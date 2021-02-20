На заседании СНБО 19 февраля единогласным решением совета введены санкции против 19 юридических и 8 физических лиц. В список попали глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксаны Марченко

По сообщениям украинских властей, санкции стали продолжением политики устранения российского влияния на Украину через медиаресурсы, финансовые потоки и бизнес.

Что о беспрецедентном решении СНБО думают на Украине — в обзоре соцсетей от издания Украина.ру.

Писатель Ян Валетов считает опасным попирание закона ради «справедливости» и революционной целесообразности:

Якубин объяснил, какие санкции ввел СНБО Украины © Facebook, Алексей Якубин

В вчера в эфире у Шустера представители власти открытым текстом сказали: какие законы? Будем поступать по справедливости!

Несомненно, эта позиция получит поддержку. Мы — бедная страна, в которой много богатых людей. Поэтому принцип "отобрать и вернуть народу" будет популярен. Это прием безотказный, применялся неоднократно.

Положить на законы во имя некой высшей справедливости, конечно, можно. И народ поймет и поддержит! Народ всегда поддержит, когда надо положить на закон.

Но за историческими аналогиями далеко бегать не надо. Потом выясняется, что и законов больше нет, и справедливость была весьма странная, а вместо жертв "народного гнева" появились новые, весьма не бедные ребятки, удачно возглавившие процесс.

Вообще-то, наблюдая вчера в записи Петра Алексеевича, который на глазах у Ганапольского всех в очередной раз переиграл, купив сам у себя телеканал, выслушивая пассажи пламенного борца за доброе имя ОПЗЖ Шуфрича, косого от постоянного вранья ЕС-овского Герасимова, видя Арахамию в роли Робеспьера и Данилова в образе прокурора Вышинского, я очень пожалел что к Шустеру не пригласили Рабиновича.

Он бы им еще и спел.

Как говорил мой любимый доктор Хауз: все врут!

Но то, что будет весело — к гадалке не ходи! Обхохочемся! На этот концерт Квартала у всех у нас билеты куплены, и их не сдать, и из зала не выйти».

Идут на разрыв. Что означают санкции СНБО и кто следующий © president.gov.ua Юрий Бутусов назвал решение СНБО историческим:

«Вот это успех! Зеленский поставил Медведчука и политику Путина в Украине вне закона!

Историческое решение Совета национальной безопасности и обороны! Кум Путина объявлен в Украине вне закона! Блокируется деятельность главного российского агента в Украине, вся его экономическая, политическая и информационная деятельность! Браво!

Согласно решению СНБО:

1. Введены санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны, и шести доверенных лиц из их ближайшего окружения на основании дела СБУ о причастности всех этих лиц к финансированию терроризма.

2. Введены санкции против всех 19 компаний, владельцами которых является семья Медведчуков. По сути заблокирована вся операционная деятельность семьи Медведчуков в Украине.

3. Санкции наложены против всех пяти самолетов, которые использовала семья Медведчуков в своих целях для полетов в Москву (прощай, милый личный семейный авиапарк).

4. У Медведчука забирают трубопровод, который он получил во владение в 2014-м году, трубопровод переходит в собственность государства.

Впервые Украина нанесла уничтожающий удар по главному представителю Кремля, личному агенту Путина, который годами выстраивал системное влияние в украинской политике, контролирует многие бизнесы и политические и информационные проекты.

Что ж, теперь посмотрим, как государство сможет исполнить эти масштабные решения против банды Медведчука.

Многие активы семьи оформлены на его родного брата — Сергея Медведчука, который санкций все-таки избежал, и теперь будет помогать Виктору спасать его активы. Однако СНБО приняло системное политическое решение, и теперь силовые структуры могут заблокировать вообще все, что только касается Медведчука в Украине.

Это исторический день, мощный стратегический удар по влиянию России, который нанесет непоправимый урон российской экспансии и попыткам Кремля строить свои политические и информационные проекты, чтобы раскачивать Украину изнутри. Теперь дело за исполнительной властью, силовиками и судами — посмотрим, как они будут ликвидировать на практике бизнес Медведчука и его семейства.

"Украинский выбор" Путина и Медведчука уже никогда не станет выбором Украины. Прощай, путинская Россия и все твои мертворожденные политические проекты!

Теперь следующий шаг — это запрет деятельности пророссийских партий и общественных организаций, которые поддерживают российскую пропаганду».

