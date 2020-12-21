Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью изданию The New York Times, в котором рассказал о планах Украины на 2021 год, борьбе с коррупцией, об отношениях с США и вакцине от коронавируса, а также о ситуации в Донбассе. Его внимательно изучили эксперты и дали свои оценки

Главред издания «Страна» Игорь Гужва услышал в интервью Зеленского важный посыл — Украина может взять российскую вакцину: «Многие вещи в нем — это то, что он говорил ранее неоднократно (про Донбасс, «антикоррупционные реформы», отношения с Коломойским и Россией). Но есть один момент в интервью, действительно интересный и важный — про вакцинацию от коронавируса.

Его стоит разобрать отдельно.

1. Из интервью прямо следует, что Украина имеет проблемы с получением вакцины Pfizer. Зеленский признает, что наша страна не в приоритете на поставки этой и других западных вакцин.

2. Зеленский говорит, что это может быть и «геополитическим ударом», так как «объяснить украинскому обществу, почему, если Америка и Европа не дают тебе вакцину, ты не должен брать ее у России, — любому человеку, который умирает, объяснить это невозможно».

3. Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос, будет ли Украина брать российскую вакцину, если она докажет свою эффективность, а поставки с Запада не начнутся. Но из его ответа следует, что это возможно: «Все очень просто. Украина будет спасать своих людей».

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Общественный деятель Александр Скубченко остановился на еще одной важной теме для украинцев, прозвучавшей в интервью, — языковой: «Зеленский в новом интервью рассказал, что "когда был оккупирован Донбасс, говорили, что у Донбасса отнимают русский язык. Это была просто сильная информационная атака Российской Федерации. Пример, который я вам привел, когда люди, говорят по-русски, защищают независимость Украины. Так как они могут отнять русский язык у Донбасса?"

Ни о чём рассказал президент, лишь бы эффектно и красиво получилось.

Владимир, военные не "отнимают" русский язык у Донбасса. Право на язык каждому на планете Земля предоставляется рождением и прекращается смертью — это неотъемлемое право человека, как и право на жизнь. Вы этого, как юрист, не знаете?

Ни вы, ни армия, ни один президент в мире не в состоянии "отнять" русский язык у кого бы то ни было, а не только у Донбасса.

Это сделали уже законами Украины, тотально ограничив сферы его, языка, применения: отняли русский язык у всех, в том числе и у военных, о которых вы говорите.

Я на русском языке могу СВОБОДНО говорить в любой точке Земного шара как иностранец.

Но разве дома, в Украине, я иностранец? В Украине же я могу на русском языке тоже ТОЛЬКО говорить и только в быту. Как иностранец, но у себя дома.

Но ведь право на язык — это не только право на нём говорить. Это право получать воспитание, образование и информацию на нём.

Это всё в Украине запрещёно: русский язык запрещён во всех сферах общественной жизни. На нём можно только говорить в быту, что запретить законами просто невозможно, иначе запретили бы и это.

Уже лично Вы запретили среднее образование на нём с 1 сентября этого года. А с 16 января за русский язык уже штрафовать начнут. А Вы всё выдумываете фигуры речи, чтобы убедить американцев, что в Украине никто русский язык не запрещает».

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Политический эксперт Владимир Корнилов тоже отметил вопрос вакцинации: «Зеленский в интервью New York Times: «Невозможно объяснить украинскому обществу, почему ты не можешь брать вакцину из России, если Америка и Европа не дают тебе вакцину»!!! Обратите внимание на объяснение, почему нельзя российскую: «Россия поддерживает сепаратистскую войну», хотя в статье и признаётся, что российская вакцина спасает жизни. Ну вот, а министры Зеленского со всех эфиров кричат, что политика тут не при чем, а российская вакцина — «это фейк».

Интересно, а если Россия ведёт войну, то зачем бы она спасала жизни украинцев? Зеленский же фактически тут признаёт, что ему покупать у России вакцину запрещают те же хозяева, которые не дают ему свою».

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Политический эксперт Михаил Шнайдер сделал синопсис интервью: «Владимир Александрович рассказал о планах Украины на 2021 год, борьбу с коррупцией, об отношениях с США, вакцине от коронавируса, ситуации на Донбассе и многом другом.

А теперь давайте более подробно и тезисно узнаем о том, что наш президент поведал Американским Журналистам.

— Международные Отношения:

Владимир Александрович заявил, что не хочет, чтобы о мире на Донбассе договаривались без участия Украины.

"Я, президент Украины, не хотел бы, чтобы в отношении мира на Донбассе и условий этого мира договаривались какие-то глобальные Игроки. Для нас важно быть за этим столом переговоров, потому что без нас НЕВОЗМОЖНО договориться. Потому что субъектом этой договоренности является Украина" — заявил Президент.

