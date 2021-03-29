В воскресенье Украина все-таки перевела часы на летнее время. Напомним, что месяц назад в Верховной Раде поддержали в первом чтении законопроект «Об исчислении времени на Украине», по которому перевод времени будет отменен. А также появится понятие единого киевского времени. Однако 19 марта Верховная Рада провалила голосование

В Минздраве напомнили, как помочь организму во время перехода на летнее время © скриншот видео Дмитрия Разумкова

Накануне первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук в своем ФБ объяснил украинцам, почему важно не переводить сезонно время: «Да, в этом году стрелки переводят на час вперед в ночь с 27 на 28 марта. Но я очень надеюсь, что это последний год, когда мы будем переводить часы. Во-первых, переход на летнее или зимнее время негативно влияет на биоритмы человека. Абсолютно все, без исключения, выразили поддержку идеи отмены сезонного перевода часов. Во-вторых, идея заключалась в том, чтобы установить и закрепить на всей территории Украины без исключения единственное киевское время. Ввести на всей территории Украины единственное время — геополитическая задача. Хочу напомнить, что после аннексии Крыма Российская Федерация сразу же принял решение и установила на временно оккупированных территориях московское время».

Российский политолог Сергей Марков пожелал украинцам остаться в московском времени навсегда: «Украина перешла на московское время. Пока только на полгода. Желаем Украине перейти на московское время навсегда. Это принесёт в Украину долгожданные мир, спокойствие, независимость и настоящее достоинство. И процветание. Именно в союзе с Россией Украина всегда процветает. Московское время навсегда!»

В ногу с Москвой. Украина перешла на летнее время © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк Андрей Смолин — выступает за синхронизацию с Европой в вопросе времени: «Украина перешла на "летнее время" несмотря на все потуги Слуг народа в последние дни внести еще больший раздор в жизнь украинцев. Кстати, вместе с Украиной на летнее время перешли все страны Европейского Союза. Подчеркиваю — все. Более того, с нами в одном часовом поясе сейчас Латвия, Литва, Эстония, Греция, Румыния, Болгария, Кипр, а также Финляндия. Поэтому ложь «слуг» о том, что мы с «летним» временем не двигаемся в Европу провалилась. Именно сейчас мы и находимся с нашими соседями и другими европейскими странами «в Европе», а не в другом времени, с тьмой в вечерние часы. Кстати, большинство из этих стран планируют (в случае отмены перевода часов) остаться именно на летнем времени. Потому что так выгоднее людям. Так что, слуги Зеленского скажут что все эти государства тоже не отрываются от Кремля? На самом деле именно сейчас будет время проанализировать, подумать и в конце концов решить как быть дальше, а не действовать в угоду олигархам, которые хотят больше заработать на электроэнергии даже в летний период».

Бывший нардеп Ольга Червакова порадовалась, что Верховная Рада провалила голосование по «часовому» вопросу: «Ну что, перевели часы? Молодцы! А вы знали, что ровно 10 лет назад решение оставаться именно в зимнем времени приняла Россия? Мы имели все шансы отпраздновать юбилей запоребрика таким же р…. решением, но — Аллилуйя — зрада отменяется! Я вообще-то человек очень светозависимый. Даже если небо покрыто облаками, все равно веселее, чем когда по часам еще разгар дня, а на улице — "темнота, хоть выколи глаз". Приверженцы секты зимнего времени давали мне ценные советы: "ну и ложись спать раньше". Ага! Когда? В 7 вечера? Не хочу».

Блогер Наталья Кон все же не поняла, по какому времени нужно жить дальше: «Что-то я не понимаю с переводом часов на летнее время. Вроде бы Рада отменила московское время? То есть чтобы ничего общего никогда-никогда не было. А что получается?»

А политтехнолог Алексей Голобуцкий ничему уже не удивляется: «Какая вакцинация? Они даже переход на летнее время отменить не смогли…»