Журналист и бывший народный депутат Елена Бондаренко убеждена, что подобные решения в здравом уме приниматься не могут:

«Ну, что ж. По своим городам и селам стреляли. Украинцев на украинцев меняли. Санкции против граждан своей же страны ввели. Уже даже не единично. Козак, его жена, Медведчук с супругой тоже… есть еще ряд граждан. Я так понимаю, что на Банковую уже даже не завозят вещества, а организовали целый складик…»

Бизнесмен Александр Меламуд также усмотрел опасность для бизнеса и инвесторов, если без суда и следствия можно наложить санкции на украинских граждан и закрыть все счета:

«Слушайте, а сколько бабла уходит на судебную систему? У меня идея. Можно к бюджетным денежкам относиться поэкономнее.

В каждый район Украины надо назначить смотрящего от президента, и пусть он принимает решения по всем вопросам вместо суда.

Наш наполеон подал пример. Санкции накладываются, имущество арестовывается и национализируется. И никаких судов, обвинений, защит, доказательств. Да здравствует справедливость! Да здравствует власть!»

Блогер Мирослава Бердник привела исторические аналогии из смутного советского прошлого 30-х годов:

«Введены санкции против Оксаны Марченко и Виктора Медведчука — по статье 258 — финансирование терроризма. Об этом заявил секретарь СНБО Данилов. Он уточнил, что на все активы, которые находятся в их собственности.

Также санкции вводят против гражданской жены Тараса Козака, Натальи Лавренюк.

Теперь у нас официально введен из советской практики 30-х понятие ЧСИР.

А с каких пор они перестали быть гражданами Украины, раз в нарушение закона против них введены санкции? Это значит, что внесудебной расправе может подвергнуться любой граждан Украины».

Политолог Янина Соколовская подчеркнула, что такой инструмент давления на несогласных может коснуться каждого:

«Обрадовались уже, отзлорадствовали по поводу вчерашних санкций? А теперь давайте по сути.

1. Решение СНБО принято, но указ президента пока не появился. О чем это говорит? О том, что одно дело замАх и пиар, и совсем другое — удар и указ. Фактически фигурантам дали время переоформить все то, что не должно попасть под санкции.

2. Несмотря на отсрочку с публикацией указа, решение СНБО под руководством Зеленского — сигнал всем несогласным. Станете противодействовать — получите по рукам и капиталам. И те, кто вчера приветствовали закрытие телеканалов, завтра сами могут быть закрыты. И не в смысле отключения вещания, а в самом прямом, сермяжном смысле. Зе поменял курс с мягкого президента на жесткого — по отношению к своим оппонентам. Потому — посадки будут. Но не те, которых ожидал электорат Зе.

3. И решение СНБО, и недавно опубликованный ролик о том, как Зе устал, говорят, что ему надоело быть объектом насмешек, непринимаемым всерьез. Серьёзность будут наращивать методом устрашения инакомыслящих.

4. Вопреки подозрениям, Совбез не ударил по Порошенко и его каналам. Но я бы тут не обольщалась. Сейчас, ударив по пророссийским, команда Зе ждет электорального результата. Если не поможет — станут бить по патриотам, не затрагивая буйных ультраправых. И результат будут ждать там.

5. Скажется ли позитивно введение санкций на рейтинге Зе? Думаю, колебание будет несущественным. То есть следующий удар — по правому флангу — стоит ожидать достаточно скоро. Поднять рейтинг и, главное, сократить антирейтинг им необходимо любыми доступными способами. Вариантов осталось немного.

6. Зе пытается играть на патриотическом электоральном поле Порошенко, где ему мало кто верит. Зачем он это делает — существенный вопрос. Ведь ему более логично собирать голоса на русскоязычном поле ОПЗЖ. Но последними своими действиями он отсекает эту возможность. Почему он выбирает такую проигрышную стратегию? Это сведение счетов с Порошенко, которое началось на стадионе и не может закончиться, или сознательное выполнение некого пожелания не мешать ОПЗЖ? Ответ станет понятным в ближайшие недели.

Володин о санкциях СНБО: Сложно представить это в стране, которая хочет в ЕС © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Потому для оппозиции решение СНБО — напрасный повод радоваться и не менее напрасные надежды. Освоив полузаконный механизм возмездия, скоро новая власть придет за теми, кто ей противостоит с правых позиций. За теми 25%, которые за прошедшие годы разрослись до 34% и подогрели антирейтинг до заоблачных высот. Они мешают власти жить, на них это не может не сказаться. Гонения на оппозицию времен Кучмы могут показаться цветочками. То есть — новым игрокам приготовиться».