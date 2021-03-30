Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 27 марта, отменил указ о назначении ряда судей Конституционного суда Украины (КСУ), получивших должности при президенте Украины Викторе Януковиче. После выходных эксперты проанализировали решение гаранта и дали свои прогнозы, как будет развиваться политический кризис

Юрист Андрей Портнов напомнил, что продолжается процесс узурпации власти в стране: «Это, конечно, знаково, что два судьи Конституционного суда лишились должностей именно со ссылкой на достижения Евромайдана, которому они так успешно служили, оберегая люстрацию, языковой закон Парубия, языковые квоты и другие неконституционные решения. Но Указ Президента об отмене их назначения судьями КС — абсолютно неконституционное решение и продолжение курса на узурпацию власти».

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Политолог Владимир Фесенко считает, что Зеленский действует системно и непредсказуемо: «Это решение вызвало много эмоций, естественно, и критики в адрес Зеленского. Самое забавное (но и поучительное), что в общем потоке критиков объединились и Портнов, и команда Порошенко, и представители ОПЗЖ, и сторонники Стерненко. Общий враг объединяет. Еще вчера журналист из Громадського ТВ спрашивал меня о влиянии Портнова на Офис Президента Зеленского. Ну вот и иллюстрация о том, кто на кого влияет, кто с кем и против кого.

Что касается сути произошедшего. В политическом смысле решение логичное (оно продолжает линию, начатую санкциями против Медведчука) и целесообразное (удар наносится по главному символическому оппоненту в судебной системе, и с акцентом на сомнительность и нелегитимность решений периода президентства Януковича). Ситуация, конечно, неоднозначная, прежде всего с правовой точки зрения. Ограничусь только этой общей оценкой, поскольку юридические нюансы — это не сфера моей профессиональной компетенции. Но очевидно, что отставленные члены КС будут оспаривать это решение, и на их стороне может оказаться круговая порука судейского корпуса. Ведь созданный прецедент можно обратить и против многих судей, назначенных указами Президента Януковича. Рискну предположить, что в Офисе Президента Зеленского вполне осознавали риски оспаривания этого решения, и даже возможность его отмены в судебном порядке. Возможно, ставка делается на то, что пока «суд та дело» полномочия Тупицкого закончатся (через год и полтора месяца).

Преимущество Зеленского — в наступательности и решительности, в нестандартности своих действий. За счет этого ему удается обескураживать и деморализовывать своих оппонентов. Но когда ты играешь на грани фола (а иногда и за гранью), то возникают и серьезные риски.

Наиболее очевидный риск (в связи с последними решениями) — войти в системный конфликт с самой судебной системой, большей частью корпуса судей, и влиятельным судейским лобби (в парламенте и не только). Однако не исключено, что из-за Тупицкого судьи на прямой конфликт с Президентом не пойдут, но и своих обид не забудут. И ответный удар могут нанести позднее, в более благоприятных для себя условиях. По большому счету, после того как судьям показали кнут, нужно показать и пряник. А вот в какой форме это сделать — надо думать Офису Президента.

Второй риск для Президента Зеленского — увлечься хайпом от санкций и указов, начать войну против всех. Но так можно объединить против себя широкую коалицию разнообразных врагов (от Портнова до Порошенко, от олигархов до уличных активистов). К тому же, на войне нельзя только наступать, так можно оторваться от тылов и попасть в окружение. Порошенко в начале своего президентства тоже увлекся наступлением (в военном смысле), но попал в ловушку Илловайска и Дебальцево. В политическом смысле такой риск существует и для Президента Зеленского. Поэтому президентской команде не стоит забывать о тактической гибкости и чувстве меры».

https://www.facebook.com/vladimir.fesenko1/posts/5338280096247126

Бывший член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук считает решение президента незаконным: "Совершенно не конституционный указ президента об отмене указов восьмилетней давности о назначении судей КСУ… все равно, как их фамилии. Это в данном случае не имеет значения. И не утверждайте, что заботитесь о национальной безопасности… Когда ночью в полупустом зале принимаете закон о так называемом обороте земли, о национальной безопасности никто не заботился и не заботится… Когда в КСУ годами лежат представления по ключевым вопросам функционирования конституционного строя, а КСУ блокируют, чтобы не дать ему работать, то о национальной безопасности речь не идет! Государство же опускают на самое дно, или уже ниже… В хаос, антиконституционности всех и вся… КСУ при всей критичности по персоналиям судей, оставался единственным органом, который мог стоять на страже Конституции, Украинского государства. Мог, если бы судьи имели позицию, имели силу воли ее держать! НЕ прогибались будто ивы под каждую власть… Вспомните, хотя бы ситуацию с досрочными парламентскими выборами 2019 — Указ этого же президента. И решение КСУ… Однако! Сегодня ситуация уже на другом уровне. Сломают КСУ, как институт, считайте, это окончательная делегимитизация, прежде всего, государства. И не говорите мне о национальной безопасности. Идет мелкая борьба мелких людей, независимо от должностей, за ресурсы нашей страны. И нет ничего святого. И душа не щемит, и сердце не болит, и совесть не мучает, что собственными руками чиновники делегимитизуют государство, лишают наших людей будущего здесь, на своей земле… И это все на фоне военного обострения в Донбассе, вместо обещанного мира. Не говорите мне о национальной безопасности… Не верю! Убеждена в другом — антиконституционными действиями храмы не строят».

