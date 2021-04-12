В понедельник, 12 апреля, мир отмечает 60-летие первого полета человека в космос. Юрий Гагарин стал символом не только космонавтики, но и стремления человечества открывать новые миры. Однако на Украине этот день не отмечают, более того, подвергает сомнению: а были ли Гагарин и советская космическая программа - первыми?

Украина и день космонавтики: вышиванка вместо скафандра © Андрій Манчук

Общественный деятель Александр Скубченко сокрушается, что Украина утратила статус космической державы:

«Мы отказались от Дня космонавтики, но празднуем разгромленный "поход Сагайдачного на Москву". Из державы, первой в мире покорившей космос, мы превратились в нечто незначительное, чьё место на планете — где-то в седьмом десятке.

Достижения разменяли на нытье. Патриотизм подменили русофобией. Униженностью заменили гордость. Высекаем из памяти великое. Мы больше не строим ракеты, не строим самолеты, танки и тракторы. Мы просим кредиты, чтобы выплатить старикам нищенские пенсии.

Образование, медицина, гражданская оборона, наука — ничего этого у нас больше нет. Все уничтожено, обесценено. Остались блеклые, нежизнеспособные симулякры, которые мы по привычке называем образованием, медициной…

«Почта Донбасса» выпустит марку в честь Юрия Гагарина © РИА Новости, РИА Новости | Перейти в фотобанк

Остается лишь гордиться предками и их достижениями. Они смогли. А мы? Мы сможем?

Он сказал: "Поехали!"

Он взмахнул рукой…»

Журналист Дмитрий Василец напомнил, что даже Гагарина на Украине декоммунизировали:

«Поздравляю всех с Днем космонавтики! Сегодня Украина может гордиться тем, что в прошлом на нашей территории лет 30 назад существовала высокоразвитая цивилизация, которая запускала в космос людей и различные спутники, развивала науку и имела сильнейшую промышленность.

Так получилось, что на Украине нельзя теперь ничего говорить про эту высокоразвитую цивилизацию, нельзя говорить про ее достижения и успехи, ведь у нас в рамках борьбы с инакомыслием есть закон "о декоммунизации" и статья уголовного кодекса "о запрете пропаганды коммунизма". А как известно, первый человек в космосе Юрий Гагарин был коммунистом, и за его упоминание в позитивном свете теперь у нас полагается тюрьма.

В современной капиталистической Украине теперь все по-другому, гордиться нужно самым большим трезубцем из сена, нашим "побратимом и земляком" Илоном Маском, телефонным звонком Байдена Зеленскому и заграничными виллами наших олигархов.

С учетом вышеперечисленного, полагаю, кричалка "Слава Украине" приобрела новый, юмористический смысл, особенно в международном формате…»

Общественный деятель Максим Гольдарб тоже написал о смене символов и ориентиров в стране:

«Сегодня в ленте будет масса фото красивого парня с по-детски радостной и белозубой улыбкой, космических кораблей, космодромов, звёзд.

Я же хочу поставить вот это. Как символ нынешнего уровня и состояния некогда развитой республики. Как результат тридцатилетнего управления ею барыгами, жульем, торгашами, ворами, антигосударственниками. Как исторический ответ на молчание и мычание ее людей. Как итог рогульства, распевания гимнов и покраски мостов и лавочек вместо строительства и созидания. Как отображение истинного состояния страны после ее захвата олигархами и их обслугой.

"Приехали!" В нашем случае это слово много больше подходит, чем гагаринское "Поехали!"».

Бывший член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук удивляется, почему Украина так легко отказалась от великого прошлого, в котором украинцы совершали подвиги и покоряли космос:

«Смотрела итоговые новости ICTV. Подвергли сомнению факт того, что Гагарин был первым космонавтом в мире. Сплели все и всех в кучу. Противно слушать…

Может, подняли бы вопрос о памятнике первому космонавту независимой Украины Леониду Каденюку! Или всем космонавтам украинского происхождения! Или б проговорили, как в Житомире чествуют Сергея Королева! То есть показали бы, а что Украина делает ко Дню космонавтики! Славных украинцев, причастных к космической отрасли!

Ведь повод вспомнить о космонавтике не рядовой — 60 лет со дня первого полета человечества в космос! Юрий Гагарин признан в мире первым космонавтом! Основания напомнить о нашей причастности к событию, о том, что Украина была космической державой также, прекрасны!!! Для государственников! Но! Нет! Ничего этого…

Только конспирологические гадости об истории космонавтики в СССР! Я хочу спросить, что мы за люди? Это как надо ненавидеть все то, что было в истории собственного народа, поколения отцов и дедов, и не иметь элементарного понимания, что надо сейчас для будущего своей страны! Начало болеть сердце, переключила!

Противно наблюдать, как из нации делают изгоев без роду, без истории, без былой славы и достижений, а это значит, всю страну и народ оставляют без надежды на будущее!»

Политический эксперт Евгений Филиндаш считает День космонавтики великим днем в истории человечества:

«Нам, живущим в теперешнем циничном и атомизированном мире, где каждый сам за себя и практически не осталось объединяющих всех людей ценностей, очень тяжело представить, что происходило в нашей стране ровно 60 лет назад, после известия о космическом полёте Юрия Гагарина.

День в истории. 5 октября: родился первый советский космонавт из Украины © РИА Новости, Георгий Угринович | Перейти в фотобанк

Более того, эта радость была не только в Советском Союзе, а практически во всем мире, потому что большинство простых людей действительно радовались этому событию, осознавая, что оно является огромным достижением для всего человечества.

А в Советском Союзе это было время огромного оптимизма, душевного подъема, ощущения, что нам все по силам, что нет ничего невозможного.

В нашей истории, да и в истории всего человечества, пожалуй, не было других таких по-настоящему объединяющих и радостных событий. И вряд ли когда-нибудь еще будут.

С праздником, друзья!»



