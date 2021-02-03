Политолог Руслан Бортник рассказал о юридическом, политическом и политтехнологическом аспектах запрета президентом Украины Владимиром Зеленским деятельности трёх телеканалов

По каналам:

1. Юридический аспект:

— это решение в стиле, а «давайте распустим КСУ и не будем выполнять его Ухвалы» — прямо перечеркивает десятки статей Конституции и нарушает законы — введение любых санкций в отношении гражданина Украины находящегося на территории Украины без решения суда незаконно;

— если Козак или кто-то другой работает на РФ или финансирует терроризм — он должен сидеть в тюрьме — по решению суда. Точка;

— запрет по факту деятельности ключевых украинских СМИ Указом Президента незаконен;

— очевидно, что нас ожидает судебная эпопея;

— это ограничивает право миллионов украинских граждан на получение информации.

2. Политический аспект:

— спусковыми крючками этого решения скорее всего стали КСУ, тарифы и Донбасс;

— это беспрецедентное решение Президента и оно означает, что спокойно уйти Зеленский уже не сможет — будут догонять;

— это означает дестабилизация политической ситуации в стране;

— целью был не Козак или «борьба с терроризмом», а именно каналы — ведь никакие другие активы и компании Козака или других лиц не арестованы — только СМИ. 112 Украина торговали углем? Если нет, то где в санкциях компании которые торговали углем)?

— не важно чьи это каналы, важно только работали они в правовом поле или нет.

— это решение, принятое 15 ведущими государственными деятелями страны, обязанными соблюдать верховенство права и Закон ставить под сомнение существование демократического и правового государств Украины, позволяет (учитывая ситуацию в КСУ, выборы на Донбассе и т.д.) говорить о ползучем…

— это серьезно дискредитирует Украину на международной арене.

3. Политтехнологический аспект:

— это переключает фокус общественного внимания;

— это решение существенно сократит аудиторию этих каналов, но усилит доверие к ним («кует» ядро электората) и повысит электоральные позиции ОПЗЖ — сделает её единственной оппозицией;

— это капитуляция власти в информационной борьбе — полная и безусловна. Детская реакция — проиграл — переверни доску;

— это решение имеет смысл, только в том случае если в ближайшее время будут приняты какие-то кардинальные решения, которые власть не хочет, чтобы эти каналы освещали;

— даже если это «политическая игра» власти и оппозиции (чего исключить нельзя) — она подрывает конституционные принципы нашего государства — «нельзя согреться на пожаре в своем доме»;

— если это просто элемент политической борьбы, то это ядерное оружие — выживших будет мало и все вокруг будет отравлено.

4. Личное:

— это дело принципа и политической конкуренции (определяющего для нашей профессии) — в свое время я выступал против давления на TVi, 5 канал, 1+1, Прямой, радио «Вести», телеканал «Гамма», КРТ и конечно ЗИК, 112, НьюсОне;

— такого рода ситуации всегда для меня идеальный корпоративный тест и тест на наличие принципов у человека. Сразу же видно «политиков» маскирующихся «журналистами» или «экспертами»;

— присутствую практически на всех каналах Украины — интереса не имею.

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