Общественный деятель Александр Скубченко назвал стороны, которым было бы выгодно развязать войну в Донбассе, и перечислил причины, по которым они толкают на это Украину

Кому же выгодна сегодня война в Украине? Ведь заинтересантов, даже неочевидных, здесь гораздо больше, чем физически на линии фронта.

Украина. Война на своей территории? Очередное самоубийство. Ничего, кроме потерь. Надежда, что Россия не вмешается, — слабое основание для тех, кто декларирует исключительно мирный и политический путь реинтеграции Донбасса. Войной можно вернуть территорию, но не миллионы людей, которые будут тебя ненавидеть.

ЛДНР. Вот только войны им сейчас не хватает. Вот просто шоколадом не корми, дай повоевать с более сильной армией. С 2015 года ждут, когда же можно опять поумирать у себя дома. Так, наверное, у Зеленского представляют.

Зеленский и Донбасс: игра мускулами или подготовка к войне? © пресс-служба президента Украины

Европа. Война в Европе? Ради чего? Чтобы США ещё больше заблокировали отношения с Россией? И опять тот же "поток", который с такими боями согласовывался. Германия и Франция, которые уже даже не общаются с Зеленским, красноречиво об этом говорят: поддерживать войну и участвовать в ней у них нет желания.

США. Выгодно и именно по этой же причине. Используя Украину в качестве тарана между Россией и Европой в невыгодный для них момент, угрозой войны добиться корректировки их внешней и внутренней политики в свою пользу.

Британия. Спит и видит свою военно-морскую базу "на заднем дворе России", как выразилось их Минобороны после совместных учений в Украине. Но для этого надо менять Конституцию Украины и готовить общественное мнение в Украине. "Помощь" в войне с Россией — и въезжаешь "на задний двор России" по приглашению своего резидента Зеленского прямо на белом коне.

Турция. Войти в "украинский кейс" для давления на Россию — просто подарок. Тоже нужна война для этого, так как в данном формате урегулирования конфликта Турции места нет. Но война обнулит этот формат, и уже в новом можно фиксировать своё участие и свои интересы. Уже активно включилась в процесс.

И вот здесь встаёт вопрос: а в чьих интересах сегодня действует Зеленский? Украины? Сильно сомневаюсь в этом.