Журналист Рамиль Замдыханов рассказал, как его канал защищал телеканал Петра Порошенко и как потом его и остальных журналистов «отблагодарили» за это

Небольшой мемуар по поводу отключения телеканалов. Из эпохи, когда я сначала просто работал, а потом был целым директором телеканала КРТ и, как бы сейчас сказали, оппозиционного телеканала.

Но история началась еще тогда, когда мы не были оппозицией, а позиция наша была условно близка правящему режиму. Это 2003 год. И в том году правящий режим во главе с Л. Кучмой начал потихоньку поддавливать как раз оппозиционный на тот момент 5 канал, принадлежащий Порошенко.

Кстати, а жив еще 5 канал? Или переименовался? Я, честно сказать, сильно потерял связь с украинской медиареальностью, уже плохо ориентируюсь в их кнопках, каналах и пр.

Но вернемся в 2003 год. Кучма давит на 5 канал, журналисты 5 канала объявляют голодовку.

И хорошо помню, что мы выступили в защиту 5 канала, пусть наша позиция сильно отличалась от его позиции, но мы ж, дураки, считали, что право человека получать разную информацию, если не священно, то очень важно, а потому нехорошо прессовать средства массовой информации, даже если они и говорят то, что тебе не нравится.

Надо сказать, что это не было сделано в расчете на то, что когда нам будет плохо, то 5 канал поможет нам так, как мы помогли ему. Потому что если бы такой расчет был, то это бы оказался очень ошибочный расчет. Ибо такие дни настали, к власти пришел Ющенко, Порошенко был где-то рядом, а Национальный совет по телевидению и радиовещанию тут же начал кампанию против нашего канала.

Мы, надо сказать, голодовку не объявляли, но пресс-конференцию в Киеве по этому поводу провели. Хорошо помню журналистку с 5-го, которую на нее прислали. Не по имени, нет, о чем жалею, а помню внешне. На ней была какая-то гипертрофированных размеров женская кепка, большая, как у клоуна Олега Попова, только не в клеточку, а бордовая. И вела она себя как троица, пришедшая в гости к профессору Преображенскому, как Швондер и два его попутчика вместе взятые. Она не задавала вопросы, а протоколировала, разве что не светила в лицо светом яркой лампы и не тушила бычки о торец стола. В общем, комиссарша в чистом виде.

Она бы нас там же и расстреляла, но после напоминания о том, что, как-то не хорошо получается, мы вас поддерживали, а вы нас мочите сейчас, тоже мне коллеги, немного осеклась и, кажется, даже о чем-то задумалась, но на последнем настаивать не могу.

Ее надо понять и простить, вирус хунвейбинства чрезвычайно заразный, молодежь хватает его быстро, когда она поведет вас на расстрел, вы понимайте — это не со зла, а под влиянием заболевания нервной системы.

Чтобы быть совсем уж объективным, напомню, а я об этом уже как-то писал, на заседании Нацрады, когда топор палача уже был занесен над нашей головой, единственный, кто сказал слово против и тогда спас канал КРТ от закрытия, был именно представитель 5 канала. Остальные инквизиторы, кажется, были бы рады не только лицензии лишить, но и повесить нас за крюк где-нибудь на пересечении Крещатика и Прорезной.

Вообще именно в те дни я понял кардинальное отличие между нами. Мы хотели их изменить. Они хотели нас уничтожить.