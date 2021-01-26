С 25 января на Украине отменен локдаун, но введены более мягкие ограничительные меры. Карантин длился с 8 января и был встречен украинцами и бизнесом по-разному. Медики, которые ежедневно сталкиваются с опасностью ковида, считают меры правительства по борьбе с пандемией недостаточными

А вот бизнес несет большие потери и негодует. Как встретили окончание локдауна эксперты — в обзоре соцсетей.

Политтехнолог Дмитрий Раимов считает, что Украина больше не будет вводить локдаун, потому что не переживет его: «Через час в стране закончится локдаун. Больных не стало меньше, как карантин удерживал около 500-1000. Пандемия никуда не ушла, и мир говорит: готовьтесь к следующей волне. Ещё раз закрыть не выйдет. Это последний локдаун. Дальше — только боль и мучение. Врачи не получают доплаты. Пациенты уже перестали тестироваться. Смертность есть. Врачи также не защищены и уезжают. Более 40 тысяч врачей уволились и уехали. На новые мерседесы деньги есть, на норм. зарплату спасителю жизни — нет. Как и на учителей — потом удивляются, чего в стране власть туповатая. А в какой системе она получала образование? Это — дети больной системы. Но отвлёкся.

Народ активно вертел власть на причинном месте: рестораны работали, бары, залы. Всё работало. Завтра начнут работать школы и институты. Вновь статистика… хотя если не тестировать, статистика не изменится же, да? Власть делала вид, что не видит. Народ делал вид, что те, кто не видит, власть».

Журналист и телеведущая Диана Панченко отметила завершение карантина бокалом шампанского: «Отмечаю окончание локдауна. Паркинг в ТРЦ забит — люди, как и я, соскучились по шопингу. Но, ожидаемо, немало магазинов так и не открылись, не пережив эксперимента. Пока детишки из Офиса президента играют в управление страной, страдают люди. Никто не поймёт, почему можно было работать метро, где риск заразиться в разы выше, чем в магазине или кафе. Я уже молчу про Буковель и носки.

Поэтому, Владимир Александрович, в светлый день Вашего рождения, пожелаю Вам ума. Он нам нужен. Авось сбудется».

Основатель компании КА Group Алена Жупикова, наоборот, встретила окончание локдауна без воодушевления. Её бизнес остался под запретом: «Не дайте мне сорваться и поверить в собственные сомнения, что лошадь сдохла и пора с неё слезть. Заканчивается очередной локдаун, а ивенты всё так же остались под запретом. С марта 2020-го. Да, в прошлом году мы научились делать гибридные события, мы научились создавать диджитал-проекты, продолжая поддерживать бизнес, помогая руководителям и управленцам компаний адаптироваться к новой нормальности.

Но офлайн остаётся важным. Цель любого офлайн-события — это создание эмоциональной интенсивности, внимательного слушания и атмосферы, которую невозможно описать словами, она просто чувствуется. Там есть химия.

Да, онлайн плотно ворвался в нашу жизнь. Зумы, стримы, эфиры заполнили наш рабочий Календарь. Но это никогда не заменит человеческого общения в личном пространстве. Это как заказать доставку еды из любимого ресторана. Вроде вкусно, но чего-то не хватает.

Мой мыслительный фон дал сбой.

В поисках ответа: как сохранить стойкость и не дать себе слабину? Как сохранить здравый смысл и принять, что в Буковели без масок в очереди на подъёмник можно, а бизнес-ивенты нельзя?»

Блогер Евгений Ихельзон был предельно ясен: «Локдаун — это репрессивные меры. И через три часа их сторонники превратятся обратно в кабачок. За вашу и нашу свободу!»

Блогер Евгений Хурсин поделился своими наблюдениями: «Заезжал сегодня в "Эпицентр".

Пару раз. Там просто очень много народу. Реально машину негде припарковать.

А в самом магазине многолюдные очереди на всех кассах. Такое впечатление, что весь Киев и область решили в один день ремонт начать».

Блогер Виталий Чепинога отшутился на злобу дня: «Вот сегодня открыли маркет на Антоновича в 8 утра после локдауна… И я специально 15 минут стоял у кассы и следил… Люди покупают пиво, сигареты, трубочки с кремом, йогурт, еще какую-то херню… Но ни один (я подчеркиваю — ни один!!!) не купил носки!!! Не говоря уже о тетрадях… А крику было!»

Бизнесмен Вячеслав Трунов убеждён, что локдаун не остановил темпы распространения ковида: «"Я доверяю только той статистике, которую сам сфальсифицировал".

© Уинстон Черчилль

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В Украине резко упал суточный прирост заражений коронавирусом. Выявлено меньше 4 000 случаев. Кто бы сомневался? Локдаун заканчивается, Степанов к отчёту готовится».

Бизнесмен Александр Серый уверен, что локдаун давно стал политическим инструментом: «Локдаун по-украински превращается в политику ограничений в нормальной человеческой жизни. Это уже не медицинский вопрос, а социальный.

Не охраняющий, а загоняющий в рамки».