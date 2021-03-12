Совет национальной безопасности и обороны Украины 11 марта принял ряд резонансных решений. В их числе — проверить на госизмену всех причастных к заключению Харьковских соглашений по продлению пребывания Черноморского флота в Крыму, а также национализировать стратегическое предприятие «Мотор Сич»

Сколько в этих и других решениях СНБО законности и здравого смысла — рассуждали эксперты в социальных сетях.

Не клоуны, а государственники: Белашко объяснил, почему СНБО вспомнил о Харьковских соглашениях © president.gov.ua Владимир Бойко указал на несостыковки в политике зачистки предателей Родины:

«11 марта 2021 года стало настоящим бенефисом секретаря СНБОУ Алексея Данилова. Кто бы мог подумать, что бывший рэкетир из луганской группировки криминального авторитета «Доброслава» способен на такие патриотические речи! Даже камень бы растрогался, услышав, какими словами Алексей Мячеславович клеймил народных депутатов VI созыва, которые 27 апреля 2010 ратифицировали так называемые Харьковские соглашения.

Правда, не совсем понятно, какое отношение к оккупации Крыма в 2014 году имело соглашение, предусматривавшее продлении срока базирования в Севастополе Черноморского флота России с 2017 до 2042 года. А главное, непонятно, почему народному депутату VI созыва Владимиру Литвину, который голосовал за ратификацию Харьковских соглашений, должно быть стыдно смотреть в глаза студентам, а народному депутату VI созыва Сергею Головатому, который также голосовал за ратификацию Харьковских соглашений, не стыдно сейчас смотреть в глаза президенту Зеленскому и обслуживать неприличные прихоти Владимира Александровича на посту исполняющего обязанности председателя Конституционного суда Украины.

Гневно клеймя этот момент из лагеря Януковича и утверждая, что они не имеют теперь морального права не только заниматься политикой, а также преподавать в университете, секретарь СНБОУ забывает рассказать об одном небольшом, но довольно пикантном нюансе: истерику вокруг главы КСУ Тупицкого президент Зеленский устроил для того, чтобы посадить в его кресло народного депутата VI созыва от фракции Партии регионов Головатого, который сейчас и председательствует на заседаниях КСУ. Оказывается, депутаты, проголосовавшие за ратификацию Харьковских соглашений, Киевский университет возглавлять не могут, а Конституционный суд Украины — запросто».

Общественный деятель Александр Скубченко задался вопросом о том, наступит ли то время на Украине, когда понесут наказания в госизмене те, кто отдал страну во внешнее управление в 2014 году:

Молчанов: Решение СНБО по «Мотор Сич» — очень глупый шаг © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

А на следующем заседании СНБО даст поручение СБУ проверить обстоятельства государственной измены при подписании гетманом Хмельницким Переяславского договора о переходе земель Войска Запорожского в подданство Русского царства.

Но после Зеленского за госизмену должны понести ответственность все те, кто сдал Украину во внешнее управление после государственного переворота в 2014-м, кто служит этому внешнему управлению и сегодня, но присягал служить народу Украины.

И не кидайте тапки только в Данилова. СНБО — это не Данилов. Это КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ орган (всё высшее руководство страны) при Зеленском. Зеленский — глава СНБО, и без указа Зеленского о введении в силу решения СНБО — просто туалетная бумага. Данилов лишь секретарь Зеленского».

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Журналист Светлана Крюкова написала, что Зеленский выбрал удобную тактику по коллективной безответственности:

«Оживление работы СНБО, ставшей альтернативой Офиса президента, объясняется очень просто. Они нашли очень удобный инструментарий для проведения любых решений. В нынешней конституционной системе координат Зеленский очень ограничен по части издания указов и распоряжений. Плюс по многим позициям их должны визировать профильные министры и премьер-министр. А вот институт СНБО — идеальный инструмент.

Во-первых, состав СНБО формирует президент, там есть определенные позиции — кого назначают "за посадою", по занимаемой должности (например, спикер парламента, премьер, министр обороны и еще ряд), но всегда можно сформировать его так, что для принятия решения у тебя будет свое большинство.

