В понедельник, 26 апреля, мир вспоминает о крупнейшей техногенной катастрофе в истории — взрыве на Чернобыльской АЭС. 35 лет назад на 4-м энергоблоке произошёл пожар и мощный выброс радиации. Эпицентр загрязнения оказался на Украине

Чернобыль: тридцать пять лет спустя © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Народный депутат Николай Скорик напомнил основные факты о трагедии и о том, что ликвидаторы последствий катастрофы сегодня лишены государственной поддержки:

«26 апреля 1986 года Украину постигла страшная беда, имя которой Чернобыль.

Сухие слова "крупнейшая техногенная катастрофа", которыми характеризуют аварию на украинской АЭС, не передают всей меры апокалипсиса, развернувшегося всего в 100 км от многомиллионного Киева. О масштабе говорят цифры:

— В тушении пожаров и расчистке были задействованы около 600 тыс. ликвидаторов со всего бывшего СССР.

— Лишь в один день из зоны поражения было эвакуировано 47,5 тысячи человек, а всего за май 86 года из 30-километрового радиуса были отселены 116 тыс. человек.

— 200 тысяч квадратных километров были загрязнены радиацией. Из них 70% — это территория Украины.

— От Чернобыльской катастрофы пострадали 1,7 млн человек.

Пиджак, сирень и мигалка: воспоминания о 26 апреля 1986 года © РИА Новости, Игорь Костин | Перейти в фотобанк

И даже после того, как ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИЗНЬ добилась в КСУ отмены этих постановлений, правительство не спешит выполнить решение суда и вернуть людям положенные компенсации. И тем не менее оппозиция не намерена оставлять вопрос возвращения социальных гарантий без результата. Наша политсила будет добиваться восстановления всех социальных и медицинских программ для чернобыльцев, всех положенных выплат. Государство обязано заботиться о своих гражданах, это отражено в нашей Конституции».

Политолог Юрий Романенко убежден, что Украина не вынесла уроков из Чернобыльской катастрофы:

«Сегодня в стране ползучего Чернобыля весь день будут лить фальшивую скорбь по поводу тридцатипятилетней трагедии. Особенно цинично выглядят эти крокодильи слёзы от политиков, которые все эти годы дерибанили страну, забив болт на безопасность стратегической инфраструктуры.

Самый главный урок Чернобыля заключается в том, что мы из него не вынесли никаких уроков. А худшие черты хомо советикус за эти десятилетия мутировали в ещё более страшные паразитарные формы социальной грязи. Самый страшный мутант Чернобыля — мутант Второй Украинской республики».

Блогер Евгений Хурсин раскритиковал тех, кто обвиняет советскую власть в трагедии:

«Очень забавно и одновременно печально выглядит, когда руководители (действующие и совсем недавние) современной Украины позволяют себе критиковать руководство УССР и его действия во время страшной трагедии в Чернобыле. Ребята, да вас бы в те времена вообще бы на пожизненное закрыли. С вашей реакцией на пожары и эпидемии. Тогда весь Союз ринулся на помощь. А кто сейчас поможет нам? С вами. Побойтесь Бога. Не позорьтесь. Впрочем — о чём это я? Это уже просто государственной политикой стало. К сожалению».

Журналист Макс Назаров написал, что с халатностью и безответственностью в Украине так и не научились бороться:

«Наша боль, горе и позор. В борьбе с невидимым врагом погибли тысячи, а урок вынесли единицы. Украинская экология — это политически-ядерная смесь, с ароматом горящих свалок, тяжелых металлов, евроблях и грязных денег. В ту пору, когда мировые лидеры подписывают меморандумы о сохранении экологии,

бизнесмены модернизируют производства.

А простой люд учит детей не ср..ь под своими же ногами, что делаешь конкретно ты? Что делает украинское правительство? Что делают олигархи? Думают ли все они о чём-то, что не бумажный доллар? Чернобыль — это не про "враждебный" атом, это тот яркий пример борьбы человека с самим собой, со своей безответственностью и халатностью. Научились ли мы бороться? Сомневаюсь».

Лично о «Чернобыле»: угрозы и смыслы популярного сериала © kinopoisk.ru Максим Гольдарб написал, что уроки Чернобыля сегодня как никогда важны для Украины:

«Сегодня, в 35-летие Чернобыльской катастрофы, отдаёт ли себе Зеленский отчёт, что проводимая им и его "слугами" политика отношения к государственной атомной энергетике по остаточному принципу создаёт потенциальную угрозу нескольких Чернобылей? Понимает ли он, что политические игры типа "возьмём ядерное топливо у американцев, чтобы русским было хуже" очень быстро превратят мирный украинский атом в грозную беду?

Доходит ли до него, что, давая сейчас баснословно заработать своим друзьям-олигархам на намеренном уничтожении атомной энергетики в пользу их частной теплоэнергетики, не спасёт ни его, ни его близких (о народе не говорю — ему он неинтересен) от ядерного выброса и радиоактивной пыли? Похоже, нет: алчность и глупость совсем застили глаза».





