Новый штамм коронавируса из Великобритании, похоже, начал стремительно распространяться по Европе и уже добрался до Украины

Официальный Киев пока не закрыл авиасообщение с Лондоном, в отличие от многих стран. О том, чего же сами украинцы опасаются на фоне последних новостей: мутировавшего ковида, локдауна или отсутствия перспектив скорой вакцинации, — они написали в своих соцсетях.

Политтехнолог Дмитрий Раимов написал, что следующий год не вселяет ему надежды: «2021 ГОД — ЕЩЁ ОДИН ГОД КОРОНЫ. Коротко, если пропустили: в Британии новый штамм коронавируса. По словам премьера этой страны, "на 70% заразнее".

Сегодня мир отменяет самолеты с Британии. А прямо в эти минуты перекрывают тоннель под Ла-Маншем.

Издание The Independent сообщило со ссылкой на МОЗ этой страны, что новый локдаун — это в реальности на пару месяцев.

Лондон в пробках. Люди убегают из города. И, что главное, вирус уже в Австралии, Дании. Закрывать поздно. Скорее всего, мир ожидает новое закрытие. И нас тоже. Нам нужно готовиться, что вирус уже в стране. Готовиться, что 2021-й будет таким же. С короной. И январский локдаун не последний. Хотя и из него нужно выйти еще».

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Журналист Сергей Щербина рассуждал по поводу перспектив и последствий локдауна на Украине: «В ленте стоит вой по поводу необходимости закрыться на карантин, последовав мировому примеру.

Отдельной строкой идет порицание недостойной статистики украинского Минздрава, показывающей жалкие 6К случаев ковида за последние сутки.

Сложно спорить с тем, что данные Минздрава — генератор случайных чисел. Только когда Степанов заклинал "ураганными антирекордами" — статистика была точно такой же ересью, как и сейчас. Нет у нас статистики. Никакой. Совсем. Принимать какие-либо решения на основании случайных чисел — сущая глупость.

Смысл локдаунов — дождаться прививку. Текущий мировой пример укладывается в эту логику, в цивилизованных странах недолго до массовой вакцинации. В случае Украины — уже и Блумберг написал, что вакцины будет закуплено на 2 миллиона человек + на 4 миллиона даст мировое сообщество бесплатно. Итого 6. А надо 26 вакцинировать. Ожидайте, ваш звонок очень важен для нас.

Представитель ВОЗ Ханс Клюге в интервью РБК-Украина на прошлой неделе сказал вполне здравую вещь: ключевой вопрос в борьбе с пандемией — это следование людей рекомендациям, ношение масок и прочая личная гигиена. И, само собой, вакцинация.

Остальное, мне кажется, — развлечения для богатых людей. Могут себе позволить. Украина — нет».

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Директор Центра экономических стратегий Глеб Вышинский написал грустный пост-прогноз: «Почитал новости о свежем штамме коронавируса — закрытие транспортного сообщения, лондонцы бегут из города, думают идти на ужасное преступление и ехать к родственникам праздновать Рождество, бриттов запирают в аэропортах к получению тестов, страны объявляют третьи и четвертые локдауны. Похоже, что единственный способ спасти граждан развитых стран от превращения в животных в зоопарке — найти штамм, который будет массово заражать людей через пищу. Или через Netflix».

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А вот главврач диагностического медицинского центра Львова Тарас Жиравецкий не видит пока больших новых угроз из-за обнаружения нового штамма. И вот почему: «Мутация вируса вызвала панику в Великобритании и во всех странах ЕС. Если кто-то думал, что 2020-й — это сложный год, то 2021-й будет, видимо, еще интереснее. Пока не понимаю, в чем такая проблема, если мы уже знаем, как диагностировать и лечить пациента с ковидом. Новые мутации ничего не меняют в тактике диагностики и лечения. Возможно, будет вопрос к вакцинам, но на них надеяться пока очень рано. То, что вирус быстрее распространяется, — это печально, но и предыдущий штамм также быстро охватил весь земной шар. Прежде всего нам нужно перестать сеять панику и выполнять четко то, что мы уже умеем, — вовремя диагностировать и лечить пациентов с ковидом. P.s. Хорошо, что у нас нет такой лаборатории, которая определяет мутации вируса, потому думаю, что наши ученые уже бы нашли сотни мутаций вируса с начала пандемии».

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Тем временем первый случай мутировавшего ковида, похоже, уже зафиксирован на Западной Украине. Политический эксперт Владимир Корнилов прокомментировал и эту новость: «Во как! Оказывается, в чем-то Украина в числе первых! Но вакцину все равно принципиально не купит. Теперь не только российскую, но и британскую!»