Во-вторых, это отличный инструмент под названием "коллективная безответственность", что имеет принципиальное значение с учётом того, что они там принимают последний месяц и какие последствия это за собой повлечёт. Какой Вася, например, стал инициатором закрытия каналов, какие пети это поддержали — это все за семью замками. Вспомните нашу попытку получить комментарий — пресс-секретарь Данилова посылает в СБУ, Служба быта изображает слабоумие — а мы тут причем — это ж совет (колхоз) коллективно так решил. С Зеленского тоже как с гуся вода — я подписываю указы из двух пунктов — ввести в действие решение СНБО и возложить на Данилова контроль за его выполнением. А я тут причем? Ввел и ввел.

Законодательство не предусматривает право вето президента на решения СНБО, поэтому не мог не ввести.

МИД КНР выдвинул требование к Украине после заседания СНБО © Посольство Украины в КНР и Монголии

Поэтому это не сложно — подводить все под вопросы безопасности — экономической безопасности, социальной безопасности, информационной безопасности, идеологической безопасности, демографической безопасности, биологической и т.д.

Ну и главное — в отличие от заседаний Рады или правительства, которые в очень-очень-очень редких случаях могут проходить в закрытом режиме (в Раде это вообще за 30 лет — на пальцах можно посчитать — когда такое было, а на КМУ просто в конце есть список вопросов с ограниченным доступом, когда журналистов просят покинуть зал) — ВСЕ заседания СНБО можно делать закрытыми.

Сериал о том, как будут аннулировать и откатывать решения СНБО — смотрите в следующем сезоне. Не менее интересном и познавательном».

Журналист Вячеслав Чечило убежден, что эпатажные решения СНБО главных проблем страны не решают:

«Власть поставляет зрелища вместо хлеба и какое-то время это будет работать, поскольку в стране есть изрядная доля людей, для которых зрелища важнее хлеба. Но глобально ситуацию это никак не меняет, в том числе и для власти.

Если поручить СБУ проверить на предмет госизмены все голосования всех Рад предыдущих созывов, то можно изрядно попить крови с политических оппонентов. Если проверить бизнесы (а найти к чему придраться никогда не проблема), то можно попытаться подорвать экономическую базу оппонентов и даже чем-то поживиться в процессе. Однако это не поменяет извращенные общественные отношения, не вернет Донбасс и никого не накормит.

Власть побежала очень быстро, высекая снопы искр из-под копыт, — но это бег по арене цирка. Да, зрители хлопают, лавешка мутится. Но экономические, геополитические и многие другие серьезные проблемы, стоящие перед страной, эпатажными голосованиями СНБО не решаются. А толпа скоро устанет и попросит вернуть деньги за билеты».

Юрист Андрей Портнов убежден, что многие из решений СНБО будут отменены из-за их незаконности:

«Решения СНБО давно не требуют профессиональных комментариев. Национализация собственности, ревизия парламентских голосований, внесудебные расправы и присваивание полномочий суда — это временные PR — успехи, которые по своей сути — набор случайных словосочетаний. В среднесрочной перспективе многие из этих решений будут отменены различными судами, девальвированы в информационном поле и задокументированы десятками судебных решений, повлиять на которые не хватит сил ни у какой государственной машины. А попытка национализации Мотор-Сич закончится ещё юридической фиксацией убытков и нанесением прямого финансового ущерба обществу и государству.

Думаю, если этот Секретарь СНБО выдохнется от собственной активности и величественности, новым Секретарем можно было бы назначить коня. Такая практика уже была успешно внедрена императором Калигулой, который когда-то назначил коня римским сенатором. У коня был свой дворец, прислуга и аппарат. От имени коня принимались десятки решений, проводились собрания и приглашались во дворец гости.

Назначение коня сенатором олицетворяло волюнтаристские приказы и анархические и безответственные решения, тем не менее исполнявшиеся, вопреки всякой логике, правилам и законам. И не надо недооценивать этот мудрый совет. Это может быть очень удобно, — от имени коня можно созывать заседания СНБО, формировать повестку дня и вполне легитимно подписывать принятые решения. Подумайте над конём, — это свежо с информационной точки зрения. Да и хуже уже не будет».