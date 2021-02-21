Известная на Украине телеведущая и супруга Виктора Медведчука - Оксана Марченко записала обращение к украинскому народу и объявила о своем решении идти в политику

Харизматичная, народная любимица, остроумная Марченко объявила фактически войну президенту Владимиру Зеленскому, во всяком случае на электоральном поле. «Поднявший меч от меча и погибнет»,- напомнила библейские истины теледива. Насколько сильный политический ход совершила оппозиция в ответ на санкции размышляли политические эксперты.

Политический эксперт Михаил Чаплыга убежден, что на украинской политической шахматной доске появилась весьма сильная фигура: «Оксана Марченко записала интересное видео. Ситуация оооочень поучительная для тех, кто верит в магию простых зеленых решений…Ну не смог Зеленский играть в шахматы и решил поиграть в чапаева… Магия простых решений. Ударил по фигуре Медведчука. А в ответ получил Новую Фигуру на доске, которая по потенциалу в политике значительно более весомой может стать.

И может спутать карты и некоторым около-оппозиционным силам и серьезно повлиять на расклад в самой ОПЗЖ, где кое-кто думал, что теперь все "порешал" с Банковой и конкурентов нет.

У Марченко нет собственного антирейтинга, кроме того, что создан "контр-пиаром" оппонентов ее мужа. Но то не "органика" и не приживается. Плюс она хороший оратор и женщина, что весьма важно.

То, что она под неконституционными санкциями лично Зеленского делает ее персонифицированным и формализованным единственным реальным ПОЛИТИЧЕСКИМ оппонентом режима Зеленского-Порошенко. Будет это ИМХО играть ей в плюс.

Воевать с женщиной Зеленскому будет труднее, чем с Медведчуком. Можно сколь угодно долго заниматься репрессиями, орать "чемодан вокзал" собственным гражданам, призывая тем самым к гражданскому противостоянию, но это никак не отменит того, что минимум (подчеркиваю минимум) треть народа поддерживает тех, на кого обрушился град санкций.

Можно хоть десять "форумов" провести рассказывая о своих подвигах и "пропагандируя" правоту своих решений, но в глазах тех, кто поддерживает пострадавших от волюнтаризма, Оксана будет "Жанной Д"Арк" — женщиной, по которой ударил слабый и бесноватый король, которая вынуждена была встать на защиту своей чести.

Т.е. станет той, которая пошла в политику поневоле… в отличие от тех, кто туда рвется и кто идут на волюнтаризм, защищая свою попу во власти. Это оооочень шикарный старт.

Можно хоть миллион раз вещать с лояльных каналов о том, какая она богатая и как на нее все оформлено, но как показывает электоральная практика — не работает сие.

По причине того, что никто из простолюдинов и не подразумевал, что сильные мира сего и их семьи бедствуют или ездят на ланосе. Особенно безумный король.

Считали ли на Банковой такой вариант? Сомневаюсь. Но теперь будут. Не знаю, как отреагируют, но знаю одно — магия простых решений всегда приводит к трагедиям своих адептов. ИМХО пиррова победа вышла у секты свидетелей магии простых решений».

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/762427224676984

Журналист Олеся Медведева считает, что выход Марченко на политическую арену в тандеме с мужем составит конкуренцию и чете Порошенко: «Оксана Марченко вступает в ОПЗЖ и становится политиком. Она записала видеообращение (в т.ч. на английском языке) в котором вспомнила как Зеленский приходил к ней домой в 2003 и просил работу, и она дала ему работу.

В общем вот вам и новый политик, который очень красиво умеет говорить и располагает к себе людей. Плюс ко всему мы видим продолжение тренда «парной политической деятельности» (муж+жена)»

https://www.facebook.com/olesia.medvedieva/posts/1551574301700353

Общественный деятель Татьяна Поп написала о своей поддержке Марченко и женской солидарности: «Оксана Марченко решила поддержать мужа Медведчука и пойти в политику в его партию.

"Мое вы мнение знаете, я никому из олигархов не верю и никого не поддерживаю, но Марченко я бы поддержала даже только потому, что она полный антирагулизм, красивая и с потрясающим вкусом женщина. Не выносимо смотреть на сегодняшний рогульсткий колхоз называющий себя —представителями Украины —фу, одно позорище!!!

