Из фракции «Слуга народа» исключили народного депутата Александра Дубинского. Большинство экспертов расценили этот шаг президента Зеленского и его окружения как прямое подтверждение внешнего управления Украиной

Народный депутат попал под санкции новой американской администрации за обнародование документов о коррупции и вмешательстве во внутренние дела Украины со стороны семьи Джо Байдена.

Какие выводы из этой истории сделали эксперты — в обзоре соцсетей.

Изгнание депутата. Чем для «Слуги народа» обернётся скандал с Дубинским © Facebook, 112.ua Владимир Фесенко описал, в каком состоянии сейчас находится фракция «Слуга народа» и перспективы монобольшинства в Верховной Раде:

«Об исключении Дубинского из фракции «Слуга народа». Как я понимаю, на этом настоял Президент Зеленский. Но и в самой фракции Дубинский очень многих и уже давно достал. Тем не менее, 198 голосов за его исключение из фракции — это достаточно высокий показатель, как для нынешнего состояния «Слуги народа» и для такого проблемного вопроса. И это не только голоса против Дубинского, это еще и выражение лояльности Президенту Зеленскому. 29 — против. И не все эти люди из группы Коломойского или друзья Дубинского.

Часть тех, кто голосовал против, считали неправильным само исключение своего коллеги из фракции, а некоторые проецировали возможность такой ситуации и на себя. На удивление мало воздержавшихся (всего 19). Думаю, это связано опять-таки с принципиальностью данного вопроса для Президента Зеленского.

Многие удивляются — а почему нет потока выходящих из фракции вслед за Дубинским? Более того, он сам призвал своих сторонников не выходить из фракции. Я, кстати, прогнозировал, что не будет никакого массового выхода из фракции. Прежде всего потому, что это не выгодно Коломойскому. Разрушение моно-большинства людьми Коломойского означало бы и объявление войны Президенту Зеленскому и полную потерю инструментов влияния на «Слугу народа». Это явно не в интересах Коломойского. И призыв Дубинского — «не выходить из фракции» — это ретрансляция позиции и интересов Коломойского.

В очередной раз не подтвердились прогнозы о развале фракции «Слуга народа». Хотя проблемы и риски для фракции моно-большинства остаются, что лишний раз подтвердила конфликтная история с Дубинским».

Журналист Светлана Крюкова написала о роли олигарха Игоря Коломойского во всей этой истории:

«Вся эта эпопея с изгнанием Дубинского из фракции сообщает три очевидные вещи.

Первое — Коломойский не гарант.

Второе — Коломойский не партнёр. За своих людей не стоит и не борется. У него нет «свои» и «чужие». Нет друзей, и нет врагов. Есть человек под выгоду и задачу. Не нужен — списан, предан, забыт, потерян.

Ну и третье. У Дубинского ещё есть шанс сохраниться в большой политике, подразумевающий одно действие — ему нужно потерять Бородатую Бабушку, как призрака в сумасшедшем доме».

Юрист и бывший член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук считает исключение Дубинского из фракции предательством коллег:

«А что эти, мягко говоря, не порядочные Слуги (не народа), будут делать, если США снимет, например, через месяц санкции с народного депутата, их коллеги, Александра Дубинского?! Коллеги, который все время поднимал рейтинги фракции, этого сплава недопонимание и ошибок в политике! Один из очень немногих. Вот правительство США дополнительно изучит ситуацию и признает, что нет оснований применять жесткие меры.

Как же Вы в глаза коллеге будете смотреть? Потерять совесть могут только те, у кого она есть! А судя по тому, что вы, слуги и служанки, делаете со своим народом Украины, эта человеческая добродетель у вас не значится. Не свойственно это вам вообще. Брезгую, говорила моя бабушка».

Дубинского исключили из «Слуги народа» © Facebook, Александр Дубинский Сергей Ларин также задался вопросом о том, почему указания США влияют на внутреннюю политическую жизнь страны:

«По исключению Дубинского. Ответьте кто-нибудь, каким боком санкции любого иностранного государства по отношению к народному депутату УКРАИНЫ влияют на его членство в той или иной фракции ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ?»

Журналист Андрей Теплицкий высказался о том, что самому Дубинскому следовало тщательнее выстраивать свою собственную позицию:

«Когда они пришли за коммунистами и регионалами, Дубинский молчал, потому что не был ни коммунистом, ни регионалом.

Когда они пришли за российскими СМИ, Дубинский молчал, потому что он не работал в российских СМИ.