— Вакцина от Коронавируса:

По словам Зеленского, Украина не вошла в перечень стран, которые первыми получат вакцину от коронавируса, поскольку наше государство потеряло позиции в мире и Европе.

Он отметил, что на вопрос о получении Украиной вакцины, могли бы повлиять Соединенные Штаты Америки и Великобритания.

Владимир Александрович предположил, что вопрос вакцинации может стать еще одним геополитическим Ударом.

Ведь Россия, может начать информационное противостояние из-за своей вакцины "Спутник".

Президент подчеркнул, что Украина НЕ БУДЕТ использовать Российскую вакцину, которая не прошла все Испытания.

"У нас с вами нет реальных доказательств, что эта вакцина имеет стопроцентный положительный эффект. Более того, я не могу взять ответственность за вакцину, последствий действия которой мы не знаем. Украина прежде всего основывает свое решение на том, чтобы выбрать БЕЗОПАСНУЮ вакцину" — отметил глава государства.

— Изменения в конституции Украины:

Владимир Зеленский заявил, что Украина готова менять конституцию в направлении децентрализации, но только НЕ на условиях России.

"Мы хотим, чтобы на местах у людей было больше полномочий, больше выбора, чтобы они распоряжались деньгами, а не получали от центральной власти задачи, что постоянно спускаются", — объяснил Президент. Президент подчеркнул, что компромиссы на переговорах — это НОРМАЛЬНО, ведь без них война не закончится.

"Но везде должна быть логика. Во всех действиях, во всех компромиссах должна быть логика. Логика и результат" — подытожил Владимир Александрович.

— Планы Украины на 2021 Год:

Зеленский рассказал, что до того, как стал президентом Украины, жил глобальными планами.

Но сейчас, кроме стратегических, больших направлений, ситуацию изменила пандемия коронавируса.

"Каждое утро я просыпаюсь и получаю мониторинги: с семи утра отдельно от министерства здравоохранения, отдельно от премьер-министра, отдельно от СНБО. Из разных регионов, где сколько людей заболело, где сколько, к сожалению, умерло — рассказал Зеленский.

— Борьба с Коррупцией:

По словам президента, чтобы победить коррупцию в Украине, необходимо победить олигархов.

Зеленский сказал, что в Украине олигархи представлены в Верховной Раде и констатировал, что владельцами всех телевизионных групп сегодня являются такие "Большие предприниматели". Он считает, что когда эти вещи удастся предотвратить, тогда можно говорить о победе над олигархами.

"Победим ли мы полностью коррупцию после победы над олигархами? Нет. Потому что не только такими средствами побеждается коррупция. Я считаю, что прежде всего нужна цифровизация, поэтому это отдельное направление, которым мы занимаемся. Меньше контакта человека с чиновником — более цифровых направлений" — отметил Президент.

— Донбасс:

Зеленский заявил, что очень хотел бы, чтобы США играли активную роль в переговорах в урегулировании конфликта Украины с Россией.

Он считает, что усилить переговоры в Нормандском формате мог бы избранный президент США Джо Байден, поскольку "Он хорошо понимает вопрос Украины и России".

"И действительно, в нормандской формате, который породил Минские соглашения, мы сделали важные, я считаю, шаги вперед. У нас сейчас действительно в десятки раз МЕНЬШЕ погибших и раненых".

Глава государства подчеркнул, что говорить просто об окончании войны уже мало.

Зеленский отметил, что Украине нужна ПОЛНАЯ реинтеграция Донбасса.

"А чтобы реинтегрировать Донбасс, нужны сильные компании, сильные технологии, безопасность и деньги. И здесь, я считаю, мы не справимся сами. И мы видим свободную экономическую зону на территории Донбасса, чтобы там были определенные преференции для того, чтобы зашел Бизнес. И здесь ключевую роль могли бы сыграть США. Ну и мы понимаем, что США сегодня — гарант безопасности в мире, серьезный стратегический игрок, поэтому такие шаги могли бы ускорить исход войны на Донбассе и начало большого строительства, большой реинтеграции Донбасса" — сказал Зеленский».

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А вот политолог Владимир Фесенко проанализировал итоговое интервью Зеленского и отметил, что Украина и по-прежнему остаются в фокусе внимания Запада: «Сразу же отмечу, что для меня значимо сохранение интереса ведущих западных медиа к нашей стране. Сохраняется интерес и к феномену президентства Зеленского. Но сейчас, наверное, западную публику больше интересует эволюция Президента Зеленского.

Мне более интересны в этом интервью некоторые знаковые моменты (о самом Зе и о ситуации в стране) и сигналы, которые Президент посылает западным партнерам через это интервью.

Если идти по тексту интервью, то вот на что я обратил внимание. Кстати, со встречными вопросами. Не знаю, кто на эти вопросы может ответить. Но вопросы, на всякий случай, задам.

