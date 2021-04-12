Издание Украина.ру собрало реплики экспертов и лидеров мнений из украинского сегмента соцсетей.
Общественный деятель Александр Скубченко сокрушается, что Украина утратила статус космической державы:
«Мы отказались от Дня космонавтики, но празднуем разгромленный "поход Сагайдачного на Москву". Из державы, первой в мире покорившей космос, мы превратились в нечто незначительное, чьё место на планете — где-то в седьмом десятке.
Достижения разменяли на нытье. Патриотизм подменили русофобией. Униженностью заменили гордость. Высекаем из памяти великое. Мы больше не строим ракеты, не строим самолеты, танки и тракторы. Мы просим кредиты, чтобы выплатить старикам нищенские пенсии.
Образование, медицина, гражданская оборона, наука — ничего этого у нас больше нет. Все уничтожено, обесценено. Остались блеклые, нежизнеспособные симулякры, которые мы по привычке называем образованием, медициной…
Никаких достижений. Некогда мы гордились покорением космоса, сегодня — самым большим тризубом. Ни великих целей, ни великих свершений. Пустота сегодня, пустота завтра. Даже "мы — потомки победителей" звучит унизительно. Почему не мы — победители?
Остается лишь гордиться предками и их достижениями. Они смогли. А мы? Мы сможем?
Он сказал: "Поехали!"
Он взмахнул рукой…»
Журналист Дмитрий Василец напомнил, что даже Гагарина на Украине декоммунизировали:
«Поздравляю всех с Днем космонавтики! Сегодня Украина может гордиться тем, что в прошлом на нашей территории лет 30 назад существовала высокоразвитая цивилизация, которая запускала в космос людей и различные спутники, развивала науку и имела сильнейшую промышленность.
Так получилось, что на Украине нельзя теперь ничего говорить про эту высокоразвитую цивилизацию, нельзя говорить про ее достижения и успехи, ведь у нас в рамках борьбы с инакомыслием есть закон "о декоммунизации" и статья уголовного кодекса "о запрете пропаганды коммунизма". А как известно, первый человек в космосе Юрий Гагарин был коммунистом, и за его упоминание в позитивном свете теперь у нас полагается тюрьма.
В современной капиталистической Украине теперь все по-другому, гордиться нужно самым большим трезубцем из сена, нашим "побратимом и земляком" Илоном Маском, телефонным звонком Байдена Зеленскому и заграничными виллами наших олигархов.
С учетом вышеперечисленного, полагаю, кричалка "Слава Украине" приобрела новый, юмористический смысл, особенно в международном формате…»
Общественный деятель Максим Гольдарб тоже написал о смене символов и ориентиров в стране:
«Сегодня в ленте будет масса фото красивого парня с по-детски радостной и белозубой улыбкой, космических кораблей, космодромов, звёзд.
Я же хочу поставить вот это. Как символ нынешнего уровня и состояния некогда развитой республики. Как результат тридцатилетнего управления ею барыгами, жульем, торгашами, ворами, антигосударственниками. Как исторический ответ на молчание и мычание ее людей. Как итог рогульства, распевания гимнов и покраски мостов и лавочек вместо строительства и созидания. Как отображение истинного состояния страны после ее захвата олигархами и их обслугой.
"Приехали!" В нашем случае это слово много больше подходит, чем гагаринское "Поехали!"».
Бывший член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук удивляется, почему Украина так легко отказалась от великого прошлого, в котором украинцы совершали подвиги и покоряли космос:
«Смотрела итоговые новости ICTV. Подвергли сомнению факт того, что Гагарин был первым космонавтом в мире. Сплели все и всех в кучу. Противно слушать…
Может, подняли бы вопрос о памятнике первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку! Или всем космонавтам украинского происхождения! Или б проговорили, как в Житомире чествуют Сергея Королева! То есть показали бы, а что Украина делает ко Дню космонавтики! Славных украинцев, причастных к космической отрасли!
Ведь повод вспомнить о космонавтике не рядовой — 60 лет со дня первого полета человечества в космос! Юрий Гагарин признан в мире первым космонавтом! Основания напомнить о нашей причастности к событию, о том, что Украина была космической державой также, прекрасны!!! Для государственников! Но! Нет! Ничего этого…
Только конспирологические гадости об истории космонавтики в СССР! Я хочу спросить, что мы за люди? Это как надо ненавидеть все то, что было в истории собственного народа, поколения отцов и дедов, и не иметь элементарного понимания, что надо сейчас для будущего своей страны! Начало болеть сердце, переключила!
Противно наблюдать, как из нации делают изгоев без роду, без истории, без былой славы и достижений, а это значит, всю страну и народ оставляют без надежды на будущее!»
Политический эксперт Евгений Филиндаш считает День космонавтики великим днем в истории человечества:
«Нам, живущим в теперешнем циничном и атомизированном мире, где каждый сам за себя и практически не осталось объединяющих всех людей ценностей, очень тяжело представить, что происходило в нашей стране ровно 60 лет назад, после известия о космическом полёте Юрия Гагарина.
Настоящее, искренне ликование, огромная радость всего народа. Люди выходили на улицы, поздравляли друг друга, радовались, как дети. Знаменитый диктор Юрий Левитан, чей голос был знаком всему Советскому Союзу со времен сводок Информбюро в годы Великой Отечественной войны и передавший в эфир сообщение о полете Юрия Гагарина, вспоминал: "У меня было такое же чувство, как в мае сорок пятого. Я прочитал сообщение о полете Гагарина и благополучном его возвращении на Землю на одном дыхании. Хотелось крикнуть в микрофон на всю страну: "С победой, братцы!"
Более того, эта радость была не только в Советском Союзе, а практически во всем мире, потому что большинство простых людей действительно радовались этому событию, осознавая, что оно является огромным достижением для всего человечества.
А в Советском Союзе это было время огромного оптимизма, душевного подъема, ощущения, что нам все по силам, что нет ничего невозможного.
В нашей истории, да и в истории всего человечества, пожалуй, не было других таких по-настоящему объединяющих и радостных событий. И вряд ли когда-нибудь еще будут.
С праздником, друзья!»