В пятницу, 2 апреля, президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский впервые поговорили по телефону. В Белом доме сообщили, что Байден подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом «продолжающейся российской агрессии»

В свою очередь Зеленский заявил, что заверил американского коллегу Джо Байдена в готовности реформировать Украину. Также президент Украины отметил, что партнерство с США имеет решающее значение для Киева.

Байден напомнил Зеленскому об угрозе, исходящей от олигархов © REUTERS, Kevin Lamarque

Главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва описал свои размышления на тему, какую игру затеял Зеленский:

«После начала войны украинская элита (олигархи, силовики, чиновники и прочие) пыталась выстроить свою систему отношений с "американскими партнерами": во внешней политике и в отношениях с Россией Киев делает все четко, что говорят из Вашингтона, но взамен на это США не сильно лезут в денежные темы "элиты" внутри страны.

Схема более-менее работала в 2014 году, когда Порошенко, Коломойский, Мартыненко-Яценюк и прочие чувствовали себя предельно вольготно. Но уже с 2015 года начали закручивать гайки. Тогда же, собственно, и появились НАБУ и САП.

Фактор войны Киев использовал неоднократно и в будущем (например, после обострения под Авдеевкой Порошенко "пробил" первый разговор с Трампом). Но это становилось все сложнее.

Нынешнее обострение на Донбассе также "помогло" Зеленскому организовать разговор с Байденом. Сейчас украинская элита вновь пытается убедить американцев, что не нужно перегибать палку с требованиями, а не то "Путин нападет, а в стране разброд и междоусобица».

Отдельную игру ведет сам Зе, пытаясь использовать ситуацию в своих интересах — для "приручения" олигархов, чтоб сделать их лояльными и управляемыми в обмен на "прикрытие" от давления Запада.

Но все эти маневры даются трудно.

Во-первых, угроза полномасштабной войны гораздо меньше, чем в 2014 году. А во-вторых, если положение действительно будет серьезным, то американцы могут поставить вопрос иначе: если есть угроза, что "Путин нападет", то значит вы нуждаетесь в нашей помощи. Если вы нуждаетесь в нашей помощи, то делайте, что мы вам говорим по судам, НАБУ, НБУ, силовикам, кадрам, Коломойскому и так далее.

Поэтому положение после разговора проще не станет.

Попытки США сделать "внешнее управление" тотальным и эшелонированное (хоть и скрытое) сопротивление этому украинской элиты остается одним из главных факторов, дестабилизирующим многие процессы в стране. В том числе и на Донбассе».

Байден обсудил с Зеленским свой визит на Украину © РИА Новости, пресс-служба президента Украины Олеся Яхно считает, что разговор двух президентов важен, но Украине стоит прикладывать больше усилий по решению внутренних проблем:

«Байден и Зеленский таки поговорили. Как сообщается, президент США в первом телефонном разговоре с президентом Украины обсудил поддержку Украины на фоне агрессии РФ, вопросы реформ и эпидемии коронавируса.

Ну, что ж, хорошо, что поговорили. После всех этих безответственных историй (с потерей системы координат) действующей украинской власти по поводу расследования плёнок Байден-Порошенко.

Что касается перспектив. Очевидно, что геополитическая конфигурация сегодня складывается не лучшим образом для России. Имею в виду в том числе возможные новые санкции США против РФ. Воспользуется ли этой конфигурацией украинская власть для продвижения интересов Украины — вопрос.

И дело тут не только во внешней политике, в части умения сформулировать и донести до наших партнеров позицию Украины в части Донбасса и Крыма.

Дело ещё и во внутренних трансформациях в Украине, способности проводить реформы. Это значит, что ниши «жертвы агрессии» уже недостаточно. Нужно ещё и демонстрировать готовность и способность осуществлять внутренние трансформации».

Николай Злобин о Байдене, Путине и друзьях России © РИА Новости, Нина Зотина Юрий Бутусов убежден, что звонок Байдена — ключевое событие:

«Звонок президента США Джозефа Байдена президенту Украины Владимиру Зеленскому — это ключевое событие в очередном обострении обстановки между Украиной и Россией.