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1717355925117362&id=100005289129370

Глава правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко убежден, что без уважения к праву страна развиваться не может: "Мое гражданское резюме такое: "С правовой стороной здесь все ясно. Сложнее с политической — хочется понять ради чего Конституция растоптана и принесена в жертву — ради войны с агрессором и его коллаборационистами или ради борьбы за узурпацию власти и сохранения ее на будущие сроки. На это пока убедительной ответа нет. В конце концов, когда правил не существует и с этим все смирятся, то эти две цели могут легко перетекать одна в другую. Поэтому и старался вчера в каждом комментарии отметить, что страна без правил, без уважения к праву развиваться не может. Это путь в тупик. Сначала судьи выносят дикие решения, думая, что они безнаказанно, потом Президент их по дикому освобождает, завтра кто-то придумает что-то в ответ… А послезавтра все будут апеллировать к внешним силам с криком "Помогите! Против нас совершают беззакония" Что может быть дальше, думаю все уже понимают. Хотим ли мы идти по этому пути? Я — нет. Поэтому еще раз призываю — остановитесь. Начните соблюдать правила сами и требовать соблюдения правил от других. Прежде всего это призыв к политикам, юристам и журналистам».

https://www.facebook.com/I.Koliushko/posts/4189423187756802

Общественный деятель Александр Скубченко считает, что президент превысил свои полномочия: «Зеленский отменил указ о назначении судьи Конституционного суда. Ещё раз: не уволил (таких полномочий нет у президента), а просто отменил указ Януковича о назначении Тупицкого судьёй. При том, что любого назначенного на должность можно только уволить, а не отменить решение о его назначении. Исключительный перечень оснований для увольнения судьи или прекращения его полномочий установлен Конституцией, но этот перечень не содержит отмены указа о назначении. То есть Зеленский грубо нарушил Конституцию и превысил свою власть. Зеленский реально тупой? Или он надеется, что Байден его от тюрьмы спасёт? Я такого правового беспредела ещё не встречал. Просто страшно представить, на какой беспредел ещё готов Зеленский ради звонка Байдена».

https://www.facebook.com/skubchenco/posts/3635525356546895

Общественный деятель Максим Гольдарб написал, что Конституционный суд не выполнял возложенных на него обязательств: «Понимаю, что можно злорадствовать по поводу указа Зеленского по судьям Конституционного суда, и в чём-то это будет выглядеть объективно и даже справедливо: они 7 лет не удосужились исполнить свой долг и признать неконституционными очевидно неконституционные законы:

— о люстрации;

— о языках;

— об образовании;

— об использовании войск против людей;

— о медреформе;

— о пенсионной реформе;

— о продаже украинской земли;

и массу других, утверждающих и позволяющих в стране бардак, бесправие, ненависть, войну, полную потерю независимости. Они боялись, устраивались, блюли собственные интересы, а не государственные, манипулировали, жонглировали понятиями, лавировали.

Они подыгрывали неконституционным хотелкам и Порошенко, и Зеленского — затягивали, не замечали, молчали, бездействовали, в то время, как Украина летела под откос под управлением запада и этих машинистов.

А ведь несколько месяцев назад, в начале откровенной атаки «зелёных» слуг на Конституционный суд я предлагал судьям обороняться, нападая: немедленно принять решения по всем указанным выше и другим неконституционным решениям парламента и президента. Но увы, заерзали, забоялись, задергались, заторговались.

Но эти эмоции — мелочь в сравнении с тем, для чего и как нынешний президент выдал эти указы и что под этим всем стоит.

Во-первых, с юридической точки зрения это абсолютно незаконные указы, грубо нарушающие конституционный порядок увольнения судьи КСУ. Просто у Зеленского, соблюдай он Конституцию и закон, нет никаких шансов уволить председателя КСУ и заставить суд работать на себя. Это и стало причиной указанной дури.

Во-вторых, откровенно преступные указы, явно превышающие полномочия президента, который может и должен действовать только в рамках и в способах, предусмотренных Конституцией, — опасный тренд. Этот тренд указывает на то, что президент готов на преступления, на наплевательство на наш главный Закон, для достижения своих личных, противных стране целей.

В-третьих, совершенное президентом сделано ради одной-единственной цели — заблокировать и парализовать работу Конституционного суда, чтобы тот не смог сейчас нести даже потенциальную угрозу неконституционным решениям «зелёных слуг», как уже принятым (типа распродажи украинской земли и др), так и готовящимся к принятию. Таких «зелёные слуги» заготовили для нас с вами массу:

— о выбивании в пользу олигархов из людей приписанных коммунальных «долгов»;

— о дальнейшей раздаче суверенитета;

— новых налогах под видом налоговой амнистии;

— об усилении произвола полицаев;

— о мерах по упрощению подготовки к войне (призыв молодёжи и тд). Это неполный перечень подготовленной Зеленским и его «слугами» и готовой к принятию и выпуску законодательной гадости.

В-четвертых, по сути имел место государственный микропереворот (то есть переворот в части конкретной ветви государственной власти) — действия президента направлены на развал Конституционного суда и попытку переподчинения себе судебной ветви власти. В том числе и для того, чтобы отмаяковать заокеану о своей готовности быть для заокеанских боссов кем угодно».

https://www.facebook.com/maksim.goldarb/posts/2600163280292859

Блогер Мирослава Бердник задалась резонным вопросом: «Объясните мне: если Зеленский подписал указ об отмене указа Януковича о назначении судьи КСУ Тупицкого, то все решения КСУ, принятые за это время — нелегитимны?»

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1176500859468829&id=100013267772922

Блогер Ира Гаврилова не понимает, почему никто не способен остановить этот правовой беспредел в стране: "Все наперебой критикуют указ Зеленского об увольнении судей КСУ и называют это незаконным. Но никто не объясняет, как противостоять тихому конституционному перевороту. Более того, никто не рвется остановить узурпацию власти. Почему?»

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=468917247486172&id=100031037012714