Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник убежден, что инициатива Офиса президента Украины Владимира Зеленского о 30 форумах обернется падением рейтингов главы государства и окончательной потерей доверия избирателей

Зеленский объявил о еженедельном всеукраинском форуме © president.gov.ua В. Зеленского (технологический аспект).

С одной стороны, хорошо, что президент собирается так часто общаться с народом, с другой — общение предусматривает взаимный обмен информацией и дискуссии, а не монологи и «теплые ванные» из удобных журналистов и экспертов. Хотя президент все равно «наговорит» достаточно, чтобы его упрекали в каждой дырявой трубе в стране и нерешенной проблеме. А сколько важного он не сможет сказать…

В целом до слез знакомый формат и тухлый (эпохи [первого президента Украины Кравчука] Леонида Макаровича), который уже на четвертом-пятом разу приестся и перестанет вызывать интерес у общества.

А попытка Зеленского закрыть все информационные дыры власти — это «фол последней надежды», который может привести к «удалению»-падению рейтингов последней значимой фигуры власти и демонстрирует общее непонимание команды ОП, что проблема не в количестве информации (ее в нашем мире даже слишком много), а в доверии к ней, что такими форматами и гостями не обеспечить.