Ещё один символ Майдана разоблачён. Семён Семенченко, человек в балаклаве, задержан СБУ. Служба безопасности Украины заявила о разоблачении и прекращении деятельности военизированного вооружённого формирования, организованного бывшим нардепом и экс-командиром батальона «Донбасс». Как на эту новость отреагировали эксперты — в обзоре соцсетей

Политолог Владимир Фесенко считает, что задержание Семенченко — это попытка пресечь усиление влияния частных армий: «О подозрениях Семенченко и "агенту Шевченко". Я в этой истории вижу три тенденции. Во-первых, судя по официальным заявлениям, это — попытка пресечь создание незаконного военного формирования ("частной военной компании"). Что ж, пусть несколько запоздалое, но правильное, по сути, действие. При этом начали со структуры, которая не представляет наибольшей опасности, и с ней легче разобраться, с минимальными конфликтными последствиями. А вот дойдёт ли дело до военизированных структур Яроша и "Нацкорпуса" — большой вопрос.

Во-вторых, возможно, это разборки разных спецслужб и силовых структур. В частности, можно предположить, хотя бы косвенно, что речь идёт о наезде СБУ на НАБУ.

В-третьих, речь идёт об очень сомнительных и токсичных персонажах, склонных к разным авантюрным действиям. К обоим наверняка накопилось много претензий и негативных эмоций со стороны различных правоохранительных органов. И на обоих наверняка накопили разнообразный компромат. И Семенченко и "агент Шевченко" уже попадали в различные скандальные истории. Думаю, что и нынешняя история далеко не последняя.

Очень скептично воспринимаю две версии, о которых я услышал от журналистов, со ссылкой на неких "экспертов". Первая версия — это якобы наступление на протестную "улицу". Если речь идёт о реакции на недавнюю акцию сторонников Стерненко, то какое отношение к ней имели Семенченко и "агент Шевченко"? Ответ — никакого. Если уж наступать на протестную "улицу", то объектом наступления должны были быть совсем другие люди и организации. Вторая сомнительная версия — якобы таким образом хотят получить от Семенченко какие-то показания против Порошенко по Иловайску. Очень надуманное предположение. Семенченко давно и очень не любит Порошенко. И если бы хотел, то давно уже дал бы против него какие-то показания. И для этого на него не надо давить. Правда, я сильно сомневаюсь в правовой ценности таких показаний. Кстати, в последнее время появлялись сведения, что Семенченко сблизился с кем-то на Банковой. Что также опровергает версию о давлении на него.

Проще и надежнее договариваться и использовать, чем давить.

Посмотрим, что будет дальше. Боюсь, что повторится уже знакомая история: сначала много шума, а потом — ничего, т.е. никаких существенных правовых последствий».

Журналист Аркадий Бабченко, напротив, убеждён, что Украина должна стать полигоном подготовки бойцов ЧВК: «Вот читаю я новости про комбата Насiння, и в такую тоску меня это вгоняет…

Сам по себе кейс — феерический. Просто бриллиантовая искристость. Фантастика. Тот, кто больше всех кричал про торговлю на крови, сам взят за задницу на торговле военными товарами с Россией. Тот, кто больше всего топил против барыг за зелёную власть, получил от зелёной власти дело и, видимо, срок.

Но вот читаю я в новостях перечисление предъявленных Семенченко — не обвинений, это не подпадает под классификацию составов преступлений — а претензий, и, главное, как, в каких терминах это преподносится в СМИ, и так мне становится уныло.

Просто список упущенных возможностей.

"Служба безопасности Украины заявила, что прекратила деятельность ЧВК, в состав которой входили более 150 человек".

И что? Я вот никак не могу понять, в чём проблема с ЧВК. Украина, с её опытом и людскими ресурсами, имела просто фантастическую возможность войти на мировой рынок ЧВК и стать на нём одним из ведущих — я это отдельно сейчас подчеркну — игроков. Югославская война дала миру волну сербов, хорватов, боснийцев с уникальным опытом.

Украина могла бы новую волну вообще просто возглавить».

Политолог Олеся Яхно обозначила в деле грузинский след: «СБУ задержала экс-депутата Семена Семенченко за организацию "частной военной компании" и контрабанду.

Непонятно, почему сейчас, а не год назад, скажем. Но в связи с этим хотела бы напомнить, что 2 декабря 2019 года в Грузии задержали шесть украинских граждан с оружием (в том числе Семенченко).

