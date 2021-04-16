Президент Украины Владимир Зеленский начал процесс деолигархизации страны. На традиционном заседании СНБО глава государства предложил разработать закон о «статусе олигарха»

«Они не держат Украину в заложниках». Эксперт сказал, как сложится судьба украинских олигархов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Было несколько экономических вопросов, и я предложил разработать фундаментальный законопроект про статус олигарха, что будет с такими людьми, какие будут вводиться санкции, как олигархи будут превращаться в бизнесменов. Влияние олигархов на Украину, на выбор Украины, на экономику Украины, на Верховную Раду Украины — этого допускать нельзя, поэтому будет рассматриваться вопрос олигархов на Украине», — заявил Зеленский.

Как новый закон отразится на политической жизни Украины, в украинском сегменте соцсетей рассуждали эксперты и лидеры мнений.

Бывший член партии «Слуга народа» Александр Дубинский раскритиковал намерения президента:

«Не знаю, кто предложил Его президентскому Величеству закон об олигархах — но закон идиотский по своей сути. Нигде в мире подобных фантастических идей не возникает, даже в самых экзотических странах. Так как антимонопольное законодательство должно работать вне зависимости ни от чего. Но Величество назначило главой АМКУ свою соседку по лестничной клетке, поэтому…Короче говоря, к статусу конкретного физического лица это не имеет никакого отношения.

Впрочем, если уж решили разрабатывать такой законопроект, то в нём должны обязательно быть разделы:

— слуги олигархов;

— комики олигархов;

— любимые Его президентским Величеством олигархи (их пожизненные преференции);

— нелюбимые Его президентским Величеством олигархи (с санкциями от РНБО);

— размер обязательных взносов олигархов Его президентскому Величеству, членам его семьи и особо доверенным лицам.

И т.д. А вообще, креатив начинает разочаровывать. Глубина планирования — одна реприза».

Политолог Владимир Фесенко считает, что намерения Зеленского верные, но пока не ясно как осуществимые:

«Сегодня мы с коллегами представили данные исследования об олигархах и деолигархизации. На этой презентации мы акцентировали внимание на том, что политика деолигархизации неизбежно будет продолжаться, запрос на это есть и внутри страны, и с точки зрения тех требований, которые будут предъявляться к нам в процессе европейской интеграции Украины.

И мы также отметили, что могут быть разные варианты политики деолигархизации, но надо выбирать оптимальный для нас в нынешних условиях (см. наше исследование, ссылка есть на моей страничке). В ближайшие дни я к этой теме еще вернусь более подробно.

Золотарев сказал, что будет с украинскими олигархами в случае войны в Донбассе и распада Украины © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк

«Олигархи будут превращаться в бизнесменов, потому что мы поддерживаем большой бизнес, а влияние олигархов на экономику Украины, законы, Верховную Раду допускать больше нельзя».

Оценка Президента Зеленского правильная, вопрос в том, как этого добиться. О том, кого в Украине можно считать полноценными олигархами, а кого только «полуолигархами», также сказано в нашем исследовании. Предостерегу Офис Президента Украины от упрощенных и сугубо декларативных действий в этом направлении. Одним «базовым законопроектом» проблему олигархата в Украине не решить, нужны комплексные действия в области экономики и в регулировании медийной сферы, в борьбе с политической коррупцией. Здесь одного законопроекта явно будет мало».

Политолог Олеся Яхно тоже считает, что этот вопрос комплексный и сложный:

«Зеленский предложил разработать законопроект о статусе олигархов, чтобы они не могли влиять на экономику и парламент. С одной стороны, хорошо, что президент понимает необходимость сокращения влияния олигархов на политику и экономику. А, с другой стороны, сама по себе постановка проблемы таким образом (что это за формулировка «статус олигарха»?) — это когда «хвост виляет собакой».

Последовательность — не с той стороны (это если исходить из реального стремления бороться с олигархами, а не пиара и использования против оппонентов).

Как можно вообще определить «статус олигарха»? Ведь проблема влияния олигархов на процессы существует не сама по себе, а в контексте всех остальных проблем. Простой пример — госпредприятия. Формально они в собственности государства, а неформально — менеджмент зачастую от олигархов. И таких примеров «теневого участия» много.

Если реально есть желание сократить влияние олигархов на экономику, то для этого не надо принимать закон об олигархов. Нужно обеспечить работу институций, того же Антимонопольного комитета. И если какая-то институция не работает, то надо менять правила работы/искать причину в этой институции.

Если реально есть желание сократить влияние олигархов на парламент, то надо понять, в чем проблема самих политиков и политических партий. Может, надо что-то менять в избирательном законодательстве и в методах работы самих партий?»

Инвестбанкир Сергей Фурса счел инициативу президента комичной:

«Контрабанда окончательно побеждена санкциями. На очереди олигархи, ведь закон об олигархах отменит олигархов, потому что никого нельзя будет называть олигархом потому что в стране тупо не останется олигархов. Простые решения, на которые не решилась ни одна преступная власть и о которых не догадались какие международные партнеры, которые говорят что-то там о трудном пути верховенство права. Невежды. И вот страна изменена навсегда. Так просто.

Но недостаточно. Почему власть еще не приняла закон "О коронавирусе"? Почему еще не собралось СНБО и президент не издал декрет "О Здоровье"? Почему власть тянет. Победить вирус так просто, как олигархов и контрабанду. Осталось сделать этот простой шаг и украинцы будут спасены даже без чипов проклятого Билла Гейтса».

Общественный деятель Максим Гольдарб предложил президенту использовать свои идейные наработки:

«Установившийся сегодня в Украине антисоциальный олигархический капитализм — это реакционная, отсталая модель общественного развития, при которой право превращено в беззаконие, свобода — в бесправие, демократия — в фарс.

Эксперт рассказал, что будет с рядовыми украинцами в случае деолигархизации страны © Facebook, Денис Жарких

Все неестественные, навязанные Украине и украинцам неолиберальные, либертарианские, нацистские и квазинацистские ориентиры, которые приводят к сокращению продолжительности жизни, к незащищенному и неблагодарному труду, недостаточной для жизни оплате, безработице, разорению, войне и ненависти, — будут изъяты из жизни страны.

Это — преамбула нашей партийной программы. Дальше — простые и понятные 15 пунктов её реализации. Первый из них — «ликвидация олигархата как класса».

Зеленский, пользуйтесь, пока вы там, а то несёте всякую чушь про «закон о статусе олигархов». Статус прост — ликвидация».