Когда они пришли за сторонниками Русского мира, Дубинский молчал, потому что не был сторонником Русского мира.

Когда они пришли за Дубинским, уже некому было за него заступиться…»

Мэр города Днепра Борис Филатов также написал о значении Коломойского, поскольку сам по себе Александр Дубинский не является самостоятельным игроком:

«Наверное, у меня есть моральное право, больше, чем у многих других, высказаться по поводу «преследований» господина Дубинского.

Проблема господина Дубинского в том, что его не существует.

Если вы помните, то именно я ввёл в политический оборот фразу «говорящая ж@па Коломойского». Так вот, пятая точка не может существовать отдельно от остального организма, также как и любая другая часть тела. Дубинского не существует.

Он не субъектен. Можно, конечно, бесконечно ёрничать над тем, как фейкомет и информационный киллер, сейчас истерит и жалуется, что против него организована информационная компания дискредитации. Вы вообще вдумайтесь!!!

Дубинский (!), извергавший из своего поганого рта мегатонны лжи, теперь рыдает: «Караул, хулиганы (вернее, соросята) зрения лишают». Можно, конечно, рассуждать, как могла партия власти набрать в свои ряды откровенных подонков, хамов и деструктивных личностей. Которые месяцами её разрушали изнутри, интриговали против коллег и заставили ненавидеть себя полстраны. Безусловно, заслуживает внимания и факт позорного поведения человека, назвавшегося «политиком» и думавшего, что можно безнаказанно врать, лезть в американские внутренние дела, а после введения санкций плакать, метаться и трусливо поджимать хвост.

Увы, но на фоне таких отечественных «политиков», россияне, против которых также введены санкции, выглядят как отважные былинные богатыри. Но Дубинского не существует. Он — пустое место.

В истории с Дубинским единственно заслуживает внимание только одно обстоятельство.

То, о чем я говорил десятки раз и изо всех утюгов:

«Всё, без исключения всё, к чему прикоснётся Беня превращается в тлен и прах: аэропорт, стадион, футбольный клуб «Днепр» и т.д. и т.п.»

Только, в отличие от мифического Мидаса, превращавшего все в золото, Коломойский превращает всё в дерьмо.

Например, «Центрэнерго».

А теперь уже и Дубинского. Я, надеюсь, что из истории с Дубинским, многие персонажи отечественного политикума, особенно из партии «Майбах» сделают, наконец, вывод, что Коломойский — токсичен и с ним лучше не иметь дела».

Дубинский решил сам пересчитать голоса «слуг» за его исключение из фракции © Facebook, Александр Дубинский Александр Онищенко дал свой прогноз, как дальше будут выстраиваться американо-украинские отношения:

«Президент Владимир Зеленский наглядно демонстрирует, как быстро можно менять свое мнение в зависимости от того, кто сидит в Овальном кабинете.

В 2019 году Зеленский сообщил Трампу о готовности расследовать дело компании, связанной с Хантером Байденом — сыном экс-вице-президента США Джо Байдена, и попросил американскую сторону предоставить дополнительную информацию для содействия в этом расследовании.

Однако победа Джо Байдена на выборах кардинально изменила риторику Зеленского. И уже в 2021 году Президент Украины готов помочь США в расследовании против личного адвоката бывшего президента Дональда Трампа Рудольфа Джулиани.

Для простых обывателей такая смена может говорить о желании "выслужиться" перед хозяевами из Вашингтона. Однако для иностранных партнеров это значит, что политика действующей администрации Украины непоследовательна и ненадёжна. Президент Зеленский демонстрирует, что готов менять свои идеалы и принципы. С такими качествами не получится найти долгосрочных партнёров».

В свою очередь народный депутат Ренат Кузьмин считает, что вся партия «Слуга народа» во главе с Зеленским — это политическое недоразумение:

«Исключили из фракции Дубинского. И что? Какое нам всем дело до этого? Не пофигу ли нам за кого или против кого голосуют эти «слуги народа», что они делают друг с другом и чем вообще закончится это политическое недоразумение, возглавляемое бывшим комиком? Чем скорее принадлежность к партии «Слуга народа» будет считаться позором и осуждаться обществом, тем лучше для всех нас и пока ещё существующего украинского государства. Вмешивался ли Дубинский в американские выборы? А Сытник? А Луценко? А Порошенко? Короче, друзья, как говорится, не берите дурного в голову, а тяжелого в руки. Или, как говорил всеми любимый президент, да какая разница?»