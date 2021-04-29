Интрига, состоится ли встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, сохраняется

Суздальцев рассказал, чего Зеленский хочет добиться встречей с Путиным © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины

Журналист Светлана Крюкова предложила тоже интересные локации встречи президентов: «Зеленский предложил провести переговоры с Путиным в Ватикане. Мне вот сильно интересно — что за трава такая хорошая во дворце? Переговоры с Путиным в Ватикане… Круче было бы только предложить как переговорную площадку гору Кайлас, резиденцию Далай-ламы (лауреата Нобелевской премии МИРА, между прочим), Антарктиду, Галапагосские острова или остров Пасхи — среди его каменных истуканов, чтоб атмосферно и фоточку можно сделать».

Политический эксперт Дмитрий Перлин порассуждал о пределах абсурдности украинской политики: «Украина предложила премьеру Израиля стать посредником в переговорах с Россией, в Киеве пройдёт марш дивизии СС, а встречу с Путиным Зеленский хочет в Ватикане. В эпоху новой информационной реальности, подобные пассажи официальных властей воспринимаются уже не так абсурдно. К сожалению».

Эксперт по Донбассу Энрике Менендес считает, что Зеленский продолжает работать на свою телевизионную аудиторию, что не имеет отношения к реальности: «Ну, Ватикан — так Ватикан. Как по мне, все громкие заявления последних дней — это то же самое "петляние", что и раньше. Без какого-либо конкретного наполнения и без перспектив выйти за пределы телевизора и прийти в реальную жизнь».

Тука назвал желание Зеленского встретиться с Путиным нездоровым © Wikipedia/ReAl Евгений Хурсин предлагает расширить географию выбора для встречи президентов: «Президент Зеленский предложил провести встречу и переговоры с Путиным в…Ватикане.

Почему в Втикане? Почему не в Иерусалиме или например Мекке? В Стамбуле опять же.

Тоже ведь центры мировой религии. Да и вообще — Папу Римского и правительство Италии кто-то спрашивал?»

Политолог Олеся Яхно тоже написала о самопиаре Зеленского и не более того: «Вижу, продолжается обсуждение встречи Путин-Зеленский, которая с вероятностью в 99% не состоится. Но обсуждение идёт вовсю. Вот уже Зеленский предложил Ватикан в качестве места встречи.

Понятно, что цель всех этих обсуждений «подготовки» встречи — это внутриполитический (для граждан внутри страны) и дипломатический (для демонстрации миру своей позиции) пиар. Причём, с обеих сторон. Демонстрация несовместимых повесток накануне разных саммитов в июне. Чтобы казаться убедительным внутри страны и в мире.

Только, мне кажется, что все уже в курсе всех этих повесток и позиций. И непонятно, зачем именно на теме встречи концентрировать все внимание. Так можно дойти и до абсурда».



