В субботу, 20 марта, радикалы и националисты устроили акцию у стен Офиса президента Украины Владимира Зеленского, которая завершилась погромом, вандализмом и оскорблением государственной власти. По подсчетам властей, зданию нанесен ущерб в размере 72 тысячи долларов. Как водится в таких случаях на Украине, был задержан один участник событий

«В результате массовой акции, которая состоялась вечером 20 марта на улице Банковой, 11 в Киеве, было повреждено административное здание Офиса Президента Украины, ущерб предварительно оценивается в почти 2 млн грн»,- такой комментарий появился на следующий день на официальной странице ОП в соцсетях. Демонстративное нарушение закона на официальном высочайшем уровне признано «массовой акцией». Напомним, так называемые сторонники Стерненко накануне забросали здание Офиса дымовыми шашками, взрывпакетами и петардами, разбили стёкла, пытались поджечь дверь и табличку «Президент Украины», а на фасаде чего только не было: и просто следы краски, и свастика, и надписи «Волю Стерненко», «Аваков чёрт», «лох», и нецензурные выражения. Украинские эксперты были более красноречивыми в своих оценках и прокомментировали события выходных.

Главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва проанализировал, кому выгодны были уличные перформансы и кто извлечет из них наибольшую выгоду: «По поводу произошедшего вчера погрома на Банковой гуляет много конспирологических версий, что это было, кто за этим стоит, что за сценарий и т.д. Но не будем в этом всем блукать, а посмотрим на вполне очевидные последствия действа.

1. В глазах значительной части тусовки, связанной с западными посольствами, дискредитирован Стерненко и его группа поддержки. Теперь им будет несколько сложнее продавливать Зеленского, чтоб тот его освободил. Да и само по себе освобождение этого деятеля после погрома станет самым ярким доказательством того, что "президент-лох". А потому вероятность такого исхода уменьшается. Хотя и не равна нулю.

2. В очередной раз дискредитированы националистически-майдановские "активисты". Впрочем, это вряд ли приведет к их глобальной зачистке. Погром, скорее всего, власти повесят на Порошенко (не в уголовном, а в информационном плане), а заодно, возможно, и на "агентов Кремля", еще раз прокрутив тему "Порошенко и Кремль работают в тандеме против Зеленского". У Порошенко, кстати, это понимают, а потому уже дружно открестились от погрома, развивая мысль, что их устроили засланные полицией казачки.

3. Зеленскому показали насколько хрупка его власть. Если даже несколько сотен "активистов" могут безнаказанно разгромить его офис. А если захотят — то и во внутрь войдут и усядутся в кресло президента. Если, конечно, полиция не помешает. Но, как показал вчерашний день, может и не помешать. Специально ли была сделана эта "презентация", либо просто так "карты легли" — вопрос отдельный. Но Зеленскому дали возможность подумать — такой ли он "всесильный монарх", каким он себя в последний месяц показывает, карая через СНБО направо и налево? А если придет не несколько сотен "активистов"? А если придут с оружием? А если включатся олигархи и по телеканалам тему поддержат? Много пищи для размышлений после вчерашнего вечера появилось. Какие сделает выводы Зеленский из этого — увидим».

Журналист Дмитрий Василец считает, что картинка на стенах ОП вполне отображает сущность нынешней Украины: «Именно так должен выглядеть вход в Офис Президента в стране, победившей "революции достоинства". Украина, в которой официально славят нацистских коллаборантов УПА, гордятся штрафами за русский язык и убийствами соотечественников на Донбассе, другой быть не может…»

Журналист Сергей Лямец убежден, что шоу продолжает отвлекать от основных проблем в украинской повестке: «Кто и зачем обрисовал Офис президента? А черт его знает. Не верьте ушам своим.

Это в Беларуси все более-менее понятно. Есть власть — а есть люди. Есть свои — а есть чужие. И то… А в Украине вообще никогда не понятно, с кем имеешь дело. "Ряженные" — в порядке вещей. Уже давно. Еще до Майдана, а после Майдана — и подавно. Везде какие-то "активисты". "Общественность". То ли гебня, то ли ментовские, то ли просто грантоеды, то ли городские сумасшедшие. Теперь задайте вопрос: зачем вам это показали? Кто вообще такие эти "сторонники Стерненко"? На первый взгляд (на лоха) все выглядит так:

— есть сидящий в тюрьме Стерненко

— есть люди, которые считают это неправильным

— они называют себя "активисты"

— это очень плохие хулиганы

— или очень приличные парни, у которых накипело

— а лучше и то, и другое.

Но кто они такие? Соросята? Агенты СБУ? Пацаны, которых менты взяли на крючок? Друзья Ульяны Супрун по Минздраву? Я вот вполне допускаю, что под Офис президента парней прислали. Чтобы они обрисовали стены, побили стекла, измазали все. А журналисты все это сфоткали и показали по центральным каналам, как хулиганы не уважают законно избранную власть или как ставят на место зарвавшуюся коррумпированную власть…Чтобы люди перед экраном возмутились: неправильно это все! Наведите порядок! Нужна твердая рука! Или наоборот, чтобы сказали: "Какие молодцы! Волю Стерненку" Или чтобы отвернулись с криком "Не верю".

