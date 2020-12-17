В Германии от вызванных коронавирусом осложнений скончался мэр Харькова Геннадий Кернес. Что о нем написали в своих социальных сетях друзья, политические соратники и оппоненты — в обзоре Украины.ру

Гражданская жена Кернеса — Оксана Гайсинская на своей странице в инстраграме написала прощальный пост, чем первой подтвердила информацию о смерти своего мужа:

«Говорят, нет незаменимых людей. Это ложь. Каждый человек незаменим для кого-то. Ты лучший из лучших! Любим и скорбим. Больно очень».

Юрист Елена Лукаш написала, что Кернес навсегда останется в памяти харьковчан:

«Он жил так, что память о нем победит саму смерть. Мои самые искренние соболезнования всем, кому был дорог Геннадий Кернес. Вечная Память».

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Политический обозреватель Владимир Корнилов провел политические параллели:

«Умер мэр Харькова Геннадий Кернес, недавно выигравший выборы, даже будучи прикованным к больничной койке в Берлине. Кстати, почему-то Германия ни разу не потребовала от Украины расследовать покушение на Кернеса и не ввела санкций за это. Хотя все прекрасно понимают, кто стоял за покушением и почему его не будут расследовать, пока он сохраняет пост министра».

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Политолог Руслан Бортник написал о том, что Кернес был лучшим мэром за всю историю Украины:

«Лучший мэр Харькова за годы независимости, политик, политтехнолог, государственник. Человек неоднозначный, сложной судьбы и непростой истории. Искренние соболезнования родным и близким».

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Журналист Глеб Простаков поделился своими профессиональными наблюдениями и воспоминаниями:

«Лет шесть назад делал репортаж о развитии местных общин в Харьковской области. Популярная была тема на волне децентрализации, сейчас она тоже в тренде, но уже по причине перехвата политической власти местными элитами.

Мэр Харькова Геннадий Кернес был под ударом в 2014 году, большая часть мэров крупных городов востока страны не удержалась под давлением новоявленных патриотов — кто ушел сам, а кто проиграл местные выборы 2015 года.

И вот езжу я по харьковским весям и то и дело расспрашиваю местных про Кернеса. И почти нигде не получаю негатива, что странно для власти в принципе, но ещё более странно с учётом произошедших в стране событий. "Пусть только не трогают нашего Адольфика", — сказала одна из жительниц села в Харьковской области с такой нежностью, которую трудно было представить по отношению к представителю власти в Украине.

RIP Геннадий Кернес».

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Главред украинского издания «Бабель» Евгений Спирин написал о перспективах власти в Харькове после кончины его бессменного главы:

«Многие, наверное, вспомнят, что у Кернеса традиция уже умирать, но теперь он умер по-настоящему. О чем и сообщила его жена. Вот что интересно, что обязанности мэра исполняет секретарь горсовета. В данном случае это Игорь Терехов из Блока Кернеса же.

Он там по идее должен обратиться в Верховную Раду, а та за 90 дней назначить перевыборы. Но на практике такое редко случается, и города остаются либо с секретарем, как это в 2014-м было в Славянске, пока он сам не ушел, либо вообще живут без мэров, как, например, Мелитополь до этого года».

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Бывший нардеп и юрист Валерий Писаренко выразил слова соболезнования харьковчанам:

«Любить Харьков — работать для людей. Для него это были всегда не пустые слова. Мой Друг останется в каждом сантиметре города, которому он посвятил жизнь. Будет непросто заполнить пустоту внутри себя, которая появилась после его ухода.

Большой задачей команды Геннадия Кернеса будет сохранить наследие и приумножить его достижения.

Для меня он всегда останется жизнерадостным и сильным человеком, которого одни любили, другие ненавидели, но все восхищались его делами одинаково!

Огромная невосполнимая потеря…

Соболезную семье, близким и всем харьковчанам».

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Бывший нардеп Игорь Луценко не нашел хороших слов для Кернеса:

«За то, что Кернес ушел от нас победителем — не только безнаказанным, но и многократно избранным мэром Харькова — следует благодарить предателей, а из них первого — Юрия Луценко. Именно при нем в Генпрокуратуре группа из нескольких десятков прокуроров вся (!) "заболела" и шесть (!) раз подряд не являлась в суд. Абсолютно законно было признано судом как ОТКАЗ ОТ ОБВИНЕНИЯ. На самом деле это отказались от обвинения не прокуроры. Отказались мы. Каждый из украинцев.

Очень печальный прецедент: нация пережила с Кернесом, записным бандитом и открытым предателем, в самые тяжелые для нас дни колоссальный позор. В дальнейшем нас еще много лет будут презирать за Кернеса и многих других, будут считать бессловесным быдлом, которое можно безнаказанно грабить и продавать зарубежным центрам влияния — мы все равно не сможем за себя постоять, мы все равно будем снова голосовать за таких же или еще хуже, мы все равно не способны будем выдвинуть из своих рядов лучших. Длинный путь».

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Среди оппонентов политики мэра Харькова и журналист Егор Чечеринда:

«В истории со смертью Геннадия Кернеса больше всего возмущают действия его ближайшего бизнес-окружения. Которое до последнего пыталось выдать смертельно больного человека за активного и здорового харьковского голову, который вот-вот выздоровеет и вернется к исполнению своих мэрских обязанностей. При этом эта ложь "визуализировалась" с помощью фото с полусознательным человеком на больничной койке… каждый пытался защитить свои деньги, состояние, бизнес, политические позиции…

А относительно самого Геннадия Кернеса… в течение жизни он так и не ответил за свои действия перед Полтавским судом. Теперь отвечать будет перед судом Божьим..

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Политолог Янина Соколовская написала о феномене мэра Харькова:

«Почивший Геннадий Кернес — пример того, как, будучи ценным для широкого круга уважаемых лиц, можно выиграть выборы, даже находясь в коме. Беспрецедентный случай для украинской политики. Без сомнения, войдет в мировую историю. Светлая память».

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