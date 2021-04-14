Кульминацией напряжения между Россией и США стал телефонный разговор между президентами Владимиром Путиным и Джозефом Байденом. Разговор состоялся по инициативе Вашингтона

В ООН позитивно оценили переговоры Путина и Байдена © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского.

Издание Украина.ру собрало реплики украинских экспертов и лидеров мнений.

Медиаэксперт Елена Скидан написала:

«ВОЙНЫ НЕ БУДЕТ. Байден созвонился с Путиным — Белый дом. Байден предложил Путину провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране. Темой предложенного Байденом саммита с Путиным может стать обсуждение полного спектра вопросов в двусторонних отношениях — Белый дом. Байден в разговоре с Путиным подчеркнул "приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины" — Белый дом.

Остался один вопрос: кто ж его так принудил?»

Народный депутат Олег Волошин убеждён, что значение телефонного разговора Путина и Байдена трудно переоценить:

«Сегодня, представляя поправку номер 1313 ровно в 13:13 13 апреля, завершил свой короткий спич фразой "Американцы всё равно кинут". Мой коллега Юрий Павленко обратил внимание на интересные совпадения в цифрах и заметил, что, возможно, эти слова пророческие. И вот новость о разговоре Байдена с Путиным.

Значение его в нынешних предвоенных обстоятельствах трудно переоценить. Есть основания полагать, что, оценив все риски, американцы решили "кинуть" увлёкшуюся русофобией украинскую власть и их ура-патриотических союзников. Как я писал ранее, в текущих обстоятельствах всё зависело от Вашингтона, от его готовности пойти на серьёзный, содержательный диалог с Москвой по всему комплексу накопившихся проблем. Потому что с Киевом Кремль говорить уже не хочет. И вот предложение саммита.

Думаю, многие, кто с тревогой следил за движением эшелонов с войсками, теперь вздохнут с облегчением. Цифра "13" не всегда несчастливая».

Общественный деятель Александр Скубченко также считает, что американцы «кинули» Киев:

«Байден позвонил Путину и предложил встретиться и обсудить весь спектр вопросов между США и Россией, включая Украину. Встреча может произойти в течение нескольких месяцев на нейтральной территории.

Офис Зеленского "разгоняет", что "Байден в разговоре с Путиным дал понять, что за Украину и агрессию придётся платить". Но всё вообще не так. Лидер сверхдержавы не стал бы звонить "убийце", чтобы "дать понять". Он дал бы понять публично, подняв ставки.

Скорее всего, "американцы нас кинули, а русские нас не простят". Насколько кинули и как сильно не простят, станет понятно ещё до встречи Байдена и Путина. Но сейчас уже ясно: судьба Украины будет решаться без участия Украины. И тут лишь бы не на территории Украины и не за счёт Украины».

А вот российский политический эксперт Сергей Марков не питает оптимизма по поводу первого телефонного разговора двух лидеров:

«Байден позвонил Путину и предложил встретиться в нейтральной стране. Теперь ликование. Не надо ликовать. Встречи Байдена и Путина, возможно, и не будет в ближайшее время. На это есть несколько причин.

1. По первому зову Байдена Путин никуда не побежит. Президент России не мальчик из зависимой страны, который выпрашивает встречи с "великим" Байденом, главой великой Америки. Многие уверены, что после того, как Байден подорвал легитимность Путина, назвав его убийцей, Путин теперь поспешит восстановить свою легитимность встречей и переговорами с Байденом. Не уверен. Для Путина не Байден источник легитимности.

2. Россия видела много саммитов с лидерами США в последние годы. А результат не просто нулевой, а отрицательный. Российско-американским отношениям нужны не саммиты, не посиделки лидеров. Нужны системные отношения между ведомствами, институтами. Саммит может быть результативным только как итог системной работы ведомств. Поэтому требование России к США — сначала системная работа ведомств, спокойные переговоры по всем трекам. А только потом саммит. А для этого нужно и время, и политическая воля вести реальные переговоры. Пока этих условий для успешного саммита нет.

3. Проблема безопасности Президента России. Сейчас доверие к спецслужбам США нет вообще. По мнению Москвы, лидеры США лгут, нарушают все возможные договоры и законы в почти невозможных масштабах. И готовы на любые почти преступления в своих интересах и чувствуют свою безнаказанность. И создали из Путина образ врага человечества. Поэтому в западной стране, которая формально нейтральная, а фактически союзник США, такой как Швейцария, Финляндия, обеспечить безопасность Президента России от возможного покушения невозможно. Для встречи может быть выбрана только реально не зависимая от США страна. Таких очень мало. Китай, например. Но согласится ли Байден встречаться с Путиным в Китае? Не уверен.

А напряжённость вокруг Донбасса можно убрать просто по итогам телефонного разговора. Нужно просто отвести войска».

Украинский политолог Елена Дьяченко напомнила о марионеточном значении Украины:

«Если семь лет на каждом углу кричать, что с марионетками нельзя вести переговоры — то не стоит удивляться и расстраиваться, если никто не будет. Метрополии звонят метрополиям, а зависимым территориям указания передают послы. Субординация, к которой мы призывали».

Общественный деятель Максим Гольдарб напомнил, что с Зеленским никто не стал говорить:

«Ну вот, а Зеленский говорит, что не может дозвониться. Байден же смог. Нормально в Кремле всё со связью — просто телефон вовремя пополнять надо».

Блогер Евгений Хурсин считает, что войны в ближайшее время удастся избежать:

«Президент Байден позвонил президенту Путину и предложил встретиться. Диалогу быть, несмотря на методичное повышение ставок накануне.

Это очень хороший знак и верный признак того, что большой войны на Донбассе в ближайшее время мы всё-таки, похоже, избежали. Слава Богу».





