Украину накрыла непогода. Сильные снегопады, обледенение, гололедица парализовали транспортное сообщение и коммунальные службы в большинстве регионов и крупных городах. Жители вынуждены отказаться от поездок в личных целях. Во многих школах Киева родителям рекомендовали оставить детей дома из-за неблагоприятных погодных условий

Киевляне оценили качество уборки снега в городе — видео Андрей Блинов недоумевает: «Завтра-послезавтра в части киевских школ дети 5-11 классов вновь туда не идут, обучаясь в удалённом доступе.

Соответствующие настойчивые рекомендации предоставлены горадминистрацией в связи с неблагоприятными погодными условиями. Таковыми классифицированы — не смейтесь — снегопады до 1,5 см снежного покрова в час, порывы ветра до 15-20 м/с, температура –8…–4°С. В минувшую пятницу причиной учёбы в удалённом режиме был гололёд. Серьёзно? Когда-то очень давно, в моём киевском детстве, учителя твердили: в школу зимой не ходим, если будет хотя бы –25°С или наметёт столько, что полностью встанет городской транспорт. Есть подозрения, что дело не в школьниках, а в том, чтобы на улицах было поменьше автомобилей.

Садовой попросил львовян помочь коммунальщикам убрать снег © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Виталий Кличко призвал киевлян быть благоразумными и не выходить из дома без крайней необходимости: «Конечно, можно, быть недовольными стихией, жаловаться на городские службы и при этом не прислушиваться к рекомендациям и предупреждениям. Но я еще раз обращаюсь к водителям: не выезжайте завтра в город частным транспортом, а воспользуйтесь общественным. Также городские власти рекомендовали родителям по возможности оставить детей дома — на дистанционном обучении. Если надо ехать на работу, воспользуйтесь общественным транспортом. А если уж выехали на авто, передвигайтесь и паркуйтесь с соблюдением правил! Потому что спецтехника не умеет убирать снег в воздухе».

Тем временем в соцсетях пользователи выкладывают многочисленные фотографии заснеженного Киева, где снег лежит в первозданном виде даже на Майдане — центральной площади страны. Например, политолог Елена Дьяченко выложила в своем ФБ фото перехода на Европейской площади, который занесен снегом изнутри, под землей. А по улице Небесной сотни (бывшая Институтская) невозможно пройти без лопаты.

Общественный деятель Александр Скубченко в связи с коммунальным коллапсом напомнил, что вообще-то ежегодно в стране повышаются тарифы ЖКХ, но вот инфраструктура и качество услуг остаются в таком же плачевном положении: «Города утопают в снегу, а власть не способна их очистить. Платёжки за услуги ЖКХ всё больше, а сами услуги — всё менее качественные. Коммунальных проблем и в сфере благоустройства выше крыши, но их никто не решает. И даже не обсуждает. Многоквартирные дома стоят в руине: более 70% из них капремонтов не видели более 50 лет. Но никакой общенациональной программы, никакой политики государства».

На пороге блэкаута. На Украину идут морозы © РИА Новости, Руслан Шамуков | Перейти в фотобанк

За сутки около ста человек обратились в травмпункты, сообщают городские новостные СМИ. Таксисты по этому поводу подняли тарифы на 100%.

Политолог Константин Бондаренко между тем сделал политический вывод из климатических катаклизмов. Его прогноз и анализ куда точнее метеорологического:

«Стоя в пробках, я читал отчеты о технике, которая работала на полную мощность (правда, это в то время не касалось проспекта Победы). И вспоминал март 2013-го. Вы помните март 2013-го? Уверен — помните. И то, как после справедливых нареканий власть справилась со снегопадом — с задержкой, но справилась. Подобные ситуации обнажают истинное положение дел в коммунальной сфере столицы. Когда сегодня жалуются на состояние дорог, завтра — на состояние мостов, затем проявляется беспомощность перед стихией, а дальше признается, что 80% канализации находится в аварийном состоянии, — возникает немалое количество вопросов. И главный из них: неужели в таких условиях мэру можно проявлять президентские амбиции? Хотя… Завтра-послезавтра снег растает, люди подобреют и скажут: «А почему бы и не Кличко?»