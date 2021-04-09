Россия бряцает оружием и делает это вполне убедительно. Совершенно очевидно, что если Путин обрушит на нас свое железо, то тут всё потонет в крови и говне. Причем очевидно не только для такого «Фейсбук»-писателя, как я, но и для США и ЕС. Там вполне серьезно относятся к происходящему, о чем свидетельствует бурная активность дипломатов всех стран. Как реагируют на угрозу войны наши патриоты? А они радостно бьют в барабаны, предвкушая эпическую битву добра со злом. В которой они, конечно же, победят, потому что «США с нами». Нет, США, в случае чего, конечно, выразят озабоченность и даже, наверное, введут санкции против РФ. Но нужно быть совсем без мозгов, чтобы ожидать, что кто-то ради Украины начнет бомбить Москву или пришлет сюда хотя бы одного живого солдата. Россия — наша проблема, которую никто за нас решать не будет. И которую с позиции силы мы решить не сможем никогда. Независимо от того, сколько раз кто-то крикнет «перемога!» и сколько раз нас похлопает по плечу дядюшка Сэм. Почему эта простая истина оказывается такой сложной для наших «патриотов» — самая большая для меня загадка.