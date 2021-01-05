Новый год на Украине начался с нового вброса. Во всяком случае именно так расценили большинство экспертов информацию о причастности белорусских властей к убийству журналиста Павла Шеремета

Напомним, журналист подорвался на самодельной бомбе, которая была прикреплена к автомобилю летом 2016 года в Киеве. Следствие до сих пор продолжается, однако виновные до сих пор не понесли наказание, а заказчики и вовсе неизвестны. В следственном изоляторе находится подозреваемый Антоненко, а дело все больше обрастает политическим контекстом. Как прокомментировали в своих соцсетях эксперты дело Шеремета, в обзоре Укриана.ру.

Политолог Константин Бондаренко не верит в причастность белорусских властей к убийству Павла Шеремета: «В информпространство вброшен материал якобы прослушивания бывшего шефа КГБ Беларуси Вадима Зайцева, в котором якобы дается указание уничтожить (среди прочих) журналиста Павла Шеремета. Материал датируется 2012 годом. Возникает несколько вопросов. Во-первых, почему его обнародовали только сейчас, а не в 2016-м или в 2012-м? Чего ждал сотрудник спецслужб столько лет? Торговался? Или накапливал в себе оппозиционный потенциал? Во-вторых, чего ждали подчиненные Зайцева целых четыре года? Примерно в то же время, которым датируется запись, Шеремет переехал в Украину. СБУ в 2012 возглавлял Игорь Калинин, во времена которого одна из наиболее подготовленных спецслужб постсоветского пространства могла совершить теракт на территории Украины без особых проблем. В-третьих, как-то не верится, что начатый Зайцевым процесс только через четыре года реанимировал новый председатель КГБ Валерий Вакульчик, который был полным антиподом своего предшественника и даже играл в «либерализм» (формировать имидж либерала на фоне неуравновешенного и несдержанного генерала Зайцева было не трудно). Тем более, что особой оппозиционностью в отношении Лукашенко Шеремет в настоящее время не отличался (ну верить в супероппозиционность Шеремета могут только те, кто верит в супероппозиционность Гонгадзе — а было немало тех, кто рассказывали о паническом страхе Кучмы перед Георгием). Одним словом, в том, что Зайцев мог говорить те вещи, которые были озвучены на пленках — верю. В причастности белорусских спецслужб к убийству Шеремета — не верю».

https://www.facebook.com/bonkost/posts/4096863417015009

Главный редактор издания «Страна» Игорь Гужва убежден, что слив разговора генерала — это новый инструмент дискредитации Александра Лукашенко на Западе: «Что означает для дела Павла Шеремета появление версии о причастности к его убийству белорусских спецслужб? Прежде всего — версия эта по сути не имеет никаких доказательств. Во-первых, непонятна аутентичность записей. Во-вторых, если даже они и достоверны, то разговор велся в 2012 году и зачем через четыре года белорусскому КГБ (в котором к тому времени уже сменился руководитель) и вообще властям Беларуси было реализовывать этот план — непонятно.

Наоборот, в то время Лукашенко всеми силами пытался улучшить отношения с Западом. В том числе и в роли посредника в урегулировании конфликта на востоке Украины. Убийство Шеремета этой задаче прямо противоречило.

В-третьих, сам Шеремет к 2016 году активно белорусскими делами уже не занимался и угрозу власти Бацьке особо не представлял.

В тоже время, эта версия, будет жить своей политической жизнью.

Прежде всего, как новый инструмент дискредитации Лукашенко в Европе, Украине и самой Беларуси.

Что касается украинских властей, то они также могут попытаться использовать эту версию.

Во-первых, начать расследовать "преступления режима Лукашенко", что в последнее время может быть актуальным для Киева и Запада в виду ухудшения отношений с Минском.

Во-вторых, уйти от неудобной темы о роли СБУ и власти Порошенко в заказе и организации убийства Павла Шеремета.

Но тогда не совсем понятно, как привязать Антоненко, Кузьменко и Дугарь к "руке Минска", если эта версия получит официальное подтверждения у следствия и будет названа основной.

В таком случае все трое обвиняемых имеют высокие шансы вообще выйти на свободу, чего уже давно добиваются националисты.

Правда, это будет очень сильным ударом по Арсену Авакову, который много поставил на версию о причастности к убийству Антоненко, Кузьменко и Дугарь. И поэтому далеко не факт, что "белорусский след" станет у полиции основным.

Скорее, он станет "основным" у радикалов, которые будут использовать эту тему как еще один способ давить на власть и суд.

И, как минимум, добиться выхода на волю Антоненко, который единственный из всех троих до сих пор еще находится в СИЗО. А как максимум — полностью развалить дело».

https://www.facebook.com/veprwork/posts/3707880682604115

Бывший народный депутат и активист Игорь Луценко подхватил версию о непричастности подозреваемых националистов: «Белорусская оппозиция передала в Украине записи разговоров тамошнего КГБ, свидетельствующие, что эта спецслужба планировала убийство журналиста Павла Шеремета. Еще одно свидетельство того, что обвинение Антоненко, Дугар и Кузьменко в убийстве Шеремета является фальсифицированным. Сейчас необходимо добиться изменения меры пресечения Антоненко, чтобы он в конце (концов) вышел из СИЗО, где он находится без надлежащего обоснования уже второй год. Это будет проявление высшей подлости со стороны офиса генпрокурора — не изменить меру пресечения на более мягкую. Надеюсь, наступит и политическая ответственность для тех, кто публично продвигал лживую версию о "расовых" мотивах убийства Шеремета волонтерами и музыкантами. Прежде всего, будут извиняться действующий президент Зеленский, который лично поддержал фальсификаторов. Если бы не его присутствие на той памятной пресс-конференции, где Антоненко и других объявили убийцами, то белыми нитками шитое обвинение давно бы рассыпалось с позором».

