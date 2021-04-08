«НАТО — это единственный путь к окончанию войны на Донбассе», — считает Владимир Зеленский, и эту мысль он озвучил в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом

О том, насколько реальны шансы Украины получить ПДЧ в Альянсе и как это скажется на внутреннем конфликте в Донбассе, рассуждали эксперты в своих соцсетях.

Латвия поддержала стремление Украины в НАТО © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Павел Нусс отметил, что на сайте Альянса появился украинский язык. Это он считает хорошим знаком: «Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине план действий по членству (ПДЧ), который позволит стране стать членом Североатлантического альянса. Об этом заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис на пресс-конференции с главой МИД Испании Аранчей Гонсалес Лайя. А между тем на официальном сайте Североатлантического альянса среди английского, французского, русского языка появился украинский. Это важный сигнал. Спасибо нашим партнерам, настоящим друзьям, которые не оставляют Украину в трудное время».

Украинский политолог озвучил неприятную правду о НАТО © Евгений Котенко, РИА Новости Украина Валерий Прозапас не верит, что Украину возьмут в НАТО: «Да, в НАТО так сразу и пригласят после того, как "Верховный главнокомандующий" во время обострения на фронте махнул в солнечные Эмираты на выходной. И получил двух погибших — на фоне фантазий о футболе и очередной лавины инвестиций. В гибели бойцов и продолжении войны Зеленского никто не обвиняет, в отличие от его криков о "выгодно продолжать, чтобы зарабатывать" и "просто перестать", — он виновен в другом. Именно его решения превратили наших солдат в мишени, а двухлетний бред о "разведении и перемирии" убил мотивацию. Это его силовики дискредитировали армию уголовными преследованиями, это он лазил по брифингам, после которых военных сажали в клетки как жулье, это его управленцы остановили реформирование ВСУ. Они даже новую систему питания зарубили — какой ПДЧ? Просто Зеленский действительно представлял свое президентство как рыскание по заграницам с красивыми фотками, он до сих пор не готов выполнять свои прямые функции и уже никогда не будет готов. Поэтому придумал очередное "простое решение" — вступить в НАТО, "чтобы закончить войну", чтобы в очередной раз снять с себя ответственность. Видите, как удобно — война не заканчивается, потому что нас в НАТО не принимают, а не из-за его многолетней лжи и нелепых конвульсий на посту президента страны. Хитрый и беспринципный, готов манипулировать и изменять позицию по два раза в неделю — и все это на крови тех, кто действительно ему поверил. Вскоре вторая годовщина стадиона — ему бы снова стать на колени, чтобы извиниться за то, что натворил. Но контракт с кукловодами на роль "великого" еще не закончился».

Украина потеряет территории из-за НАТО — генерал-майор © пресс-служба президента Украины Юрий Романенко считает все разговоры о НАТО пустопорожними:

«"Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО — это единственный путь к окончанию войны в Донбассе. ПДЧ станет настоящим сигналом для РФ".

Интересно, как страны НАТО, которые боятся продавать Украине оружие, не испугаются подписаться под защиту Украины против России, с которой они имеют общие экономические или стратегические интересы. А что сделал Зеленский за 2 года, чтобы Украина и ее армия приблизились к стандартам НАТО? Вопрос риторический. Эти заявления ничего не несут, ничего не повлекут, никуда не продвинут. Просто пустопорожняя болтовня, за которой стоит отсутствие какого-либо содержания у президента».

Политолог Кирилл Молчанов назвал самый значительный прогресс в сближении с НАТО: «На официальный сайт НАТО добавили украинский язык! Это предпоследний шаг перед полноценным членством, Зеленский уже готовит соответствующее видеообращение к украинцам! УРА».



