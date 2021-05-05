Эксперт по энергетике Валентин Землянский прокомментировал слова секретаря СНБО Алексея Данилова о решении Совета по тарифам

Я так понимаю намечается очередная экспроприация экспроприаторов?

Впрочем, и без этого формулировки запроса запредельны.

В документе сообщается, о планах СНБО рассмотреть «вопросы относительно ухудшения экономической ситуации в Украине из-за повышения тарифов на коммунальные услуги».

То есть это не политика партии и правительства, подыгрывавших то одним то другим финансово-промышленным группам и проводившаяся с 14 года привела к текущей ситуации, а именно владельцы бизнесов?

Конгениально.

Тогда давайте по традиции уже добавим в список и депутатов, голосовавших за законы о рынке газа и электроэнергии.

Чиновников, принимавших решения о росте тарифов на газ и э/э и снижавших нормы потребления ниже нормативов. А заодно отказавшихся от прямых поставок газа и запустивших Дюссельдорф+. Блокировавших Донбасс и запустивших Роттердам+. Продливших контракт с Коболевым и назначивших его брата-близнеца Витренко.

Ну, и Путина не забудем. Это ж он сначала заставлял э/э в Крым транзитить, а потом сам же элетроопоры и подорвал.

Вот тогда будет полный ансамбль.

В общем классика «как не выйти на себя» и замутить чет по новой. Для себя. Экспроприация экспроприаторов, с большевистским задором и коммунистическим энтузиазмом.