https://www.facebook.com/igor.lutsenko/posts/3839321386091822

Волонтер и активист Валерий Прозапас назвал провалом украинское расследование дела Шеремета и призвал к ответственности высшее руководство МВД: «Я думаю одним из основных вариантов "расследование" "дела Шеремета" — было привлечение к нему фамилии Порошенко. Именно поэтому на тот "брифинг" и приперся целый президент Зеленский, который затем многозначительно намекал, что "очень скоро назовет заказчиков". Именно поэтому вбрасывались конспирологические слухи о причастности к делу "бывших сотрудников СБУ". А идиотские формулировки про "ультранационалистические идеи" и "величие арийской расы" должны были еще больше демонизировать "воинственное меньшинство" и его лидера в глазах населения. Как видите — вышел глобальный косяк, и я не представляю как из него выйдет национальная милиция без радикальных кадровых перемен в своем руководстве».

https://www.facebook.com/rex.prozapas/posts/3683504248402891

Журналист Егор Чечеринда привел цитату комментария МВД и дал ему свою оценку:

«Официальная позиция украинского МВД об участии КГБ Беларуси в организации убийства Павла Шеремета и возможного участия в исполнении этого преступления бойца ООС Андрея Антоненко, хирурга Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугар: "Эта информация подтверждает основную версию следствия, что наши обвиняемые действовали не самостоятельно, а выполняли определенный преступный замысел определенных неустановленных лиц". То есть Антоненко, Дугар и Кузьменко действовали по заказу КГБ Республики Беларусь. Гениально и профессионально!…)) главное — достоверно…»

https://www.facebook.com/checherynda/posts/3619154681497823

Бывший народный депутат и журналист Вадим Денисенко написал свое видение ситуации и дал прогноз развития событий: «Убийство Шеремета Лукашенко. Что здесь не так? Главный вопрос с которого нужно начинать разговор о «пленке» Шеремета — кому выгодно сейчас слить (сфабриковать) прослушку в кабинете председателя КГБ Беларуси. Ответ на этот вопрос поставит много точек над «и» 1. Сенсационная новость о прослушке 2012 года, якобы сделанной в кабинете председателя госбезопасности Беларуси, и документы о местонахождении Шеремета в Зеленодольске станут важным информационным рычагом борьбы с Лукашенко в 2021 году. И Шеремет, как пока это выглядит, — хорошая «приманка» для западных СМИ (диктатор убивает журналиста). Итак, первое, что нужно понять — это слив информации не про Шеремета, а против Лукашенко. И именно с этой точки зрения надо его рассматривать. 2. Важнейшие вопросы, которые нужно задать сейчас — это вопрос о том, кто мог делать эту запись и почему она слита именно сейчас. На первый вопрос ответов может быть три: русские, китайцы или какая-то мощная натовская разведка. Китайцам точно не нужно наносить удар по Лукашенко и поэтому, вряд ли им выгодно было сливать эту информацию. Натовцы — теоретически возможно. Правда, пока неясно, будет ли второй ход. Потому что пока эта одноходовка вряд ли нанесет удар по Лукашенко. Россиянам сейчас может быть выгодна эта история, ведь они стараются ускорить изменение Конституции и пытаются сделать все от себя зависящее, чтобы уже в этом году Лукашенко ушел в отставку и вместо него пришел кто-то полностью подконтрольный им. Между прочим, стоит заметить прямые аналогии этого слива с пленками Мельниченко, где самым ярким эпизодом была история об убийстве Гонгадзе (орлы Кравченко и аналогичное подразделение в КГБ Беларуси). Подытоживая, запись и слив могли сделать или русские (что сейчас выглядит более вероятно) или же какая-то Натовская разведка. 3. Почему слив произошел именно сейчас? В последнее время начали стихали протесты и не исключено, что подобные вещи могут дать им новое дыхание. Дело в том, что Лукашенко пытается максимально оттянуть свой уход от власти и угасание протестов ему как раз на руку. 4. Отдельно стоит остановиться на возможности убийства Шеремета в 2012 году на территории РФ (на самом деле Шеремет в 2012-ом году уже находился на территории Украины — Ред.). Вероятность того, что Лукашенко мог отдать такой приказ выглядит просто невероятной, ведь это означало бы, что он делает невероятно недружественный жест по отношению к Путину и ставит под угрозу и без того сложные отношения двух стран. 5. могли белорусские спецслужбы совершить этот теракт в Киеве? Теоретически да. И от того, кто и как будет раскручивать эту тему, станет ясно, кто прослушивал председателя КГБ Беларуси. Но сможет ли открытие этого факта повлиять на внутриукраинскую ситуацию? Пока получается, что нет, хотя будут попытки качать министерство внутренних дел. Подытоживая, следует отметить, что пока важно посмотреть за вторым и третьим шагами этой истории (если они будут конечно). Сейчас же украинская линия этой истории не является магистральной даже в Украине».

https://www.facebook.com/vadym.denysenko.1/posts/3739605416060240