происходит с 2014 года? Если сам Зе говорит, что Россия не решится на вторжение?!?!

В общем, несправедливо как-то шить Медведчуку зраду за актив, которым он владеет с 2012 года и не продал его (не передал кому-то бесплатно?), пока сам Зе до сих пор не может даже расстаться со своей квартирой в Ялте. И не просто не может — кто-то же продолжает исправно уплачивать все ЖКХ-счета за эту квартиру, то есть, деньги прямиком уходят с этой квартиры в… российский бюджет? Сам с квартирой не может расстаться (занимая должность президента!), но от Медведчука, который всего лишь стал депутатом два года назад (а десятилетия до того вообще не был на государственных постах), требует кому-то (кому?) пораздавать имущество и бизнес.

Может 95-му кварталу следовало бы для начала все-таки разобраться с тем, кому Зе на выборах обещал стать приговором и кто, кстати, те же 15-20 лет, что Медведчук был вне политики, непрерывно занимал высшие государственные посты (и места в парламенте), и при этом из второстепенного бизнесмена однажды неожиданно перешёл на первые строчки самых богатых людей Украины? Ой, тут тоже совсем неудобный вопросик получается! Наверное, скоро и за такие напоминания Зе нужно будет сходу предъявлять попытку держзрады. Или, как минимум, мысленное пособничество агрессору — мысле-преступление».

Народный депутат Ренат Кузьмин поделился своей версией активизации преследования оппозиционных сил:

«Репрессии против оппозиции продолжаются.

Сегодня Генпрокуратура, как обычно с грубыми нарушением закона, с привлечением спецназа СБУ пыталась вручить сфабрикованное подозрение в государственной измене лидеру ОПЗЖ Медведчуку. Подозрение, конечно же не вручили, но, как обычно, успели отчитаться в СМИ о победе над кумом Путина.

Медведчук — единственный политик, который борется с внешним управлением Украиной и призывает власти к нормализации отношений с Россией, к миру на Донбассе и немедленном обмене задержанными. Он требует от власти прекратить тарифный геноцид и насильственную украинизацию. Он смог договориться с Россией о снижении цены на газ и о поставках в Украину вакцины от коронавируса. Фактически он выполняет за Президента Зеленского его президентскую работу. И именно за это Зеленский руками генпрокурора расправляется со своим главным политическим конкурентом.

Все, что происходит с Медведчуком, не имеет ничего общего с законностью и правосудием. Это циничная политическая расправа, за которую власть обязательно ответит пред законом и украинским народом.

Медведчук находится в Украине. Он никуда не сбежал. Он всегда являлся к следователям по повесткам и дальше будет являться на допросы и обязательно докажет свою невиновность».

Бывший член партии Зеленского «Слуга народа» Александр Дубинский тоже написал об имуществе президента в Крыму:

«Как вы думаете, оплачивая коммуналку за свою квартиру в Крыму, Владимир Александрович пользуется газом, который в Крыму добывает Медведчук?»

Политический эксперт Влад Мулык тоже считает, что началось устранение политических конкурентов:

"Что происходит, уважаемые знатоки?"

Досрочный ответ.

Решая сложнейшие для страны проблемы, Медведчук вызвал зависть со стороны Зеленского, который видит в нем своего главного конкурента.

И Зеленский решил действовать — поручил начать уголовное преследование Медведчука.

Власти за два года так и не нашли никаких экономических преступлений оппозиционного политика, а потому решили идти по политическому беспределу.

Подозрение, которое выписали Медведчуку — это очередной этап войны, которую Зеленский развязал против своего главного политического оппонента. Ведь он, если проанализировать, сейчас реально выглядит больше президентом, чем сам Зеленский.

Самый простой и злободневный вопрос цельный год — вакцинация. И тут Медведчук договорился о поставках, а затем и производстве вакцины «Спутник V» в Украине. Если бы Зеленский дал добро, кампания по вакцинации украинцев была бы в разгаре, а жизнь в стране быстро наладилась. Не исключено, что мы бы обошлись без последнего локдауна. Зеленский же провалил закупку вакцин, их не хватает, а те, которые есть — сомнительного качества китайские и индийские препараты.

Лидер ОПЗЖ имеет рабочий мирный план по Донбассу, который одобрен в Москве, Донецке, Луганске, Париже и Берлине и который способен положить конец войне. Зеленский же за два года не смог ничего предложить, отказавшись от политического урегулирования.

Зеленский даже умудрился угробить возвращение четырех украинок из плена. Только потому, что власти ОРДЛО намеревались передать их через Медведчука, а не лично Зеленскому, с которым на Донбассе не желают иметь дела. При этом Медведчук вернул домой полторы тысячи украинцев.

Также у Медведчука на руках есть договоренности с Россией по газу, которые позволят снизить тарифы в Украине для конечного потребителя. А Зеленский пока только повышает тарифы, спровоцировав тарифный майдан.

Неизвестные люди защитили машину Медведчука во время обысков © РИА Новости, Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

Будет интересно посмотреть на международную реакцию.

Закрытие каналов спровоцировало фурор в иноСМИ — 16 тысяч публикаций и пристальное внимание мира к этому незаконному шагу Зеленского. Уверен, очередной удар по имиджу Украины в мире нам снова обеспечен.

А ведь смысла в этом мало. Зеленскому похлопают исключительно ура-патриоты, которые на выборах все равно пойдут голосовать за Порошенко. А вот умеренный избиратель, которого подавляющего большинство, будет голосовать за тех, кто за экономику, а не за этот ляЦЦкий цирк».

Народный депутат Олег Волошин считает просто анекдотическими обвинения:

«Самый восхитительный эпизод во всем этом потоке сознания, который мы услышали из уст Баканова и Венедиктовой, это, конечно, история про якобы переданные секретные сведения о подразделении ВСУ.

По версии бывшего кварталовца, Медведчук вёл личный сбор информации в лесах (коль скоро о тех, кто ему такую информацию мог передать, не было сказано ни слова). Далее, не имея малейшего представления о том, как передать ее российским спецслужбам, Виктор Владимирович вспомнил, что в РФ по случаю находится давний друг Тарас Козак. Далее, похоже, разговор был таким:

— Что это?

— Секретные сведения. Пойди на Лубянскую площадь, там находится ФСБ. Подойди к дежурному и скажи, что ты от меня.

Странно, что Медведчук не вспомнил, что не менее эффективным было обратиться к супруге самого Баканова. Ведь она гражданка РФ».