В общем, поэтому ее можно поддержать, и вообще я просто люблю красивых людей, и ещё конечно же женская солидарность".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=215714933658539&id=100056601007883

Политолог Константин Бондаренко с присущим ему юмором обозначил будущие тенденции на политическом поле: «Недалекое будущее. 2024. Президентом Украины становится Оксана Марченко, президентом РФ — Юлия Навальная, президентом Беларуси — Светлана Тихановская, подходит к концу президентский срок Камалы Харрис в США. Срочно меняется дипломатический протокол: вместо традиционных встреч президентов «без галстуков» вводятся встречи президентов «без лифчиков».

https://www.facebook.com/bonkost/posts/4231072283594121

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал можно считать официальную ответочку.

«Медведчуки…) Надо признать, ребята очень талантливые (ирония). Казалось бы, нельзя сделать ещё чего-то более выдающегося, чтобы доказать «нелюбовь — действительно может быть искренней». Но нет. Идеальное видео Марченко. Куда более красноречивое, чем все штамп-интервью самого Медведчука. Видео, полное ненависти, угроз, злобы и абсолютного непонимания, в какой стране и в какое время данные субъекты живут. Классическая «российская» стилистика new-пятиминуток ненависти. Разумеется, для современной РФ подобный формат точно заходит — там подобного целые вагоны-теплушки. Но не для Украины, где подобным видео ребята сами вбили в своё деревянное изделие особый золотой гвоздь. Ага, теперь ОПЗЖ точно высоко полетит)…

… Это была безупречная трёх/минутная квинтэссенция всего того, почему Медведчук — шире, семейство Медведчуков в целом — чужеродно для Украины и вообще для современных человеческих ценностей. И почему Медведчук может существовать только в серых криминальных анклавах, где седовласые лжецы вечно стонут о «патриотизме». Потому что клип Марченко — это точно не про политику, не про конкурентный политический процесс и даже не про страну. Но только про свой собственный страх. Про категорическое нежелание слышать правду о себе. Про нежелание отказываться от тех же серых и криминальных схем, в основе которых кровь, пущенная российскими партнерами по проекту «ЛДНР». Про нежелание отказываться от привычного образа жизни, где ты… сельская барыня и все тебе должны)…

… Кстати, даже технологически снято идеально. В каждый секунде видео сквозит безупречное такое инфантильное барство: типа «кто вы такие, чтобы нам указывать? Заткнулись и пошли вон. Иначе мы сейчас розгами пороть будем». Лихо. В самый раз, чтобы добрать себе сторонников из числа тех, кто ещё не успел оценить «юридические и политические таланты» самого Медведчука. Ну и конечно, особый изыск — сделать подобное видео, явно оскорбляющее Украину как страну, аккурат в годовщину расстрела ребят на Майдане. Феноменальное попадание в целевую аудиторию, чтобы отполировать ненависть к собственному семейству)…

… Короче, все правильно. Зачем нужны чужие слова, экспертизы, мнения, если можно просто дать возможность Медведчукам самостоятельно доказать свою чужеродность? В целом же видео крайне позитивно, потому что оно безупречно подчеркнула причину и полезность снбо-шных санкций. Убедительно доказало, почему эти санкции чрезвычайно важны для восстановления психического здоровья страны. «Убило» в зародыше подобные человеконенавистнические и украинофобные воззрения. Частично сломало сладкий «российский кружок агитаторов» внутри страны… Вопрос только в том, что сами Медведчуки никогда не поймут, почему Украина — не их страна и почему их советское барство сегодня не прокатывает)… И второе: как же все/таки смешно выглядит господин Порошенко, хитробегающими глазками пытающийся «усидеть» сразу на двух направлениях: не сильно наехать на партнера Медведчука и профессионально соврать о том, почему лично он все сделал для того, чтобы «вырастить» Медведчуков…»

https://www.facebook.com/mpodolyak2/posts/1097511240688394

Эксперт Александр Вознесенский прочит Марченко президентский пост: «Посмотрел выступление Оксаны Марченко, потом глянул ее страницу, бегло погуглил о ней: она по факту имеет ВСЕ данные для лидерства, в отличие от большинства псевдополитиков. При этом близость к Церкви и благотворительности делает хорошую репутацию. Думаю, что оппозиции нужно бы задуматься, чтобы уже сейчас начать ее раскручивать именно как кандидата в президенты.

При определенной работе она даст фору практически всем конкурентам. Я так это вижу. И не воспользоваться этим шансом будет очень опрометчиво».

