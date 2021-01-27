Рейтинг президента Владимира Зеленского падает и при том с большой скоростью. Его партия «Слуга народа» теряет также поддержку населения. Об этом свидетельствует последний социологический опрос КМИС. Самое неожиданное, что электорат больше всего доверяет оппозиционной партии ОПЗЖ

Нардеп Виктория Сюмар не верит социологам: «Последняя социология, как по мне, «нарисованная» под новое правительство. Вероятно с Тимошенко и ОПЗЖ в коалиции и правительстве. И главная задача этого нового правительства — завести в Украину российский газ. Под благим предлогом «уменьшения тарифов». А переписка Тимошенко с российским агентом Ермаком четко показывает, кто планирует стать премьером. Политическая зависимость Украины от России всегда базировалось на «прочном фундаменте» российских газовых схем… И некоторые являются «специалистом» в газовых соглашениях не в пользу Украины. Правительство ШМЫГАЛЯ, убило атомную энергетику в угоду нескольким олигархам, подготовило почву для нового наступления пророссийских сил. О зеленых лузерах, которые своим профанством и жадностью ведут страну назад в «русский мир» даже говорить уже не стоит. Они заигрались и из-за своих комплексов просто теряют власть».

Нардеп от партии «Слуга народа» Александр Дубинский дал совет президенту, как уберечь их политическую силу от провала: «Отвечаю: я боролся за партию в 19 году, добивался для неё лучшего результата на местных выборах в 20 году, и считаю, что мы все ещё имеем уникальный шанс поменять страну, имея контрольный пакет акций во всех ветвях власти.

Но для этого Президенту нужно срочно избавиться от части своего окружения, которое тянет его и партию на дно, используя возможности власти для личной наживы.

А также осознать угрозу национальной безопасности, которая исходит от аферистов соросят-пинчучат».

Политолог Олеся Яхно, считает, что сейчас разворачивается борьба не за партии, а за премьерское кресло: «Социология такая социология (я про свежий опрос КМИС). Все закономерно — тенденции в смысле. Не свои голоса (я про СН), актуализированные на выборах в 2019 году нереализуемыми обещаниями, ушли сейчас тому, кто теперь будет более убедительно использовать эти голоса (ОПЗЖ). Но с учётом происходящего в США, России и того, что Медведчук в большой степени использует оппозиционность для зарабатывания российских денег, это тупиковая ветвь. Рубилово сейчас разворачивается за премьерство и как результат — возможное переформатирование монобольшинства в коалицию. Досрочные парламентские выборы для власти — последний вариант. В будущей ВР СН, судя по всему, вообще не будет. Там и так уже голоса давно разбились по олигархическим группам/группам интересов».

Журналист и общественный деятель Василий Апасов считает, что рейтинг отображает реальную картину электоральных предпочтений: «Все на выборы? Когда нам показывали рейтинги в последние дни перед Новым Годом, я говорил — замер не объективен в силу близкой даты светлого праздника. Все заняты оливье и елками. В такой ситуации люди склонны мыслить позитивно и забывать негатив.

Но праздники прошли и пришла реальность. Согласно опросу КМИС, рейтинг "Слуги народа" рухнул на четвертое место среди украинских партий».

Журналист Алена Яхно отметила, что главное в рейтинге — это доминирование пророссийских сил: «Чтоб закрыть тему с КМИС. Можно ли сказать, что опрос КМИСа искусственно занижает показатели Порошенко и слегка завышает Бойко? Да!

Проукраинское поле — это и Смешко, и Гройсман, и Яценюк, и Притула, и Тягнибок, и Кличко, и Рудык…. Целая толпа!

А на пророссийском поле измерили всего три фамилии — Медведчук, Шарий, Вилкул.

Очень странно выглядит отсутствие в рейтинге Ляшко и неожиданно высокий результат Тимошенко.

Означает ли это, что рейтинги неправдивые, манипулятивные и их надо выбросить в мусорное ведро?

Нет!

Они показывают главную тенденцию — резкий обвал слуг. Даже не третье место, а четвертое. Почему это произошло, смотрите в предыдущих постах.

Ирония в том, что Зеленский так увлекся борьбой с Порошенко, что не заметил, как на другом фланге выросло русскомирное чудище, которое уже начало его пожирать.

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И еще. Можно сколько угодно обвинять КМИС в продажности, но на последних выборах у них были самые достоверные результаты.

Впрочем, время нас рассудит! Посмотрим, какие опросы подвезут другие социологические конторы».

Политический эксперт Андрей Головачев написал о том, что олигархи поставили на Зеленском крест: «Как я уже не раз отмечал, рейтинг Зеленского кое как еще держался за счет быдла. То есть малообразованной, бедной части общества, которое совсем не обладает критическим мышлением и поддерживает любого действующего Президента по причине своей холопской психологии. Но после повышения тарифов Зеленскому стало отказывать даже быдло. Скромно напоминаю, что именно к весне этого года я прогнозировал рейтинг Зеленского в 20 % и 15% к осени.

Впрочем, до осени Зеленскому надо ещё как то доковылять.

Но даже нынешний позорный рейтинг Зеленского лишь показывает, что среди всех старых уродов (Бойко, Тимошенко, Гройсман, Порошенко, Ляшко и т.д,) он еще кое как котируется.

Но если олигархи покажут обществу нового клоуна' — каким два года назад был сам Зеленский, — то оно тут же увлечется им и рейтинг лже Голобородько рухнет до 8- 10 %. Нет сомнения, что на Зеленском все уже поставили крест и ускоренно готовят ему замену.

Думаю, что после артистов из "Вечернего квартала" популярностью у общества будут пользоваться клоуны в униформе с квадратным подбородком, чеканным голосом и военной выправкой».