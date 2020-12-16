В Киеве прошли массовые протесты представителей малого бизнеса против политики властей. Традиционно акция состоялась на Майдане. Бизнесмены объявили о бессрочных протестах, они требуют отмены законов, усиливающих требования к работе малого бизнеса

Установить палатки не дала полиция. Со стороны это выглядело как силовой разгон протестующих.

Как отреагировали политики и эксперты на новый «Налоговый майдан» — в обзоре соцсетей.

«Берите чай и хорошее настроение»: начало нового Майдана в Киеве Елена Лукаш провела аналогии с майданом семилетней давности и написала о разнице подходов:

«Полиция Зеленского бьет предпринимателей. Того самого Зеленского, который так чтит идеалы майдана, встречается с липовыми «онижедетьми», часто бродит с лампадкой, поминая только одну часть погибших во время массовых беспорядков-2014 и молчит, когда банды «активистов» творят что хотят.

Многие удивляются непоследовательности начальства. Как же можно чтить одних протестующих, но игнорировать и избивать других?

Можно. Протест протесту рознь. Предлагаю установить на майдане огромный камень и высечь на нем слова: «Украинцы! Помните! Протест, не разрешенный посольством США, является преступным. Опасайтесь подделок. Freedom is our Religion.

Пам'ятай, чужинець, тут господар — українець». И нарисовать грабельки и кастрюльку».

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Политический эксперт Михаил Шнайдер описал в деталях суть вопроса:

«Друзья, наверное, многие из вас уже слышали о сегодняшней акции ФОПов в самом центре Киева.

У них вышло действительно громко и Зрелищно.

Ну а теперь никаких эмоций — только ФАКТЫ.

Нынешняя власть всегда готова услышать Людей. Особенно предпринимателей, страдающих как от коронакризиса, что провоцирует уменьшение потребления, так и от карантинных Ограничений.

Именно поэтому парламент уже проголосовал за отсрочку на один год обязательного применения кассовых аппаратов и РРО для всех, кроме некоторых рисковых Групп.

Давай по новой! В Киеве бушует «Налоговый майдан» © REUTERS, Gleb Garanich

Президент подписал этот Закон.

Также были привязаны предельные объемы доходов различных групп ФОП к установленным законом размерам минимальной заработной Платы.

Если экономика будет расти, то будут расти и лимиты для ФОПов:

— Для первой группы 167 минимальных зарплат вместо 1 миллиона Гривен.

— Для второй 834 минимальные зарплаты вместо 5 миллионов Гривен.

— Для третьей 1167 минимальных зарплат вместо 7 миллионов Гривен.

Также исключаются нормы о компенсации покупателям по жалобам о нарушении установленного порядка проведения расчетных операций части суммы штрафных санкций, примененных к Бизнесу.

Речь идет о Кешбэке.

Отменяются и штрафные санкции за несоответствие наличных средств на месте проведения расчетов сумме средств, указанной в дневном отчете РРО, и за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.

Принятие такого решения может не устраивать только тех, кто сознательно с помощью системы ФОП избегает Налогообложения.

Это большие рынки и торговые Сети.

Если не проводить фискализацию, то это значит — оставлять государство без средств на выплату зарплат, пенсий и обеспечения других обязательных Расходов.

У государства НЕТ другого пути получать ресурс для осуществления своих социальных обязательств, кроме того как собирать налоги и обязательные Взносы.

Поэтому ни одно государство в мире НЕ МОЖЕТ оставлять в тени значительную часть своей Экономики.

Фискализация не является чем-то особенным для цивилизованных Стран.

Все наши соседи уже давно сделали то, о чем сейчас мы Спорим.

Это также касается и защиты прав Потребителей.

Люди должны понимать, какой товар и какого происхождения они покупают и как будут защищены их права как Покупателей.

Это позволяет сделать лишь такая система, за счет действия которой покупатель получает чек от Продавца.

Это БАЗОВЫЕ вещи, которые работают в каждой цивилизованной Стране.

А теперь ВНИМАНИЕ.

Во-первых, никаких обязательных кассовых аппаратов, РРО или чего-то другого для ФОПов первой группы — НЕТ и НЕ БУДЕТ.

Массовое побоище на Майдане: предприниматели против полиции — видео

Это в основном предприниматели, торгующие на рынках или предоставляющие простые бытовые Услуги.

Во-вторых, им не нужно покупать специальный кассовый Аппарат.

Достаточно установить себе на телефон или компьютер бесплатную программу-регистратор, скачав ее с сайта налоговой, — там можно вести всю документацию, учет товара, выдавать электронные Чеки.

А ещё важно понимать, что государство НЕ МОЖЕТ отказаться от фискального надзора по тем группам товаров, которые несут наибольшую опасность с точки зрения распространения контрабанды и сокрытия масштабных бизнесов под прикрытием ФОПов.

Если часть протестующих это не поймёт, то в таком случае им можно посоветовать только одно — внимательно присмотреться к тем, кто использует эти протесты в своих политических и коммерческих Интересах.

