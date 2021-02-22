Под санкции на Украине попала сеть спортивных магазинов «Спортмастер». Прекратить все финансовые операция она должна в соответствии с решением СНБО от 19 февраля. «Спортмастер» - это крупнейшая сеть страны, которая включает 150 магазинов во всех регионах и работает с 1990 года

Ежегодно ее посещает около 10 миллионов человек. Какие риски решение СНБО несет для всего бизнеса, работающего на Украине, выясняли эксперты.

Главред издания «Страна» Игорь Гужва нашел интересную деталь во всей этой истории: «В санкциях против «Спортмастера» есть интересный личностный момент. Основатели компании Спортмастер, ее основные владельцы — братья Фартушняки. Они из Кривого Рога. Они там родились, с Кривого Рога их родители.

То есть криворожец Зеленский ввёл санкции против криворожцев Фартушняков.

Как рассказал «Стране» один из близких знакомых братьев, они уехали в Россию еще в советское время, в 80-х, поступив в МФТИ.

«Они сделали очень успешную карьеру, создав огромную компанию. Фартушняки всегда сторонились политики, никогда с ней не связывались ни в России, ни в Украине. Они — в чистом виде бизнесмены».

Причем сегодня уже европейские бизнесмены, так как оба живут в Швейцарии и оттуда управляют своим бизнесом в России, Украине, Казахстане, в Европе и Китае.

«Для бизнеса Спортмастера закрытие Украины — потеря, но не слишком существенная. Основной их оборот и прибыль в России. Но это будет для них лично очень неприятно, так как они всегда очень тепло вспоминали о своих украинских, криворожских корнях. И к слову сказать, скорее в душе были за Майдан и за европейский выбор Украины, ведь сами сегодня они именно европейцы. У обоих братьев мальтийские паспорта и живут они в основном в Европе», — сказал «Стране» знакомый Фартушняков.

В 2017 году тогдашний руководитель компании «Спортмастер Украина» Игорь Чернов давал интервью, в котором доказывал, что «Спортмастер» это никакая не российская компания.

«Собственник компании — Фартушняк Николай Алексеевич, гражданин Мальты и налоговый резидент Швейцарии. Он уплачивает налоги там. Сам он родился в Украине, детство провел в Кривом Рогу, а с РФ его сегодня связывает только начало бизнеса. В январе он праздновал свой 50-летний юбилей, был одет в украинский национальный костюм». Но, как видим, от санкций это все не спасло.

https://www.facebook.com/veprwork/posts/3833525173372998

Бизнесмен и владелец крупного киевского ТЦ «Дримтаун» Александр Меламуд возмущен произволом властей: «Постараюсь быть максимально спокойным, хотя всё внутри кипит.

На Спортмастер наложили санкции. Больно ударили. Украинский рынок- 3-4 процента оборота.

Разговаривал только что по телефону с директором по развитию всей сети, кстати уроженца Ивана—Франковска

— мы были абсолютно законопослушны. Ни кривых схем, ни зарплат в конвертах. Платили все налоги, соцстрах, пенсионный. Мы не лезли в политику. Они ох@ели?

— не ищи логику там, где её нет. Или заказ или глупость.

Украина потеряет многомиллионные налоговые поступления и около четырёх тысяч человек останутся без работы. Об инвестиционном климате я уже не заикаюсь.

Не останавливайтесь на достигнутом, дорогая власть!»

https://www.facebook.com/a.melamud/posts/3742116522500913

Журналист Макс Назаров напомнил президенту, на кого действительно стоило обратить внимание в вопросе санкций: «ах, кроме Марченко ещё и спортмастер попал под санкции

где ж, бляха, теперь гантели покупать? Владимир Зеленский, а что же с теми украинскими бизнесменами, которые неприкрыто торгуют в Донецке, Луганске, Крыму?

ну, Вы же знаете о ком идет речь, тут и Баканову не звони

но, санкции против них не вводите как странно»

https://www.facebook.com/maks.nazaroff/posts/3793295427405054

Адвокат и блогер Елена Лешенко посоветовала власти не останавливаться и продолжить искать российский след в пельменных: «После санкций сети магазинов «Спортмастер» на следующем заседании СНБО нужно обязательно рассмотреть на предмет угрозы национальной безопасности ларьки с шаурмой. Темп сбавлять нельзя.

А ещё все эти блинные и пельменные, там уж точно российский след и финансирование терроризма.

Так и переможемо! Не благодариТЕ».

https://www.facebook.com/Lyoshelena/posts/10225620058671571

Журналист и политический эксперт Владимир Корнилов предостерёг бизнес с иностранным капиталом иметь дело с украинским рынком: «Среди компаний, против которых Зеленский ввёл санкции, — сеть спортивных магазинов Спортмастер. Все правильно, раз уж решил гробить украинцев, не допуская к ним российскую вакцину, то надо быть последовательным и не дать им шанса поддерживать иммунитет физкультурой!

А если серьезно, удивлён, что Спортмастер, оказывается, еще сохранял свои магазины на Украине. Неужели у каких-то представителей российского бизнеса остались до сих пор иллюзии по поводу возможности продолжать на Украине business as usual???»

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10219435101855533&id=1452215322

Глава Национального союза журналистов Денис Иванеско напомнил о том, что сам президент Украины имеет роялти с российского рынка: «Зеленый ввел санкции против компании Спортмастер из РФ, которая продает гантели в Украине. Хотя компания Зеленого спокойно сама торгует с РФ и продала на СТС франшизу Лиги смеха. Со сделки самому Зеленому скоро капнет роялти. Интересно, он введет санкции против самого себя?»

https://www.facebook.com/denys.ivanesko/posts/3567322780047320

А юрист Андрей Портнов дал правовую оценку произошедшему: «Внесудебные санкции в отношении спортивной сети Спортмастер — конкретное доказательство неадекватности власти, непонимания экономических приоритетов в инвестиционной политике и защите прав собственности. Это решение СНБО — абсолютная потеря связи с реальностью и старт необратимых экономических последствий в бизнесе и предпринимательстве. Тотальный и беспрецедентный маразм».

https://t.me/PortnovUA/2900