Зеленский получает информацию о статистике эпидемии отдельно от министра здравоохранения, Премьер-министра и СНБО. Очень интересная деталь. Методика параллельного получения информации из разных источников давно и весьма популярна в разных политических системах (и, по сути, правильна). Но что меня интересует: а насколько различается эта информация? (ведь источник официальной информации об эпидемии, по логике, один и тот же). Перепроверяют ли спецслужбы (или другие компетентные органы) статистику Минздрава, реагируют ли на критику относительно некоторых статистических данных?

Отвечая на вопрос о своих «задачах в стране», Зеленский фактически сформулировал и перечень своих главных достижений. И вот что интересно — первым он назвал земельную реформу. И Президент знает о неоднозначном отношении к этой реформе, упомянул и о протестах, и о политическом сопротивлении. Возможно, это сигнал специально для Запада. Но, похоже, земельная реформа была значима и для самого Зеленского, иначе бы он так настойчиво не продвигал ее.

В качестве второго главного достижения Зеленский назвал развитие инфраструктуры, в том числе значительную активизацию дорожного строительства. При этом он упомянул о критике в свой адрес (что, мол, неправильно развивать инфраструктуру в условиях пандемии) и ответил на эту критику. С гордостью подчеркнул, что в текущем году было построено 4 тыс. км дорог, что в 10 раз больше, чем за 10 предыдущих лет. Предчувствую, что сейчас начнется фактчекинг, и в ближайшие дни мы увидим различные статистические версии на этот счет. Буду с интересом следить за дальнейшим развитием дискуссии на эту тему. Но обращу внимание на другое — на тему «теплой ванны» для Зе. Очевидно, что абсолютной «теплой ванны» нет. Зеленский знает о критике в свой адрес. И некоторую критику воспринимает болезненно. Но очевидно и другое, Владимир Зеленский, как и все его предшественники на посту Президента Украины, естественно стремится акцентировать внимание (тем более в имиджевых интервью) прежде всего на своих достижениях, а не на просчетах или неудачах.

В заявлении о завершенности реформы прокуратуры Президент Зеленский, вероятно, полагается на оценки Генпрокурора Венедиктовой. Формально, наверное, реформа прокуратуры завершена. Но ситуация в прокуратуре, на самом деле, не очень радужная. И с самой реформой не все в порядке, и с ее эффективностью (в том числе и с эффективностью деятельности прокуратуры). Упомяну и о глобальной судебной реформе, которую глава нашего государства в этом интервью анонсировал на будущий год. Хотелось бы понимать, а что собой будет представлять эта реформа? От ее содержания будет зависеть и ее потенциальный эффект. Насколько я наслышан, между разработчиками судебной реформы идут очень острые дискуссии, и единой согласованной концепции реформы пока нет. И есть риск, что акцент в этой реформе может быть сделан на внешних структурных изменениях, а не на серьезной кадровой чистке судебной системы. Так что есть необходимость в основательной открытой дискуссии о предстоящей судебной реформе.

Был вопрос с упоминанием Порошенко и Андрея Богдана. Своего отношения к бывшему другу и коллеге Президент никак не выразил. И можно понять почему. Думаю ему это не очень приятно. Отношение Зеленского к Порошенко остается негативным, но Зе обозначил, что он критично относится к олигарху Порошенко, именно как к олигарху. Заодно упомянул и о критичном отношении к олигарху Медведчуку. Таким образом были обозначены главные политические и олигархические оппоненты Президента Зеленского. В ответах на следующие вопросы был назван еще один олигарх — Коломойский. Отношение к нему у Зе явно неоднозначное, скорее критичное, но очень сдержанное. И понятно почему: воевать со всеми олигархами одновременно было бы очень опрометчиво. В этой связи также показательно, что совсем не были упомянуты Ахметов и Пинчук. Они лояльны Президенту, и лучше их использовать в качестве ситуативных союзников, чем воевать сразу по всем антиолигархическим фронтам.

Кстати, системное отношение к институту олигархов в интервью Зеленского сформулировано, на мой взгляд правильно. Либо они сами уходят из политики и сферы СМИ, и тогда у государства с ними будут «прекрасные рабочие отношения», либо с ними придется воевать. И хотя в интервью есть намек на то, что у нас вроде бы война с олигархами, но, на самом деле, скорее плохие отношения с некоторыми из них (с Порошенко и Медведчуком). Сам же Зеленский, как мне кажется, психологически более склонен к первому сценарию (добровольный уход олигархов из политики и медиа-сферы). Но вот как этого добиться? Сами они добровольно из этой сферы не уйдут. Для этого необходима специальная стратегия и тактика. А для войны с олигархами, так тем более. Импровизациями и кавалерийскими наскоками эту задачу не решить. Однако суть проблемы и пути ее решения в самом общем виде сформулированы правильно».