В среду, 20 января, в США пройдет инаугурация 46-го президента страны Джо Байдена. Чего на Украине ждут от нового, но такого знакомого Байдена, а также кто поехал представлять страну на торжествах — в обзоре соцсетей

Что изменится для Украины с приходом нового президента США, предположил журналист Вадим Денисенко:

«Итак, от каких иллюзий нужно избавиться? Можно все порешать на личных контактах.

Сейчас существует миф про определенное количество людей, которые якобы могут открывать ногой двери в Белый дом и все решать. Действительно существуют точечные темы, которые держатся на контроле в овальном комитете, но в США работают институты и как только от Украины начнет бегать десяток гонцов, каждый из которых будет называться человеком Зеленского — это станет крахом нашей политики.

В Вашингтоне любят конкретику и хотят иметь дело с понятными людьми, которые имеют полномочия. Сейчас, в офисе Президента это просто не понимают и это несет огромные угрозы для нас. Байден займет сверхжесткой позицию в отношении России.

Главная угроза для США — Китай, который резко усилился, возглавив процесс по созданию зоны свободной торговли в юго-восточной Азии. И Россия здесь выступает естественным союзником США по сдерживанию Китая. Вашингтон будет пытаться искать пути по восстановлению диалога с РФ, так же, как и Россия их ищет. Ведь в Москве тоже прекрасно понимают, какую угрозу несет Китай для РФ. И здесь надо будет делать сверхусилия нашим дипломатам, чтобы правильно играть на этом фронте.

Самый быстрый путь к США — прямой диалог с Вашингтоном. Украина для США — периферийная зона. Главные усилия в нашем регионе, которые будут продолжать прикладывать США — это инициативы Триморья. Мы наконец начнем играть там свои игры.

И надо понимать, что кроме налаживания прямых контактов, кратчайшая дорога в Вашингтон лежит через Варшаву, Бухарест и Прагу. Региональные союзы будут играть ключевую роль в мировой системе безопасности в ближайшие годы. Нужно не трогать Сытника и все будут считать, что мы боремся с коррупцией.

При Байдене, Вашингтон будет уделять больше внимания демонстрации демократических устремлений. К сожалению, мы страдаем от примитивных решений. И одно из таких решений — попытка свести всю борьбу за демократию к коррупционной составляющей, которая в последние месяцы свелась к сохранению Артема Сытника в должности. С одной стороны это нелогично, а с другой — это ставит офис президента в неудобное положение: ведь де-факто, Зеленский, а вместе с ним и страна, становится заложником истории о коррумпированных странах Европы.

Если не выйти из этого суженного «порочного круга», мы не сможем ни бороться с коррупцией, ни претендовать на похвалу от «цивилизованного мира» за продвижение реформ. Даже если эти реформы будут проводиться. В офисе президента сейчас ломают голову над тем, какой проект предложить США, чтобы мы сразу стали интересными.

На самом деле, это путь Виктора Януковича, который в первые дни своей Президентства предложил США отдать 90 кг обогащенного урана. И действительно, это позволило более двух лет иметь относительное спокойствие на этом фронте. Но после вывоза последнего килограмма США сразу вспомнили о Тимошенко и другие антидемократические истории. У нас нет сейчас урана и у нас нет такого одного или двух проектов».

Журналист Светлана Крюкова напомнила, какие напутственные слова сказал Джо Байден постмаданной власти с трибуны Верховной Рады пять лет назад и что с тех пор изменилось:

«Президент Байден точно уже войдет в историю как глава государства, который лучше всех своих предшественников понимает «украинский кейс». Который неоднократно бывал в нашей стране. Знаком и много раз встречался с теми «топами» украинской политики, которые уже три месяца не могут угомониться и прекратить постить с ним фоточки, доказывая всем и каждому о существовании близкой дружбы.

Как человек, посвятивший политике почти полвека, он, безусловно, сделает выводы в отношении каждого своего «украинского друга». И уж точно будет аккуратней разговаривать по телефону.

Пять лет назад, 8 декабря 2015 года, он произнес, обращаясь с трибуны Верховной Рады к президенту Порошенко, депутатам, правительству, очень важные слова: «У вас есть еще другая борьба, историческая борьба — против коррупции. Украина не может себе позволить, чтобы люди потеряли надежду еще раз. Единственное, что хуже чем отсутствие надежд, это видеть, что воскресшие надежды угасают снова и снова из-за коррупционных проблем. Вы не сможете назвать мне ни одной демократии в мире, где царила бы раковая опухоль коррупции. Вы не можете назвать ни одной такой страны. Они абсолютно несовместимы. Коррупция высасывает ресурсы, которые не доходят до народа, она тормозит развитие экономики. Мы знаем об этом. Вы знаете об этом. Украинцы знают об этом…. Это время Украины. Может, это ваш последний шанс. И, пожалуйста, ради нас, ради всех, не упустите это время, не упустите эту возможность. Воспользуйтесь этой возможностью. Постройте лучшее будущее для народа Украины….»

Прошло 5 лет. Не изменилось ничего из того, что сделано бы нашу страну успешнее и красивее. Мы по прежнему одна из беднейших стран Европы. Все так же — самая коррумпированная страна Европы, в которой коррупция заиграла новыми красками с созданием крайне дорогостоящий, но совершенно неэффективных и бесполезных борцунов с коррупцией.

