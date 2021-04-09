Украинский журналист Вячеслав Чечило прокомментировал надежды некоторых украинцев на США, которые якобы должны помочь им в борьбе с Россией

Украина.ру на Youtube Селиванов: Если поступит команда из Лондона, Зеленский готов сжечь всю украинскую армию