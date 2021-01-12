США ввели санкции против семи украинских граждан

Официальная формулировка — за вмешательство в американские выборы. Неофициальная — за обнародование информации о причастности семьи Байдена к коррупционным схемам на Украине. Об этом неоднократно заявлял нардеп Андрей Деркач, который ранее тоже попал под санкции Штатов. Как сами украинцы прокомментировали «наказание» от американского Минфина (нардеп Александр Дубинский, соратник Деркача Дмитрий Ковальчук, экс-прокурор Константин Кулик, экс-нардеп Александр Онищенко, соратник Деркача Антон Симоненко, бывший украинский дипломат Андрей Телиженко, медиаменеджер Деркача Петр Журавель) — в обзоре соцсетей.

Нардеп Александр Дубинский на своей странице в ФБ пока еще свободно изложил свою точку зрение на американское давление: «К сожалению, ложные доносы шабунят и всех остальных подобных аферистов, по поводу, якобы моей связи с Деркачем, временно, в силу объективно сложной ситуации в США, позволили коррупционным паразитам реализовать очередную аферу.

В очередной раз заявляю о том, что я никогда не вмешивался в выборы в других государствах, в том числе и американские выборы и никогда не имел отношения к обнародованию или прочим подобным действиям так называемых плёнок Порошенко-Байдена.

И это все прекрасно знают.

Что касается моих дальнейших действий, то эти действия по данному вопросу будут соответствующими, и они будут носить юридический характер.

Однако, вызывает сожаление, что некоторые должностные лица США пользуются лживыми доносами аферистов, которые фактически содействует коррупции в Украине.

За право иметь независимую позицию, которая связана с отстаиванием интересов украинского народа, можно испытать временные неудобства и временно побывать в таких списках.

И это только начало большого и сложного пути по отстаиванию украинских национальных интересов.

Именно это я обязан делать для тех избирателей, которые доверили мне право и обязанность быть народным депутатом Украины, а не представлять интересы транснациональных корпораций и прочих паразитов на теле многострадального украинского народа.

Я никогда не буду марионеткой для страны-агрессора или для наших евроатлантических «партнёров». Борімося — поборемо!»

Журналист Юрий Лукашин в комментарии к этому посту напомнил, что президенты в США, как и политическая конъюнктура, имеют свойство меняться: «В Штатах президенты, как известно, непрерывно меняются. Сменят и этого. И если для нынешней администрации Саша оппонент, то для следующей все может стать совсем наоборот (республиканцы снова сменят демократов и че тогда?). В Америке ситуация такова, что как минимум половина населения не просто не переваривает Байдена (такая проблема была у Трампа), а помимо этого считает ещё и легитимность его крайне сомнительной (мягко говоря). И не просто так на ровном месте. Так что ещё посмотрим, чем это все кончится. И главное: Дубинский не несёт ответственности перед Байденом (он ему не присягал), ни перед американским народом (ему он тоже не присягал). Он украинский политик и ему нужно исключительно смотреть на то, как он отстаивает интересы украинского народа. И во всей этой истории интересы украинского народа и государства против внешнего управления и международных коррупционеров были представлены как следует. Пусть и дальше учитывают, что все их аферы в этой стране непременно будут раскрыты и однажды прилетят им бумерангом. Даже если это персонально Байден».

Бывший народный депутат Александр Онищенко также прокомментировал новость о введении санкций против себя: «Введение санкций против меня прогнозируемо. Также как и моя реакция на них… Эти санкции — реакция новых властей США на мои системные разоблачения коррупции Байдена и Демпартии США в Украине, а также их агентуры влияния, представленной в лице сетки дорогостоящих и бестолковых антикоррупционных органов. Они годами доят украинских налогоплательщиков на финансирование этих структур, а все коррупционеры на воле».

Журналист Юрий Бутусов написал, что нынешнему руководству Украины придется научиться выстраивать отношения с новоизбранным президентом США: «Первый удар Байдена: США объявили санкции против Слуги народа Александра Дубинского и тех, кто проводит антиамериканскую политику, тех, кто раскручивал скандалы против Байдена и против НАБУ!

Сразу после пресс-конференции, где народный депутат Андрей Деркач (известный связями с РФ), опубликовал записи разговора Байдена и Порошенко, в сентябре 2020-го года США ввели санкции против Деркача. Оба обвиняемых факт разговора опровергли. А теперь после избрания Байдена, даже не дожидаясь инаугурации новый пакет. Наказали тех, кто лично принимал участие в распространении аудиозаписей разговора Джозефа Байдена и экс-президента Петра Порошенко. Впервые под санкции попал депутат правящей партии. Интересно, что под санкции попали также четыре медиаструктуры, связанные с Деркачом, в том числе интернет-сайт «Набуликс». Поставить активную ссылку на «Набуликс» невозможно, фейсбук уже заблокировал его отображение. Так что не только Трампа банят.

Формально санкции ввела администрация Трампа. Однако очевидно, что расширение санкций прямо связано с результатами выборов в США и объявлением нового главы государства.

20 мая 2020-го года президент Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции:

"Про Порошенко и Байдена, да, я слышал, я прокомментирую. Думаю, это не последний знак, который увидят украинцы. Реагировать должна прокуратура, правоохранительные органы. Генеральный прокурор Украины еще вчера зарегистрировал уголовное производство по заявлению депутата Деркача. Будут расследовать. Я знаю, что это может быть воспринято, квалифицировано как государственная измена. Все — к правоохранителям". Что ж, интересно, как прокомментируют украинские руководители санкции США. Ждем обещанные результаты уголовного дела от ГПУ… Байден любит скорость!»