Экономика продолжает кое-как держаться на все более старом и продолжающем разрушаться на глазах советском индустриальном потенциале. Мы потеряли целые отрасли промышленности, не в состоянии самостоятельно производить даже элементарную бытовую технику. Имея три авиационных завода, уже шестой год не можем сподобиться хотя бы на один самолет.

Четверть века назад Украина обеспечивала более 13% всех запусков ракет в космос в мире — сегодня мы всего лишь подмастерье в американских и европейских космических программах. Когда-то мы были в состоянии спускать со стапелей верфей уникальные авианосцы, которые сегодня служат флагманами АМС Китая и Индии, но уже более четверти столетия спокойно смотрим, как ржавеет и разваливается тяжелый ракетный крейсер, который должен был носить гордое имя Украина.

Нам нужны инвестиции и технологии, и в этом плане мы могли бы рассчитывать на США и содействие со стороны новой администрации.

Но нам нечего предъявить Джо Байдену, который пять лет назад говорил нам о том, что нужно сделать, чтобы страна стала успешной. Если у него появилась бы возможность еще раз выступить в Верховной Раде уже в качестве Президента — он мог бы снова прочитать тот же текст, что и в 2015 году.

Все те слова актуальны и в отношении нынешнего нашего президента, парламента, правительства, которые по прежнему живут в системе координат, ориентированной на личное обогащение в ущерб интересам страны.

В чем разница между лидерами США и Украины? Президенты США приходят, чтобы послужить своей стране с мечтой когда-то попасть в учебники истории. Президенты Украины — чтобы попасть в списки Форбс или в социологические опросы самого популярного и просто узнаваемого персонажа».

Бывший член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук накануне инаугурации Байдена вспомнила о заслугах его предшественника — Дональда Трампа:

«Президент Дональд Трамп обратился к своему народу с прощальной речью! Главный тезис относительно внутреннего положения дел, кажется, заключается в том, что он был президентом, который выполнил все обещания данные народу!

Как по мне, это новое качество политики! Таких политиков в мире мало. Как бы мы к нему в мире не относились, как не мешали ему его оппоненты внутри страны, инициируя два импичменты за каденцию, он выполнял лозунг своей инаугурационной речи: Америка превыше всего! И американцы отплатили ему еще большей, на миллионов 15 голосов, поддержкой на этих выборах президента!

Он снова осудил нападение на Капитолий на прошлой неделе! Его настоящие сторонники этого делать не могли, уверен президент впервые за последние дни выражая эту позицию! Не менее важным тезисом речи было то, что несмотря на огромное давление в последние президентские дня, Президент Трамп вновь выразил уверенность, что его путь только начинается!

Будет ли это так, или это только условные церемониальные слова прощания покажут события ближайших дней, недель, месяцев! Ну и главное для мира! За свою каденцию Президент Трамп не вступил ни в одну войну в мире! Как по мне, это суперважный не только тезис, но и факт современной американской политики, мировой геостратегиии, которая существенно отличает Трампа от многих предыдущих американских президентов.

Речь была громкая и лаконична. Это была солидная президентская позиция. Упрощать не стоит. Все же это Америка! И ее 45 президент Дональд Трамп! Это выступление вместе с прощальной речью первой леди США Мелании Трамп накануне выглядит фактурно и щемяще, знаково! Америка, она такая!»

В свою очередь политолог Владимир Фесенко вспомнил о национальной украинской традиции посещать инаугурацию американских президентов:

«Два популярных вида украинского политического туризма в США — участие в молитвенных завтраках и присутствие на инаугурации нового Президента США. И то и другое покупалось за деньги. И то и другое не имело никакого политического значения. И то и другое стало жертвой эпидемии коронавируса.

Но кое-кто, похоже, все-таки попытается прорваться на инаугурацию Байдена (и мы догадываемся, кто), чтобы попонтоваться, мол «Байден нам поможет» (это парафраз классиков). Я не могу это воспринимать без некоторой иронии. Потому что такое поведение выглядит как проявление некоторых политических комплексов. Но не осуждаю. Каждому свое — кто-то едет за поддержкой в Москву, кто-то — в Вашингтон.

Кстати, посмотрел, кто из наших политиков осуществил туристический тур на инаугурацию Трампа четыре года назад: народные депутаты Андрей Артеменко, Борислав Береза, Александр Вилкул и Сергей Кивалов, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили (может кого-то пропустил, это по сообщениям СМИ). И что, кому-то из них это помогло? Скорее наоборот. Обратите внимание, все перечисленные депутаты потеряли свой мандат на выборах. А.Артеменко лишили украинского гражданства. У Саакашвили тоже не очень сложилось. Может это плохая политическая примета для наших политиков — участвовать в инаугурации Президента США? Или это у Трампа была очень плохая аура по отношению к украинским политикам?

Поскольку у нас также любят обсуждать тему участия/неучастия нашего Президента в инаугурации Президента США, то напомню, что иностранные лидеры не приглашаются на инаугурацию Президента США, вместо них страны будут представлены их послами в США».