Разговор длился более 40 минут, и был по-настоящему содержательным, в отличие от первой беседы Зеленского с Трампом.

Судя по релизу Белого дома, Байден заявил что:

— поддержит Украину в борьбе с агрессией России на Донбассе и в Крыму;

— ждет реализации плана по борьбе с коррупцией;

— ждет реформ в сфере правосудия, безопасности, экономики, которые Украина обязалась выполнить.

Только реализация этих реформ позволит ускорить интеграцию в НАТО.

Главное — Байден показал Зеленскому, что США остаются нашим надежным союзником в самом страшном кризисе, и готовы всеми силами помочь нам в защите нашей страны.

Как известно, ранее в воспитательных целях Байден разговаривать с Зеленским не хотел. Провал большинства пунктов меморандума с МВФ, системные удары по антикоррупционной системе, расследование разговоров Байдена с Порошенко по подозрению в государственной измене — были вопросы, на которые руководству Украины нечего ответить.

Однако Байден отложил все эти вопросы, чтобы показать, что США — главный союзник Украины. Таким образом, внешнеполитическая обстановка сейчас для Украины сложилась самая благоприятная.

Но возникает вопрос — а сколько еще лет США будут продолжать уговаривать руководство Украины сделать реформы, нужные нам самим? Неужели это Байдену нужна борьба с коррупцией и поддержка НАБУ, или после звонка президента США ермаки, шефиры, татаровы, гмырины, слюсаревы, павлюки будут по-прежнему таскать чемоданы кэша с энергетики, таможни, сигарет и так далее? Неужели это Байдену нужны реформы украинской армии, судов, правоохранительных органов, фискальной системы?

Надеюсь, президент Украины осознает, что звонок Байдена — это не отпущение грехов, это обязательство строить государство, строить институты власти, стратегии, потому что государство неизмеримо больше, чем стол в Офисе…»

Данилов: Зеленский провел тайное совещание с генералами © пресс-служба президента Украины Андрей Ермолаев тоже прокомментировал событие:

«Ну наконец-то)! Позвонил. После "4-1" — таки "ти не один, 1+1"). Остальное додумывайте сами)

p.s. Справедливости ради. Звонок — таки раньше премьеры фильма о "вагнер-гейте". Но почему-то мне кажется, что несмотря на свободу и независимость журналистов на Западе, в англо-сакском Западе вполне возможно "государственно-журналистское партнерство"). Рукописи-то не горят, но вот файлы — монтируются и переписываются. При чем, многократно. Надо про последние новости у Гордона спросить)»

Политический эксперт Юрий Романенко задался вопросом, что же значит звонок Байдена:

«Звонок. Что значит? Белый господин поговорил с запутавшимися малышами. Что это значит? Что малыши по-прежнему не стали взрослыми, потому когда могут надрать задницу нужно срочно просить дядюшку Джо, чтобы он позвонил и успокоил.

Это ажиотаж вокруг звонка Байдена — иллюстрация прогрессирующей потери субъектности Украины в свое 30-летие. Когда про***ли реформы, вакцинацию, перевооружение армии, порыв Майдана, то остается верить, что "Запад нам поможет", "град не побьет урожай" и "якось воно буде". Больше ничего нет в этой ситуации.

Не нужно там искать глубокие смыслы, намеки, инсинуации. Страна — нравственная калека, с ампутированными окраинами и расползающейся гангреной разложения социальных и государственных институтов инстинктивно хватается за любую соломинку».

Журналист Светлана Крюкова пошутила на злобу дня:

«Наконец это произошло! Зеленский таки дождался телефонного звонка от президента США. Жду Указ об объявлении 2 апреля выходным днем и государственным праздником «День первого Звонка» и награждении всех причастных к этому знаменательному событию орденами и медалями. А также военного парада, демонстрации трудящихся и торжественного вечернего фейерверка по этому поводу. Ну и специального видоса — куда ж без него».