Журналист Игорь Лесев вспомнил свой опыт сотрудничества с Анатолием Шарием и рассказал, чем опасно его преследование для Украины

Никогда не писал об этом персонаже по самым разным причинам. Но, наверное, больше по личностным. Он для меня как Герой Советского Союза с криминальным прошлым. В том плане, что для меня он с криминальным прошлым, а для поклонников — тот самый герой.

Анатолий Шарий: кто он © commons.wikimedia/Westmclaren Миши Бродского, который сейчас позиционируется как залихватская промайданная интернет-площадка. А тогда это был самый упоротый сайт по поддержке Виктора сами знаете какого — Януковича. Мы тогда у него были ведущими ж…зами у регионалов. Возглавлял тогда «Обозреватель», кстати, Миша Подоляк. Ну, который сейчас у Ермака советник и активно борется с пророссийской пропагандой. Украинский мир — он такой же тесный, как и перенаселение в Бангладеш.

С Шарием я тогда работал в отделе расследований. Нас там как раз только двое и было — он и я. А вообще компашка у нас тогда набралась чертовски пестрая. Саша Чаленко, против которого СБУ возбудило дело еще в 2014-м и который давно уже осел в Москве. Олег Хавич, против которого СБУ тоже возбудило дело — но уже гораздо позже — и который теперь обиженным ошивается в Польше. Такое себе вышло «родиноизменническое» логово.

Но я ведь о Шарие. На уровне редакции он был заметным парнем, а вот меня он всегда раздражал своей мелочностью и жлобством. Запредельным жлобством. Помню, на какой-то пивной посиделке на Прорезной он подсовывал мне счет за свою же девчушку. Человек фантастической жадности.

Ну и, конечно же, я помню ту историю с возможным — повторяю, возможным — покушением на Шария в 2011 году. Согласно его версии, в него стреляли через лобовое стекло его же автомобиля. Еще раз. Это был 2011 год, когда в Украине о Шарие знали чуть больше, чем ничего. И это был журналист издания, которое облизывало действующую власть. Вспомните встречу Януковича с представителями СМИ в том же 2011 году в Межигорье. Там были Шустер, Ткаченко, Гужва, Киселев и… Подоляк. «Обозреватель» был единственным интернет-представителем на той громкой тусовке.

И вот случается это странное покушение на Шария. И ведь от него — Шария — никто тогда не отказался. Говорю это не по слухам, а как непосредственный свидетель — участник «движняка». В какой-то день Подоляк, Шарий и я ездили, если не ошибаюсь, в Святошенское РОВД. Подоляк чего-то там решал с главментом, а мы с Шарием стояли в приемной. Но во всех последующих беседах менты неизменно говорили: это была инсценировка.

Опять же, я ничего категорически не утверждаю. Но все-таки это были домайданные менты. А Шарий работал не в «Украинской правде». Но вышло то, что вышло. Он таки уехал из страны и объявил себя политическим беженцем. Учитывая общий шлейф геополитической хрени, которая складывалась против Януковича, это вышло на Западе весьма кстати.

А потом случился Майдан. И все перевернулось. Мир в Украине стал другим, а вместе с ним и информационное пространство. И вдруг там — в ютубе — появился новый Шарий, который стал настоящим феноменом. 2014-2015 годы — это было время Шария. Он сумел заполнить информационный вакуум, нашел свою волну и, самое главное, показал, что он таки высококлассный журналист.

С кем он работает и где получает инсайд — это всегда вторично. Если чел первым подает эксклюзив — это запредельная круть, пусть у тебя даже контракт с дьяволом. Майдан раскрыл в Шарие крутого журналиста.

Да, у него запредельное эго, а еще он не знает, где начинаются и заканчиваются берега. Но для журналиста это лучшее качество. Первейшее. И его подписота на ютубе тому ярчайшее подтверждение.

И все попытки властей сбить его какой-то недвижкой в Испании, дорогими тачками и прочим богемным образом жизни каждый раз заканчиваются пфуком. Чел и дня не работал в госструктуре. Какие к нему могут быть вопросы?

Хотя для меня Шарий-политик закончился в том же 2019 году. Приблизительно так же, как и уважаемый мною Азаров. Если ты невозвращенец, то на что ты здесь претендуешь за рамками информационных процессов?

Шарий как зеркало украинской деградации © Facebook, Анатолий Шарий

И вот случается уголовное дело от СБУ против Шария уже при Зеленском. Судьба Шария меня не пугает, хотя бы потому, что у него и так все хорошо и он в Украину уже никогда не вернется. Меня настораживает то, каким Зеленский становится беспредельщиком. Мы с вами очутились в стране мстительного и мелочного верховноуправляющего. Шить дело о «госизмене» человеку, который 10 лет не живет в Украине, — это потрясающе. И это сразу после гоп-стоповского закрытия телеканалов.

Повторяю. Шарий и дня не работал в госорганах. У него не было и быть не может доступа к секретной информации. Он не принимает кадровых решений. Не задействован в оборонной или какой-то другой стратегической для страны сфере. А потому предъявленные ему обвинения СБУ на основе какой-то там «лингвистической экспертизы» — это самая натуральная совковая борьба с инакомыслием. Оруэлловщина.

У Зеленского нет стоп-крана. Он эмоционирует над законом. И это закончится плохо. Для всех нас. И обязательно для него. Человек воюет со свободой слова и инакомыслием, при этом не предлагая ничего взамен. Шуточками тут не выедешь. И симпатичным лицом. Зеленский становится злобным и неудовлетворенным диктатором. И не удовлетворяет он не только себя, но и людей, которые за него голосовали, а теперь уже никогда не проголосуют.