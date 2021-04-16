Журналист Дмитрий Василец уверен, что виновные все равно будут наказаны и это преступление не имеет срока давности:
«Ровно 6 лет назад подконтрольные СБУ "любители Украины" убили Олеся Бузину. Все 6 лет идет суд, убийцы известны, но все на свободе. Когда речь идет про суд над лицензированными СБУ любителями Украины, глупо рассчитывать на правосудие, ведь в нашей стране им можно безнаказанно убивать, Так было при Порошенко и осталось без изменений при Зеленском.
Данное преступление не имеет срока давности и хоть Бог ограничил в умственном развитии убийц Олеся, чувство страха на уровне инстинктов у этих животных осталось и боятся возмездия они будут постоянно, а это иногда хуже чем тюрьма».
Политический эксперт Евгений Филиндаш считает, что пока за подобные преступление не последует наказание, в Украине нет шансов на мир и развитие:
«За прошедший год в деле расследования убийства Олеся не изменилось ровным счётом ничего. И потому могу только повторить слова, написанные годом ранее: пять лет назад убили моего товарища Олеся Бузину. Человека очень талантливого, яркого и смелого. А до этого убили Олега Калашникова. А ещё до этого были убийства на майдане, убийства в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе, и, конечно, продолжающиеся уже почти 6 лет убийства на Донбассе.
Весь евромайданный режим с самого своего начала основан на убийствах, на крови. В этом его принципиальное отличие от того, что было до государственного переворота 2014 г. До Евромайдана у власти было много воров, после Евромайдана к власти пришли убийцы (ворами при этом они тоже быть не перестали). И не случайно их идеологией стала идеология убийств — нацистская, а героями — бандеры, шухевичы и петлюры, отметившиеся в истории прежде всего массовыми убийствами.
До тех пор, пока убийцы Олеся и многих других погибших в эти годы ходят на свободе, террористический евромайданный режим продолжает существовать. И пока этот режим существует, а его представители сидят и в новой власти, у Украины нет шансов на мир, здоровое общество и нормальное государство».
Политик Василий Волга тоже вспомнил Олеся Бузину:
«Родилась эта страна в безумии Майдана и была омыта кровью обманутых людей, расстрелянных бабками-повитухами из снайперских винтовок в центре своей столицы. Крестилась она убийством Олеся Бузины и Олега Калашникова, и торжественно кадила дымом горящей плоти в Одесском Доме Профсоюзов. Шесть лет назад был в этот день был расстрелян Олег, завтра они расстреляют Олеся.
Учитель украинского языка в школе у моей дочери рассказала детям на уроке, что убить "этого подонка Бузину" следовало давно, потому что он "ненавидел Украину".
Это была показательная казнь. Убийц арестовали, но практически тут же отпустили. Встречали их из тюрьмы, как и положено это стране-убийце встречать самых знаменитых её заплечных дел мастеров — с музыкой, флагами и цветами.
Палачи сегодня в чести. Они не прячутся, они гордятся, они на большие экраны рассказывают, как убивали, и им за это дают звания Героев Страны Убийцы.
Бубенчик. Такая вот пошленькая фамилия одного из новоиспеченных Героев Украины, который первый начал убивать ребятушек из Беркута на Майдане.
Рассказывал, смаковал, медалька золотая поблескивала у него на груди.
Герой».
Блогер Мирослава Бердник напомнила, как и кто убил Олеся:
«6 лет назад в Киеве был подло убит Олесь Бузина. Все было очень просто: подозреваемые в убийстве — два радикальных украинских националиста Андрей Медведько и Денис Полищук — поджидали свою жертву возле дома, в котором он жил, по улице Дегтяревской и, когда Олесь отправился на пробежку, его застрелили.
Другой националист и участник АТО — Дмытро Резниченко, предусмотрительно порвавший со своими бывшими товарищами, полюбив побратима, тогда писал, что это просто наведение порядка, как украинские не-нацисты себе его представляют — убийством.
За это подлое убийство настоящего пересмешника, убивать которого — грех, никто за 6 лет не ответил. А убийцы сейчас получают бюджетное (т.е. и из наших карманов) финансирование уже от зеленой власти вместо того, чтобы сидеть в тюрьме».
Главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва призывает не забыть дело Бузины, чтобы его убийцам не сошло преступление с рук:
«Сегодня — 6 лет со дня убийства Олеся Бузины. Обвиняемые в убийстве известны. Их даже сейчас вроде как судят. Но на самом деле судом это назвать сложно. Оба ходят на свободе и даже получают какие-то должности от власти. Суд тянется не шатко ни валко уже более трех лет. И такими темпами будет тянутся еще лет десять.
Власти боятся выносить обвинительный приговор, потому что обвиняемые — "правильные активисты". Оправдательный тоже как то не с руки — большой зашквар перед международными организациями, которым уже отчитались, что "дело расследовано и ушло в суд".
Точнее — пока не с руки. И они просто тянут. Ждут, когда о деле Бузины забудут. И можно будет его слить окончательно. Но мы — не забудем. Убийцы должны быть наказаны. И не только исполнители, но и те, кто давал заказ».