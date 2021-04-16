В шестую годовщину убийства киевского писателя и журналиста Олеси Бузины его друзья и знакомые напоминают: убийцы не наказаны, поэтому нужно не покладая рук продолжать бороться за справедливость

Показательная казнь под «крышей» спецслужб. 6 лет, как убили Олеся Бузину © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Дмитрий Василец уверен, что виновные все равно будут наказаны и это преступление не имеет срока давности:

«Ровно 6 лет назад подконтрольные СБУ "любители Украины" убили Олеся Бузину. Все 6 лет идет суд, убийцы известны, но все на свободе. Когда речь идет про суд над лицензированными СБУ любителями Украины, глупо рассчитывать на правосудие, ведь в нашей стране им можно безнаказанно убивать, Так было при Порошенко и осталось без изменений при Зеленском.

Данное преступление не имеет срока давности и хоть Бог ограничил в умственном развитии убийц Олеся, чувство страха на уровне инстинктов у этих животных осталось и боятся возмездия они будут постоянно, а это иногда хуже чем тюрьма».

Политический эксперт Евгений Филиндаш считает, что пока за подобные преступление не последует наказание, в Украине нет шансов на мир и развитие:

«За прошедший год в деле расследования убийства Олеся не изменилось ровным счётом ничего. И потому могу только повторить слова, написанные годом ранее: пять лет назад убили моего товарища Олеся Бузину. Человека очень талантливого, яркого и смелого. А до этого убили Олега Калашникова. А ещё до этого были убийства на майдане, убийства в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе, и, конечно, продолжающиеся уже почти 6 лет убийства на Донбассе.

Весь евромайданный режим с самого своего начала основан на убийствах, на крови. В этом его принципиальное отличие от того, что было до государственного переворота 2014 г. До Евромайдана у власти было много воров, после Евромайдана к власти пришли убийцы (ворами при этом они тоже быть не перестали). И не случайно их идеологией стала идеология убийств — нацистская, а героями — бандеры, шухевичы и петлюры, отметившиеся в истории прежде всего массовыми убийствами.

До тех пор, пока убийцы Олеся и многих других погибших в эти годы ходят на свободе, террористический евромайданный режим продолжает существовать. И пока этот режим существует, а его представители сидят и в новой власти, у Украины нет шансов на мир, здоровое общество и нормальное государство».

Политик Василий Волга тоже вспомнил Олеся Бузину:

«Родилась эта страна в безумии Майдана и была омыта кровью обманутых людей, расстрелянных бабками-повитухами из снайперских винтовок в центре своей столицы. Крестилась она убийством Олеся Бузины и Олега Калашникова, и торжественно кадила дымом горящей плоти в Одесском Доме Профсоюзов. Шесть лет назад был в этот день был расстрелян Олег, завтра они расстреляют Олеся.

Убийство Олеся Бузины. Преступление без наказания © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

Это была показательная казнь. Убийц арестовали, но практически тут же отпустили. Встречали их из тюрьмы, как и положено это стране-убийце встречать самых знаменитых её заплечных дел мастеров — с музыкой, флагами и цветами.

Палачи сегодня в чести. Они не прячутся, они гордятся, они на большие экраны рассказывают, как убивали, и им за это дают звания Героев Страны Убийцы.

Бубенчик. Такая вот пошленькая фамилия одного из новоиспеченных Героев Украины, который первый начал убивать ребятушек из Беркута на Майдане.

Рассказывал, смаковал, медалька золотая поблескивала у него на груди.

Герой».

Блогер Мирослава Бердник напомнила, как и кто убил Олеся:

«6 лет назад в Киеве был подло убит Олесь Бузина. Все было очень просто: подозреваемые в убийстве — два радикальных украинских националиста Андрей Медведько и Денис Полищук — поджидали свою жертву возле дома, в котором он жил, по улице Дегтяревской и, когда Олесь отправился на пробежку, его застрелили.

Валентина Павловна Бузина: Постоянно думаю о том, почему его отобрали у меня © РИА Новости, Нина Зотина

За это подлое убийство настоящего пересмешника, убивать которого — грех, никто за 6 лет не ответил. А убийцы сейчас получают бюджетное (т.е. и из наших карманов) финансирование уже от зеленой власти вместо того, чтобы сидеть в тюрьме».

Главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва призывает не забыть дело Бузины, чтобы его убийцам не сошло преступление с рук:

«Сегодня — 6 лет со дня убийства Олеся Бузины. Обвиняемые в убийстве известны. Их даже сейчас вроде как судят. Но на самом деле судом это назвать сложно. Оба ходят на свободе и даже получают какие-то должности от власти. Суд тянется не шатко ни валко уже более трех лет. И такими темпами будет тянутся еще лет десять.

Власти боятся выносить обвинительный приговор, потому что обвиняемые — "правильные активисты". Оправдательный тоже как то не с руки — большой зашквар перед международными организациями, которым уже отчитались, что "дело расследовано и ушло в суд".

Точнее — пока не с руки. И они просто тянут. Ждут, когда о деле Бузины забудут. И можно будет его слить окончательно. Но мы — не забудем. Убийцы должны быть наказаны. И не только исполнители, но и те, кто давал заказ».