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=861616414709961&id=100025848321860

Политтехнолог Тарас Березовец вспомнил о Юлии Тимошенко в связи с восходящей звездой политика-Марченко: «Теперь вместо одного Медведчука, вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику. Но вы не оставили мне выбора. С сегодняшнего дня я вступаю в партию ОПЗЖ», — заявила Оксана Марченко, добавив, что «поднявший меч от меча и погибнет».

Не знаю, что она теперь будет подымать, но больше всего, как мне кажется, сегодня должна опечалиться Юлия Тимошенко. Такая конкурентка на её поле появилась. Молодая, напористая, любимица бабушек и дедушек. Сейчас её выдвинут на довыборах по округу и всё. Финита ля комедия, Юлия Владимировна. Рада двоих не вынесет».

https://www.facebook.com/taras.berezovets/posts/4303801399649829

Блогер Александр Коваленко написал свое видение о перспективах нового лица оппозиции и в целом партии: «Оксана Марченко примеряет образ "мученицы" ОПЗЖ

То, что Оксана Марченко отреагировала на введённые против неё санкции вступлением в партию ОПЗЖ (точнее ей сказали так сделать), это самый тупой шаг данной политической НВФ и вот почему.

Виктор Медведчук, равно как и вся ОПЗЖ это олицетворение первозданной квинтэссенции украиноненавистничества, на которой свободного места нет от штампов с двуглавым орлом. С другой стороны, если Медведчук, Рабинович, Деркач и прочие агенты Кремля в Украине вызывают у большинства достаточно однозначные, негативные чувства и эмоции, то с их жёнами, детьми и содержанками не совсем так.

Например, Оксана Марченко в обществе не вызывала такого резкого и всеобъемлющего негатива и даже больше, ненависти, как её супруг, а намного меньшие. При этом, она являлась таким же связующим звеном, как и многие другие "латентные", в проектах по дестабилизации Украины. Для неё была своя роль в этой игре и в 2021 году она должна была выполнять функции медийного лица в религиозном проекте.

Да, всё верно, речь идёт о фильме "Паломница", с которого должна была начаться масштабная медийная кампания на телеканалах Медведчука против ПЦУ и визита Вселенского Патриарха в Украину. И лицом этой кампании должна была стать Оксана Марченко. Но, телеканалы её супруга попали под санкции и эта антиукраинская кампания, равно как и многие другие (например, как "Российская вакцина для Украины" или "Внешнее управление Украиной"), была на уровне медведчуковских площадок нивелирована. Ну, а самой Оксане Марченко, в рамках последних событий, было решено поменять номерной знак на её люксовом паркетнике BMW с "ПАЛОМНИЦА" на "МУЧЕНИЦА".

Но в этом-то и вся беда такой разыгровки. Оксана Марченко, до недавних пор находившаяся в полутени, выведена в свет не просто на уровне своего токсичного мужа, а более того — на уровне цистерны с токсичными отходами в лице ОПЗЖ. И вместо того, чтобы быть шестерёнкой механизма в тени, из неё делают лицевую составную часть всего устройства украинофобского аппарата.

Фактически, вхождение Марченко в состав ОПЗЖ, да ещё и под её слезное видеообращение с призывом остановить "зелёный произвол", что очень напомнило речь Вадима Рабиновича про "зелёный фашизм" с его "Вставай страна огромная!", стало своеобразным па к "Родина мать зовёт!"

Если именно такую роль сейчас примеряют к Марченко, то всё понятно и даже логично, два в одном "МУЧЕНИЦА" и "Родина мать зовёт!" Вот только плаванье этого корабля, в цистерне с токсичными отходами, будет недолгим и, что очень важно, уверен — малоэффективным».

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2537657896540115&id=100008877886960

Политолог Дмитрий Перлин убежден, что Медведчук получил мощную политическую поддержку от своей жены:

«Заявление Оксаны Марченко о политической карьере — это самый неожиданный ход на действия украинской власти. По факту, решение жены Виктора Медведчука — это демонстрация силы, которой явно нет ни у Зеленского, ни у какого другого мужчины из украинской власти.

Со стороны Медведчука, это конечно же повышение ставок. И Оксана и Виктор Владимирович таким шагом открыто заявили — мы сдаваться не будем. Более того, такая прямая поддержка со стороны жены, по сути, готовность жертвовать собой, сделает Медведчука ещё более уверенным и сильным.

Тем не менее, тенденции таковы, что политическое разрешение украинского кризиса я вижу маловероятным. Хотя именно сценарий Виктора Медведчука для Украины является самым приемлемым».

https://www.facebook.com/de.perlin/posts/10219355796626668