Юрист Андрей Портнов, опираясь на свой опыт подсанкционного гражданина, разъяснил, как расценивать санкции США в отношении украинцев: «Соединённые Штаты ввели санкции в отношении ряда украинцев. Как человек, который когда-то выиграл Суд ЕС и взыскал с Евросоюза компенсацию за введение санкций, имею полное право разъяснить, что такое санкции. Санкции — это внесудебная расправа по политическим или личным мотивам. Это противоречащая международным стандартам и базовым принципам практика. Санкции — это месть и международная информационная дискредитация при отсутствии доказательств вины, обоснованных подозрений, обвинительных приговоров и любых судебных решений. Санкции — это трусость предъявить что-либо в публичном и состязательном судебном процессе, решение, принятое вне установленных кодексами и законами процедур, без права на защиту или права быть проинформированным о сути претензий. Санкции — это дорогой, запутанный или вообще отсутствующий доступ к правосудию или возможности их обжаловать.

И чтобы с санкциями было тяжелее бороться, вам не позволяют нанять адвоката — у вас же санкции, ваши деньги нельзя перечислить и для этого нужно отдельное разрешение той страны, которая их ввела.

Санкции — это давно дискредитированный институт давления, пиара и внепроцессуальной расправы над неугодными политиками и бизнесменами».

Журналист Глеб Простаков написал об избирательности американского санкционного бичевания: «Из новости о введении санкций США против отдельных представителей 'слуг народа', Деркача и бывших соратников Порошенко можно сделать много выводов. Но для меня самым занятным является вывод о качестве украинской вроде как пророссийской 'оппозиции'. Медведчук под санкциями США еще с 2014 года, что не мешало ему продавать нефть в пользу ExxonMobil. Да и вряд ли ему сильно вредят заморозка активов, которых у него там нет, или запрет не въезд в страну, куда он не собирается. Остальные деятели ОПЗЖ в глазах американской администрации чисты и непорочны. Настоящих кремлёвских мало, вот и нету вожаков»

Конечно, многие порадовались первым решениям демократов, которые возвращаются в Овальный кабинет. Журналист Янина Соколова призвала жечь еще: «Санкции США против граждан Украины с пророссийской позицией — это только начало. Вскоре будет больше. Запасайтесь российскими паспортами, кто еще их не имеет, господа предатели.

Пророссийская нечисть должна сгинуть со страны как роса на солнце. Джо Байден, жгите еще».

Политолог Кирилл Сазонов высказался об опасностях для Украины, которые обозначили США: «Новость о том, что США ввели санкции против нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского и его ответное заявление стали достаточно резонансными сами по себе. Увы, кроме живого обсуждения самого факта мало кто пошел дальше. А стоило. Потому что «новость про санкции для Дубинского», как ее коротко называют в обсуждениях — маленькая надводная часть айсберга. В реальности все гораздо серьезнее. Хотя бы потому, что в списках Дубинский не один. К тому же США в этот раз не просто объявили о санкциях, а подробно объяснили в чем причина. Вы же понимаете, что сделали это не зря. А зачем? Вот этот вопрос и ответ на него для Украины гораздо важнее, чем сама новость по факту.

Итак, в санкционный список SDN OFAC кроме нардепа Александра Дубинского попали помощник бывшего нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук, бывший прокурор Константин Кулик, бывший нардеп от «ПР» Александр Онищенко и еще один помощник Деркача Антон Симоненко. Это ключевая группа. Кроме того в списке помощник бывшего нардепа от "Партии регионов" Юрия Благодира (7 созыв), руководитель и основатель ИА "Только новости" и "Скептик" Петр Журавель и Андрей Телиженко — бывший работник посольства Украины в США, его называют помощником Рудольфа Джулиани, адвоката американского президента. Чтобы упростить ситуацию делим людей на ключевые группы.

Первая — группа Андрея Деркача, против которого США ввели санкции еще раньше. Телиженко просто связной, а Петр Журавель отвечает за информационную поддержку. То есть все эти фигуры — просто группа поддержки основного игрока в этом сценарии — Андрея Деркача. Именно его в своем заявлении госсекретарь США Майк Помпео называет человеком, который более 10 лет является "активным российским агентом, поддерживающим тесные связи с российскими спецслужбами". Остальные, исходя из этого же заявления, способствовали и помогали ему в распространении дезинформации и попытках влиять на американские выборы. А теперь для простых выводов возвращаемся в нашу родную Украину.

Что мы имеем по факту? США вправе вводить санкции против кого угодно — это их решение. Мы на это никак не влияем, а если Дубинский хочет юридически доказывать свою непричастность — пусть самостоятельно этим и занимается. Но Майк Помпео прямым текстом называет влиятельного украинского политика Андрея Деркача агентом российских спецслужб. Активным агентом, который работает более 10 лет на Кремль. Помпео не журналист, не громадський дияч — он дипломат. То есть человек, который тщательно взвешивает каждое слово. И за каждое слово готов ответить с аргументами и документами. И, что важно, именно Украина, а не США, стала жертвой российской агрессии. То есть нас присутствие агентов российских спецслужб на нашей территории и в нашей политике должно беспокоить гораздо больше, чем Госдеп. И что по этому поводу думает «Служба Божия Украины»? Вернее, что она по этому поводу делает?

Владимир Александрович, мне кажется, что тут как раз уместно будет позвонить Баканову прямо сейчас. Особенно в контексте того, что это вопрос не только нацбезопасности Украины, но и наших отношений с США. Надо звонить. В обязательном порядке. Ну и формально стоит отреагировать и на санкции в отношении Дубинского. Согласитесь, ситуация, когда нардеп от партии власти (от вашей партии) попадает в санкционный список США за сотрудничество с российской агентурой, ставит вас в очень двусмысленное положение. И не только вас — нас всех»