Грузинские спецслужбы тогда выдвинули обвинение по статье 236 УК Грузии — незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ. Украинские граждане находились на территории Грузии с 28 ноября. Все они имели опыт боевых действий в составе батальона "Донбасс", а также принимали активное участие в протестах Саакашвили в Киеве.

По одной из версий, целью тогдашнего участия в грузинских событиях было стремление радикализации протестов оппозиции — в Грузии на тот момент прошли выборы, на которых проиграл кандидат от партии Саакашвили.

Выводы тогда я сделала такие. Саакашвили пытался вернуться в Грузию, загребая жар чужими руками — используя украинцев под руководством Семенченко. Ну, а сам Семенченко по факту пытался вмешаться в политику дружественной нам Грузии — и это уже ответственность той политической силы, которая в своё время привела его в политику, которая никак это не комментировала.

Но почему именно сейчас СБУ решила задержать Семенченко — вызывает вопросы. Хотя бы из-за задержания ещё и Евгения Шевченко, который был одним из первых, кто сообщил о сорванной спецоперации по задержанию "вагнеровцев"».

Политтехнолог Тарас Березовец связал задержание Семенченко и Шевченко с расследованием по «вагнеровцам»: «СБУ задержала Семена Семенченко и "агента НАБУ" Евгения Шевченко за создание частной военной компании. Ну "Насіння Семенченко" — это наш доморощенный "вагнеровец". А Шевченко недавно дал интервью Христо Грозеву для фильма Bellingcat. Сдаётся, Банковая и Баканов предлагают нам очередной сериал вместо расследования по настоящим "вагнеровцам". Будем наблюдать».

Блогер Игорь Барышев видит в этой истории проблему утраты государством Украина монополии на силу: «По кейсу Семенченко. В корне вопроса — две вещи, одна прямо следующая из другой.

Первая — это невыполнение (а ненадлежащее выполнение — это тоже невыполнение) дэржавой базовых функций государства; и вторая, как следствие, — наличие военизированных негосударственных организаций со, скажем так, неоднозначным правовым статусом.

Соответственно, выполняй государство свои функции в полном объеме и добросовестно, потребности в каких-либо организациях по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности просто не существовало бы. Равно как не было бы и второй проблемы — наличия многих упомянутых организаций, одну или несколько из которых можно как бы не замечать, а другую (или другие) — объявлять жутким злом и использовать это в каких-то частных или групповых интересах.

Если совсем кратко, то корень проблемы — в том, что государство в Украине является неким подобием акционерного общества, и работает оно, в зависимости от расклада среди крупных мажоритариев, в интересах тех из них, кто на данный момент совокупно обладают контрольным пакетом, а вся движуха среди них сводится к борьбе за этот самый контрольный пакет. А все остальные а этом раскладе — либо персонал, который будет делать, что скажут, либо клиенты, которые заплатят, сколько скажут, либо нежелательные посторонние, которых надо держать за забором, чтобы не мешали серьёзным дядям-тётям делать важные дела и решать важные вопросы.

Так что сегодня это кейс "частной военной компании" Семенченко, завтра — ещё что-нибудь наподобие, послезавтра — ещё какое-то дело на ровном месте, но главное — чтобы бизнес работал и сытно кормил. Удобный же бизнес, ведь правда?»

Публицист Серджио Розенбаумос советует не сильно переживать за Семена, ведь эти власти до конца мало что доводят: «Некоторые, будто дети, радуются новости об аресте этого тупого и давно сбитого лётчика люфтваффе Семёна Семенченко. Ну, во-первых, он уже ни на что не влияет и давно не в фаворе у властей был, поэтому чего-то такого ожидать, скорее всего, и следовало, но что его арест изменит в расстановке сил на сегодняшний день? Во-вторых, посидит немного и будет отпущен, прецеденты уже бывали, не мне вам напоминать о них, всё на слуху же. Просто этот выскочка слишком зарвался однажды, вот и решил ему кое-кто припомнить кое-что ненадолго, а реально будут сидеть только наши, только за наших некому заступиться, только на судебные заседания к нашим не являются прокуроры, и именно наш язык эти пресловутые прокуроры не понимают, когда всё же на судебное заседание являются. И да, это не пораженчество или что-то типа того, это суровая правда жизни в стране под названием Украина на седьмой год после Евромайдана. Адьос, амигос, и пусть вас ничего не эмоционирует преждевременно, а то так и эмоций до пенсии не останется, а без эмоций на пенсии никуда, особенно когда пенсия нищенская и надежда вся лишь на зрелища вместо хлебушка, как оно обычно "на своей, Богом данной земле" теперича и случается».