Все три варианта — по большому счету, одно и то же. Все три означают, что наше внимание взяли и переключили. От насущных проблем. От тарифов, от карантина, от всякой чертовщины. Чтобы мы обсуждали эту бутафорию, А потом засыпали под сериал "Украины" или дебил-шоу на СТБ. Мы как дети, которым показывают на облачко, чтобы вытянуть из кармана конфетку. В такой сценарий я верю гораздо больше, чем в неких "сторонников Стерненко", которые давят на президента Украины. Согласитесь, как прекрасно. Семь лет уже Аваков министр внутренних дел, Семь лет по улицам шляются такие вот "сторонники Стерненко", А ничего с ними сделать не могут.

Что ж такое? В СМИ охают и ахают, что Аваков — последний оплот здравомыслия и стабильности. Что если бы не Аваков, то все вообще было бы ужасно. Правда? А может, правда в том, что не может Зеленский уволить акционера? А может, правда в том,

что такими вот ситуациями парни сохраняют себе власть? Просто подумайте».

Политолог Константин Бондаренко призывает власти дать произошедшему правовую оценку: «Для меня остается загадкой, почему правоохранительные органы дают возможность неадекватам под радикальными лозунгами громить государственные учреждения. Для меня это было загадкой и в 2014 году, но это уже является частью истории (которая никого ничему не научила). Очень хочется надеяться, что одно из следующих заседаний Совета нацбезопасности и обороны будет посвящено стратегии борьбы с радикалами и «улицей», которые уже давно превратились в одну из главных проблем общества. Хотя признаю: «картинка» для российских СМИ создана замечательная, качественную».

Политолог Андрей Ермолаев призывает Зеленского быть осторожным: «Экспозиция современной украинской "наскальной живописи" таки стала событием. И не только потому что радикалам-художникам дали позабавиться на фасаде Офиса Президента, но прежде всего потому что сам Офис откровенно самоутверждается на этом вандализме. Эти художества должны были быть стерты уже к утру 21 марта, а вандалы — задержаны, организаторы (организации) — обвинены в коллективной ответственности за организацию этой провокации, угрожавшей перерасти в конфликт в центре столицы. Но — нет. Фасад остался на утро раскрашен "во всей красе", эти художества отсняли и отфотографировали все, кому ни лень. Официальные заявления ограничены лишь подсчетом ущерба, задержаний по горячим следам практически нет. И как это все оценивать?

Если это бесконтрольность и безнаказанность, — то мы реально сталкиваемся с угрозой "революции вандалов-радикалов", когда вошедшие во вкус "художники" захотят посидеть в креслах в Офисе, в КабМине, парламенте, Генпрокуратуре, да мало ли где еще. И эта воронка беспредела может втягивать самых разных игроков.

Если же это — дешевая пьеска по дискредитации самих радикалов и их организаций, то выводы напрашиваются еще более серьезные.

Украиной правят с помощью управляемых провокаций? На испуг? С помощью жестких инсталляций "для фото и видео"? И это может нравиться "верхушке"?

Но это — опыт полицейских режимов, скатывающихся к личной диктатуре, или, как сейчас модно говорить, — "чужой нарратив" (не словесный, а практический). Потому что после картинок "contemporary art" на зданиях органов власти и снижения доверия к вандалам-радикалам (о чем, видимо, нам радостно сообщат уже через неделю в очередных соцопросах) возникнет соблазн пугнуть и новыми "терактами", "военными катастрофами" и "вооруженными бунтами". А это уже совсем другая история. Даже если об этом не думают "утомленные PR-ом", то об этом думают те, кто умеет пользоваться теневой властью, силой и подковерными решениями.

Так рождаются диктатуры. Впрочем, так же они и рушатся, кто — со временем, а кто и — молниеносно».

Журналист Денис Иванеско считает, что президент теряет монополию на силу: «Банковая полагает, что удачно переиграла радикалов Стерненко. Она разрешила им погромить и разукрасить свой офис. Теперь публично никто не станет на сторону вандалов и все гневные возмущения вроде бы ложатся в пиар-копилку Зе.

Но нет. Если ты разрешил разгромить свой офис, ты потерял монополию на силу, уважение, и в конечном итоге — власть.

Если ты вдобавок не нашел и не наказал виновных, не показал им неотвратимость наказания, то выходит, что правы оказались они. Ты — то самое слово из 3 букв на табличке своего офиса.

Тяжело будет объяснить заграничным партнерам, что ты все контролируешь и сам это заварил. И практически невозможно — обывателю».

Адвокат Максим Могильницкий написал, что государство не способно больше защищать своих граждан: «Старательно размазав по физиономиям вчерашний плевок, болтливый монарх и его неуемная свита корчат хорошую мину при плохой игре. Они, мол, выше этого, а потому на выходки распоясавшегося быдла внимания не обращают.

Либо нащупывают формулировки, которые помогут убедить паству в том, что вчерашние безобразия — это вам не «святой майдан», либо имел место примитивный договорняк с карманными «патриотами», дабы после выдать это за общественный запрос на «справедливость».

Но представим на минутку, что нет. Представим, что насмерть перепуганная власть симулирует аристократичную невозмутимость. А как апелляционной тройке после вчерашнего прикажете объективное решение по Стерненко принимать? Может «невозмутимые» лидеры им чего посоветуют?

Если фан-клуб подсудимого может безнаказанно испохабить Офис президента и разве что по щекам того не отхлестать, то к чему следует готовиться судейской тройке в случае вынесения ими «неправильного» решения?

Если первое лицо государства не может защитить себя, то и никого другого оно защитить не может. А это значит, что никакого государства больше нет. Размалеванный фасад АП — это надгробие украинской государственности. Ни больше и ни меньше».