Вряд ли это представители малого или даже среднего Бизнеса.

Кстати, во время сегодняшней акции на Майдане пострадали около 40 сотрудников Полиции.

Одного полицейского ударили по голове, в результате чего он потерял Сознание.

Еще около 40 сотрудников полиции получили химические ожоги Глаз.

Так что делаем выводы, Друзья.

Хотя тут и так всё предельно ясно и Однозначно».

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Журналист Светлана Крюкова считает большой ошибкой властей ссориться с бизнесом:

«Каждая власть в современной украинской истории почему-то считает жизненно для себя необходимым поссориться с двумя категориями людей.

С журналистами и малым бизнесом.

В нас, журналистах, они видят врагов за то, что не даем им спокойно жить, жировать и воровать.

Малый бизнес, прежде всего ФОПы, — виноваты во всем остальном, в чем нельзя предъявить претензий журналистам.

Они — главный канал потери доходов и причина дырявых государственных и местных бюджетов. Их упрощенная система сильно не нравится МВФ. Они очень громки в своих протестах и удивительно высоко самоорганизованы, отбивая свой маленький бизнес от наездов всех и вся.

И они, по твердому убеждению властей, — все время жируют. И жмотятся купить себе РРО или согласиться на усиление фискального и административного давления.

Ну чем не повод для власти «заняться» ими вплотную.

В стране в 2019 году работало 362,3 тысячи малых предприятий (из них — 313,4 тысячи микро-) и 1,56 миллиона ФОПов.

Они обеспечили работой — 4,36 (!!!) миллиона человек. Тех, которые могли уехать гастарбайтерствовать в поисках лучшей жизни, но получили шанс и источник средств для существования для себя и своих семей у нас в стране.

Субъекты малого бизнеса (малые предприятия и ФОПы) в прошлом году реализовали продукции — на 2 триллиона 724 миллиарда гривен (для сравнения — крупный бизнес, государственный и частный, в том числе наш любимый олигархический — 3,63 триллиона).

Создали 569 миллиардов гривен добавленной стоимости.

Заплатили своим работникам 121,4 миллиарда гривен зарплаты.

Не получая при этом никакой государственной поддержки.

А малый бизнес ведь ничего и не просил, невзирая на карантины и локдауны, нередко предусматривающие совершенно дурные ограничения и запреты.

Его требование было просто и незамысловато — не трогать и дать спокойно работать.

Разумная власть, понимая и экономическую, и социальную роль малого бизнеса, так бы и сделала, понимая, что, поступая наоборот, рискует получить многомиллионную безработицу и эмиграцию.

Но «наша» и «разумная» — это два разных измерения, почти не пересекающихся.

В результате вызрел бунт, грозящий по масштабам превзойти знаменитый «Налоговый майдан Азарова», а если власти будут продолжать тупить и повышать градус противостояния — перерасти в куда большее. Есть еще резерв протестного потенциала среди шахтеров (которым так и не выплатили долги по зарплатам), учителей (которых кинули с ростом зарплат), медиков, которые грозят общенациональной забастовкой.

Танцы «зеленой команды» по «граблям истории» продолжаются. «Йолку» не догадайтесь попытаться установить на главной площади страны. С шляпой или без шляпы».

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Политический эксперт Юрий Романенко тоже указал, что не стоит игнорировать интересы народа:

«Акции ФОПов становятся все более массовыми и агрессивными. Так и должно быть. Если ты сначала тупо создаешь проблему, потом ее тупо игнорируешь, то в конце ты тупо бежишь в Ростов. Как говорится, ты можешь игнорировать интересы масс, но потом не жалуйся, когда массы посылают тебя».

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Журналист и бывший политик Елена Бондаренко предсказала плохой вариант развития событий:

«Представляю, как тужатся на Банковой, решая — что делать с Майданом им сейчас?!

Ведь сейчас Майдан полнится теми, кто против Зе и его своры.

А до этого этот самый Зе как полоумный бегал с лампадками, театрально горевал и поминал "жертв злочынной панды".

И что теперь?! Не разгонять — плохо. Ситуация может выйти из-под контроля, как у "панды". Разгонять — стать "злочынной пандой".

Короче, чую, будет третий вариант. И он будет худшим. Как думаете, какой?»

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Общественный деятель Александр Скубченко тоже высказался:

«Я против всяких майданов. Но если ты, как президент государства, героизируешь участников майдана-2014, если ты пугаешь неугодный тебе Конституционный суд майданом, почему ты молчишь сейчас, когда полиция разгоняет майдан против тебя? Ты или майдан из своей головы вышибай или иди на майдан и кайся перед теми, кто против тебя вышел. Иначе ты просто смешон».

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Журналист Олег Хавич написал, что круг на вчерашнем Майдане замкнулся:

«Украинский "малый бизнес" полного цикла. Сначала эти "предприниматели" скакали на Майдане и финансировали его, потом финансировали АТО/ООС, потом проголосовали за Зеленского, потом опять вышли на Майдан — и наконец получили там. Жаль, что дожидались целых семь слет».