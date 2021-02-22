В Украинском правительстве разгорелся скандал. Премьер Денис Шмыгаль на своей странице в ФБ потребовал от подчиненного - вице-премьера Олега Уруского публичного объяснения присутствия его на одном мероприятии с Рамзаном Кадыровым

Об этом стало известно после того, как в сети появилась фотография, на котором запечатлены представители Украины и России на официальном приеме в Абу-Даби. «Жду от Олега Уруского немедленным объяснений»,- написал Шмыгаль и приложил скрин компромата.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/272480937652450

Почему именно с такой форме премьер просит объяснений у члена своего же правительство, больше всего и удивило пользователей Фейсбука.

Именно на это указал и политтехнолог Дмитрий Раимов, когда под постом написал, что можно воспользоваться правительственной связью, позвонить по мобильному, но не делать из одной фотографии хайп, не разобравшись в целом.

Ответ от вице-премьера не заставил себя ждать. Он тоже написал в соцсети: «На фото, размещенном на странице в Facebook Премьер-министра Украины Д.Шмигаля, — официальная церемония открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021, в которой я принимаю участие как глава украинской правительственной делегации. Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет Протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой, личные гости Правящей семьи были размещены в алфавитном порядке. В то же время, хотел бы добавить, что я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Р.Кадыров. Украинская делегация обратила внимание местного протокола о неприемлемости подобных ситуаций в будущем. Также не считаю возможным «шарахаться» от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны».

Ситуация, когда глава правительства и его заместитель общаются между собой через публичные социальные сети по меньшей мере выглядит странной. Она говорит о том, что либо в правительстве напрочь отсутствуют коммуникации, либо там царит враждебная атмосфера. Народный депутат Алексей Гончаренко прокомментировал напряжение в правительстве: «Уруский действительно шел рядом с Кадыровым.

Наверно, протокол должен был сказать Урускому, чтобы тот не шел рядом с Кадыровым.

Но опасно, что между Шмыгалем и Уруским конфликт. И вот эту ситуацию и нужно исправлять. В воюющей стране не может быть конфликта между Премьером и Вице-премьером».

На эту тему молниеносно появились и мэмы. Один из них: Владимир Зеленский в своем ФБ немедленно просит Баканова дать объяснительно, почему СБУ не знает, что премьер Шмыгаль не знает, что делает его вице-премьер в Абу-Даби.

https://www.facebook.com/babaandkit/posts/4052850411426406



А если серьезно, то на Украине остался сплошной пиар и публичный хайп, которые имитируют бурную деятельность.

Публицист Андрей Плахонин написал: «Судя по тому как жадно накинулись на фотку где Уруский рядом с Кадыровым, других настоящих проблем в нашей стране давно уже нет. О том же свидетельствует и, на моей памяти такое впервые, моментальная реакция обычно слепого, глухого и полупарализованного премьера Шмыгаля».