Убийство помогло расчистить украинские дороги

На Украине продолжают бороться с последствиями сильных снегопадов. Укравтодор 15 февраля отрапортовал, что основные магистрали страны расчищены и свободны для движения автотранспорта. Для этого были привлечены около тысячи единиц снегоуборочной техники

Однако в большинстве регионов остаются участки с затрудненным движением, и там запрещено движение большегрузного транспорта. В столице Украины больше всего заметен снежный коллапс. Утро понедельника киевляне встретили десятибалльными пробками. Адвокат Валентин Рыбин в своем ФБ написал:

«Прошла неделя с того момента, как в Киеве начал выпадать снег! Неделя — Карл!!! Горожане, а где коммунальщики, где техника, где вообще все те, кто должен обеспечивать чистоту и порядок в городе!»

Политик и журналист Елена Бондаренко также обратилась к мэру Киеву, сопроводив пост фотографиями обочин дорог в центре Киева: «Центр города. Район ТЦ УКРАИНА. Мэр Кличко в отпуске».

Градоначальника Киева Виталия Кличко неоднократно обвиняли его же избиратели в ненадлежащей работе коммунальных служб. Мэр с критикой уживается спокойно и в разгар борьбы со стихией ушел в отпуск. В своих социальных сетях невозмутимо он уверяет горожан, что все под контролем и уже неделю коммунальщики работают в круглосуточном режиме, убирая не только проезжие части столица, но и дворы, остановки, переулки.

Общественный деятель Максим Гольдарб считает, что мэр Киева не напрасно отчитывается о сверхусилиях городских властей: «Всё просто: если в том году, когда снега не было, он и его комБанда списали=украли на снегоуборку 400 млн, то представьте, сколько наших городских миллиардов они украдут в эти снегопады!»

Но самая сложная ситуация с ликвидацией последствий стихии остается в Черниговской области. Настолько, что местные жители идут на самые невероятные ухищрения, чтобы привлечь внимание властей к проблеме снега. Так, житель села Грибовая Рудня заявил о ложном убийстве, чтобы только на его вызов приехала полиция в сопровождении снегоуборочной техники и, наконец, почистила подъездные пути в деревне.

APnews сообщил, что мужчина позвонил в полицию и заявил, что убил ножом своего отчима. При этом мнимый убийца просил отправить к нему наряд и спецтехнику. Он пояснил, что к дому невозможно проехать легковым транспортом из-за больших сугробов. Предприимчивому украинцу грозит штраф до 119 гривен, что, конечно, в несколько раз меньше, если бы он заплатил за расчистку участка дороги в своем селе.